Собянин подписал постановление о повышении пенсий и социальных выплат в Москве

Tекст: Алексей Дегтярев

Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии с городской доплатой до 25 тыс. 850 рублей с 1 января 2025 года, передает ТАСС.

Повышение коснется не только пенсий, но и единовременных и ежемесячных социальных выплат для многодетных семей, детей и родителей погибших военнослужащих, семей с детьми-инвалидами, студенческих семей, детей-сирот и других льготных категорий.

Помимо этого, планируется увеличить выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, героям Советского Союза и Российской Федерации, их вдовам и родителям. Также проиндексируют выплаты юбилярам супружеской жизни и долгожителям возрастом 100 лет и старше.

В 2025 году запланированы единовременные выплаты к памятным датам, таким как годовщины Победы в Великой Отечественной войне и аварии на Чернобыльской АЭС. Эти выплаты будут определены отдельными решениями мэра Москвы.

В декабре 2023 года Собянин заявлял, что минимальный размер пенсии с городской доплатой с 2024 года составит 24,5 тыс. рублей.