Фидан и Блинкен договорились о необходимости скорейшего прекращения огня в Газе

Tекст: Вера Басилая

Глава МИД Турции Хакан Фидан после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил о достигнутой договоренности по вопросу скорейшего прекращения огня в Газе. Фидан подчеркнул важность быстрого достижения мира в регионе, передает ТАСС.

По его словам, они с Блинкеном обсудили роль США и Турции, а также региональных стран в урегулировании и восстановлении Сирии. По его словам, одной из главных целей является обеспечение стабильности в Сирии и предотвращение доминирования террористических группировок, таких как ИГ(запрещена в России) и Рабочая партия Курдистана( запрещена в Турции).

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил достижение согласия между США и Турцией по вопросу урегулирования кризиса в Сирии. Он отметил желание обеих стран видеть в будущем в Сирии инклюзивное и светское правительство, ориентированное на защиту прав женщин и меньшинств.

Избранный президент США Дональд Трамп обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой завершить конфликт в Газе до своей инаугурации в январе 2025 года.

Израильский эксперт ранее объяснил быстрый провал «перемирия Байдена».

Газета Turkiye заявила, что в Сирии планируется внедрить турецкую модель управления. Одной из главных сил оппозиции стала «Сирийская национальная армия», которая является протурецким формированием.

