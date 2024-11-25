Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством сверхдержавы. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах». Ну, ок.3 комментария
Глава Соцфонда допустил дополнительную индексацию пенсии в 2025 году
Глава Соцфонда заявил, что пенсии в России могут дополнительно проиндексировать при высокой инфляции
Пенсии в России в 2025 году могут быть дополнительно проиндексированы, если инфляция превысит прогнозы, сообщил глава Социального фонда России Сергей Чирков.
Чирков заявил, что Социальный фонд России рассматривает возможность дополнительной индексации пенсий в 2025 году. Это решение будет принято в случае, если фактическая инфляция за 2024 год превысит прогнозные значения, заложенные в бюджете. Основная индексация пенсий, запланированная на 1 января 2025 года, составит 7,3%. Она коснется в том числе и работающих пенсионеров, передает ТАСС.
Чирков также отметил, что более 42 млн россиян будут получать пенсии в 2025 году. На выплату страховых пенсий планируется направить около 11 трлн рублей, а на пенсии по государственному обеспечению – 825 млрд рублей. Эти меры необходимы для поддержания уровня жизни пенсионеров в условиях экономической нестабильности.
Ранее Союз пенсионеров предложил, чтобы размер справедливой пенсии в Москве составлял 62,5 тыс. рублей. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в следующем году средняя страховая пенсия по старости в России достигнет 24 тыс. рублей и индексация будет учитывать уровень инфляции. Силуанов также сообщил, что в 2025 году выплаты для работающих и неработающих пенсионеров поднимут на уровень инфляции 2024 года.