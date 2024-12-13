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США и Турция договорились о необходимости прекращении огня в Газе
Фидан и Блинкен договорились о необходимости скорейшего прекращения огня в Газе
Глава МИД Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили необходимость скорейшего прекращения огня в Газе, а также роль Турции и США в восстановлении Сирии.
Глава МИД Турции Хакан Фидан после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил о достигнутой договоренности по вопросу скорейшего прекращения огня в Газе. Фидан подчеркнул важность быстрого достижения мира в регионе, передает ТАСС.
По его словам, они с Блинкеном обсудили роль США и Турции, а также региональных стран в урегулировании и восстановлении Сирии. По его словам, одной из главных целей является обеспечение стабильности в Сирии и предотвращение доминирования террористических группировок, таких как ИГ(запрещена в России) и Рабочая партия Курдистана( запрещена в Турции).
Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил достижение согласия между США и Турцией по вопросу урегулирования кризиса в Сирии. Он отметил желание обеих стран видеть в будущем в Сирии инклюзивное и светское правительство, ориентированное на защиту прав женщин и меньшинств.
Избранный президент США Дональд Трамп обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой завершить конфликт в Газе до своей инаугурации в январе 2025 года.
Израильский эксперт ранее объяснил быстрый провал «перемирия Байдена».
Газета Turkiye заявила, что в Сирии планируется внедрить турецкую модель управления. Одной из главных сил оппозиции стала «Сирийская национальная армия», которая является протурецким формированием.