Вооруженная толпа сожгла мавзолей Хафеза Асада в Сирии

Толпа сожгла мавзолей Хафеза Асада в сирийской Латакии

Tекст: Евгения Караваева

Инцидент произошел в мавзолее в городе Кардаха в провинции Латакия, где также захоронены старший сын Хафеза, Басиль, и его супруга Аниса Махлюф. Видео, появившиеся в соцсетях, демонстрируют, как могила охвачена огнем, а вокруг нее находятся вооруженные люди в масках, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Annahar.

Напомним, 8 декабря вооруженная оппозиция в Сирии захватила гостелевидение в Дамаске и объявила о контроле над страной. Бывший премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли сообщил, что он и несколько министров остаются в стране, они установили контакт с руководством вооруженной оппозиции.

В МИД России заявили, что Башар Асад покинул страну после переговоров с участниками конфликта, передав власть мирно. Асад вместе с семьей прибыл в Москву, где им предоставлено убежище. Российские официальные лица находятся в контакте с сирийской оппозицией, которая гарантировала безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений в Сирии.



