В Госдуме сообщили о начале выплат проиндексированных пенсий

Tекст: Александра Юдина

По его словам, пенсионеры начнут получать проиндексированную пенсию уже в декабре. Это связано с длительными январскими праздниками, что позволит выплатить пенсии заранее, передает РИА «Новости».

Нилов уточнил, что данная мера коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров.

«По действующему законодательству с 1 января следующего года должны выплачивать проиндексированные пенсии. Но, учитывая то, что январские праздники продолжительные, те пенсионеры, кто получает пенсию в начале месяца, смогут получить ее уже в декабре в проиндексированном виде», – сказал он.

Финансирование этой меры уже предусмотрено в бюджете. Это означает, что все необходимые средства для выплаты проиндексированных пенсий уже заложены, и граждане смогут получить свои деньги без задержек.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин утвердил повышение минимальной пенсии и социальных выплат для москвичей на 5,5% с 1 января 2025 года. До этого президент России Владимир Путин подписал закон о повышении социальных пенсий. Ранее глава Социального фонда России Сергей Чирков сообщил, что пенсии в России в 2025 году могут быть дополнительно проиндексированы, если инфляция превысит прогнозы.