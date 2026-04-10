Президент Кубы поблагодарил Россию за поставку нефти
Президент Кубы Мигель Диас-Канель на состоявшейся в четверг в Гаване встрече с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым поблагодарил Россию за направление танкера с нефтью.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель во время встречи с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым поблагодарил Москву за поставку танкера с нефтью, передает ТАСС. Он отметил: «Пользуясь случаем, хотим передать привет нашему дорогому другу президенту Владимиру Путину», а также выразил признательность от имени партии, правительства и народа Кубы за присланное топливо.
Диас-Канель подчеркнул, что поставка нефти со стороны России имеет для Кубы большое символическое значение, напоминая стране, что она не остается в одиночестве. В его сообщении говорится, что этот жест рассматривается как проявление поддержки и дружбы со стороны Москвы.
По итогам консультаций в Гаване Рябков заявил, что Россия не планирует уходить из Западного полушария и считает отношения с Кубой приоритетными. Российский дипломат подчеркнул, что кубинцы для России – братья, и Москва не намерена оставлять Остров свободы без поддержки.
Российский танкер «Анатолий Колодкин» доставил 31 марта в порт Матансас 100 тыс. тонн нефти в качестве гуманитарной помощи Кубе. По информации российских властей, сейчас ведется подготовка к отправке второго танкера с топливом на Кубу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский танкер «Анатолий Колодкин» доставил на Кубу сто тысяч тонн сырой нефти. Глава Минэнерго Сергей Цивилев анонсировал загрузку второго судна для Гаваны. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков потребовал снять противозаконную блокаду с островного государства.