Путин подписал закон о зачете работы на Украине в пенсионный стаж россиян

Путин включил работу на Украине с 1991 по 2022 год в стаж для пенсии

Tекст: Елизавета Шишкова

Также в стаж войдут периоды работы в Донецкой и Луганской народных республиках с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2022 года и в Запорожской и Херсонской областях с 24 февраля 2022 года до конца того же года, передает РБК.

Для подтверждения стажа граждане должны будут предоставить документы, выданные работодателями или государственными органами. Согласно сопроводительным документам к законопроекту, ожидается, что расходы на выплаты пенсий возрастут. В 2024 году они составят более 7,2 млрд руб., в 2025 году – свыше 7,6 млрд руб., а в 2026 году – более 8,1 млрд руб.

Закон вступит в силу с 1 июля 2025 года, за исключением некоторых положений. Нововведение затронет порядка 236,6 тыс. человек, чьи пенсии увеличатся благодаря новому закону.

Ранее глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) сообщил, что пенсионеры смогут получить проиндексированную пенсию уже в декабре благодаря длительным январским праздникам, что позволит выплатить пенсии заранее.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала о планах индексировать пенсии на 14,75% в 2025 году начиная с 1 апреля, а также о социальной доплате для пенсионеров с низкими доходами.