Глава Соцфонда допустил дополнительную индексацию пенсии в 2025 году

Глава Соцфонда заявил, что пенсии в России могут дополнительно проиндексировать при высокой инфляции

Tекст: Вера Басилая

Чирков заявил, что Социальный фонд России рассматривает возможность дополнительной индексации пенсий в 2025 году. Это решение будет принято в случае, если фактическая инфляция за 2024 год превысит прогнозные значения, заложенные в бюджете. Основная индексация пенсий, запланированная на 1 января 2025 года, составит 7,3%. Она коснется в том числе и работающих пенсионеров, передает ТАСС.

Чирков также отметил, что более 42 млн россиян будут получать пенсии в 2025 году. На выплату страховых пенсий планируется направить около 11 трлн рублей, а на пенсии по государственному обеспечению – 825 млрд рублей. Эти меры необходимы для поддержания уровня жизни пенсионеров в условиях экономической нестабильности.

Ранее Союз пенсионеров предложил, чтобы размер справедливой пенсии в Москве составлял 62,5 тыс. рублей. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в следующем году средняя страховая пенсия по старости в России достигнет 24 тыс. рублей и индексация будет учитывать уровень инфляции. Силуанов также сообщил, что в 2025 году выплаты для работающих и неработающих пенсионеров поднимут на уровень инфляции 2024 года.