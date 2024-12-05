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Россиянам рассказали об индексации пенсий в 2025 году
В Госдуме сообщили об индексации пенсий на 14,75% в 2025 году
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала о планах по индексации пенсий на 14,75% в 2025 году начиная с 1 апреля, а также о социальной доплате для пенсионеров с низкими доходами.
Бессараб сообщила, что все пенсии будут проиндексированы на 14,75% в 2025 году. Индексация затронет всех получателей пенсий и начнется с 1 апреля 2025 года, передает Lenta.ru.
Она уточнила, что те получатели социальных пенсий, чьи доходы не достигают прожиточного минимума в их регионе, могут рассчитывать на социальную доплату, которая обеспечит достижение этого уровня. «Прожиточный минимум пенсионера будет гарантирован всем без исключения», – подчеркнула она.
Депутат также отметила, что если региональный прожиточный минимум превышает федеральный, доплату будет осуществлять бюджет региона, как это происходит в Москве. В случаях, когда региональный прожиточный минимум ниже федерального, доплаты будут покрываться из федерального бюджета, добавила парламентарий.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил повышение минимальной пенсии и социальных выплат для москвичей на 5,5% с 1 января 2025 года.
В ноябре президент России Владимир Путин подписал закон о повышении социальных пенсий. Ранее глава Социального фонда России Сергей Чирков сообщил, что пенсии в России в 2025 году могут быть дополнительно проиндексированы, если инфляция превысит прогнозы.