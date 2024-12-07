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В Госдуме сообщили о начале выплат проиндексированных пенсий
Пенсионеры смогут получить проиндексированную пенсию уже в декабре благодаря длительным январским праздникам, что позволит выплатить пенсии заранее, сообщил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).
По его словам, пенсионеры начнут получать проиндексированную пенсию уже в декабре. Это связано с длительными январскими праздниками, что позволит выплатить пенсии заранее, передает РИА «Новости».
Нилов уточнил, что данная мера коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров.
«По действующему законодательству с 1 января следующего года должны выплачивать проиндексированные пенсии. Но, учитывая то, что январские праздники продолжительные, те пенсионеры, кто получает пенсию в начале месяца, смогут получить ее уже в декабре в проиндексированном виде», – сказал он.
Финансирование этой меры уже предусмотрено в бюджете. Это означает, что все необходимые средства для выплаты проиндексированных пенсий уже заложены, и граждане смогут получить свои деньги без задержек.
Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин утвердил повышение минимальной пенсии и социальных выплат для москвичей на 5,5% с 1 января 2025 года. До этого президент России Владимир Путин подписал закон о повышении социальных пенсий. Ранее глава Социального фонда России Сергей Чирков сообщил, что пенсии в России в 2025 году могут быть дополнительно проиндексированы, если инфляция превысит прогнозы.