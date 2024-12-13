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    Глеб Простаков Глеб Простаков «Северные потоки» – козырная карта в большой геополитической игре

    Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Падение Асада создаст Израилю проблемы, а не возможности

    Не получится ли так, что вместо «Хезболлы» и Асада Израиль получит куда более серьезных противников в лице новых руководителей Сирии или даже Иордании, а в Ливане появятся организации, куда более опасные для Израиля, только суннитского толка?

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как России трактовать сирийский опыт

    Умение признавать, что события развиваются подчас нежелательным для России образом, как в случае с Сирией, должно сочетаться с полной готовностью к продолжению борьбы и уверенностью в нашей стратегической дееспособности.

    12 комментариев
    13 декабря 2024, 12:31 • Новости дня

    США и Турция договорились о необходимости прекращении огня в Газе

    Фидан и Блинкен договорились о необходимости скорейшего прекращения огня в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили необходимость скорейшего прекращения огня в Газе, а также роль Турции и США в восстановлении Сирии.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил о достигнутой договоренности по вопросу скорейшего прекращения огня в Газе. Фидан подчеркнул важность быстрого достижения мира в регионе, передает ТАСС.

    По его словам, они с Блинкеном обсудили роль США и Турции, а также региональных стран в урегулировании и восстановлении Сирии. По его словам, одной из главных целей является обеспечение стабильности в Сирии и предотвращение доминирования террористических группировок, таких как ИГ(запрещена в России) и Рабочая партия Курдистана( запрещена в Турции).

    Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил достижение согласия между США и Турцией по вопросу урегулирования кризиса в Сирии. Он отметил желание обеих стран видеть в будущем в Сирии инклюзивное и светское правительство, ориентированное на защиту прав женщин и меньшинств.

    Избранный президент США Дональд Трамп обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой завершить конфликт в Газе до своей инаугурации в январе 2025 года.

    Израильский эксперт ранее объяснил быстрый провал «перемирия Байдена».

    Газета Turkiye заявила, что в Сирии планируется внедрить турецкую модель управления. Одной из главных сил оппозиции стала «Сирийская национальная армия», которая является протурецким формированием.

    12 декабря 2024, 18:59 • Новости дня
    Трамп поставил Нетаньяху срок завершения боевых действий в Газе

    Трамп призвал Нетаньяху прекратить конфликт в Газе до своей инаугурации

    Трамп поставил Нетаньяху срок завершения боевых действий в Газе
    @ Stefani Reynolds/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой завершить конфликт в Газе до своей инаугурации, запланированной на 20 января 2025 года.

    Избранный президент США Дональд Трамп призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прекратить боевые действия в секторе Газа к своей инаугурации, сообщает журнал Time.

    В ходе телефонных разговоров, состоявшихся во время предвыборной кампании, Трамп просил главу израильского правительства свернуть военные действия в Газе. «Он знает, что я хочу, чтобы это закончилось», – заявил Трамп, имея в виду противостояние Израиля с движением ХАМАС. Он также выразил уверенность в позитивном исходе ближневосточного конфликта и подчеркнул нежелание кровопролития.

    Однако, как отмечает Time, завершение конфликта к дню инаугурации Трампа крайне маловероятно. Издание сообщает, что в Израиле и США подозревают Нетаньяху в намеренном затягивании конфликта для предотвращения внеочередных выборов, которые могут привести к его отставке. Трамп, отвечая на вопрос о доверии к Нетаньяху, заявил, что «не доверяет никому».

    Журнал Time ранее объявил Трампа человеком года, и его интервью было приурочено к этому событию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские вооруженные силы не планируют выводить свои войска из буферной зоны на Голанских высотах до получения гарантий безопасности на границе с Сирией. Израильские удары по сирийской Латакии затронули военные объекты и порт, где находились корабли ВМС Сирии. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху начнет давать показания в суде по обвинениям в коррупции, связанным с делами о взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

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    12 декабря 2024, 16:12 • Новости дня
    Израильские самолеты нанесли ракетные удары по Дамаску

    Израильские истребители нанесли ракетные удары по окрестностям Дамаска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские истребители нанесли серию ракетных ударов по окрестностям Дамаска, в результате чего в нескольких районах прозвучали мощные взрывы.

    Израильские истребители нанесли серию ракетных ударов по окрестностям Дамаска, сообщает ТАСС со ссылкой на сирийскую газету Al Watan.

    В результате атак в нескольких районах столицы Сирии прозвучали сильные взрывы. Несмотря на обстрелы, самолеты израильских ВВС продолжают находиться в воздушном пространстве над Дамаском, осуществляя маневры на средней высоте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль уничтожил весь военный флот Сирии, ударил по военным объектам и порту Латакии, а также назвал условие вывода войск с Голанских высот.

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    12 декабря 2024, 10:54 • Видео
    Байден требует от Украины молодой крови

    Как утверждают британские и американские СМИ, отношения президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли «точку невозврата». Вашингтон требует от Киева снизить возраст призыва на фронт с 25 до 18 лет. Но Зеленский боится этого шага по двум причинам.

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    12 декабря 2024, 22:19 • Новости дня
    МИД: Россия установила контакты с захватившей власть в Сирии оппозицией

    Замглавы МИД России Богданов сообщил о контактах с «Хайят Тахрир аш-Шам» в Сирии

    МИД: Россия установила контакты с захватившей власть в Сирии оппозицией
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Россия установила контакты с политическим комитетом «Хайят Тахрир аш-Шам» для обсуждения безопасности российских граждан и дипломатической миссии в Сирии, сообщил замглавы МИД России Михаил Богданов. По информации западных СМИ, Москва также близка к заключению соглашения с новыми властями Сирии о сохранении военных баз.

    «Установлен контакт, конечно, с политическим комитетом (ХТШ*), который работает сейчас в Дамаске в одном из отелей. Там они встречаются с представителями дипкорпуса. Представители нашего посольства с ними встречались», – приводит слова Богданова РИА «Новости».

    Основной темой обсуждений стала безопасность российской дипломатической миссии и граждан на территории Сирии. Богданов отметил, что переговоры проходят в конструктивной атмосфере. Российская сторона надеется на выполнение обещаний участников переговоров, чтобы обеспечить стабильность в регионе и избежать эксцессов.

    Как пишут западные СМИ, Москва также ведет переговоры с новыми лидерами Сирии о сохранении военных баз в Тартусе и Хмеймиме. По сообщению Bloomberg, Россия близка к заключению этого соглашения. Источники агентства в Москве, Европе и на Ближнем Востоке подтвердили, что переговоры по этому вопросу еще продолжаются.

    Эти базы, отмечает издание, играют стратегическую роль для России. База в Тартусе служит важным узлом в Средиземноморье, а авиабаза в Хмеймиме используется для поддержки операций России в Африке, что позволяет Москве укреплять свое политическое и экономическое влияние.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженная оппозиция захватила власть в Сирии. Ошибки в управлении Сирией привели к падению режима Башара Асада и недееспособности сирийской армии, считает замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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    12 декабря 2024, 14:44 • Новости дня
    Скачко: Расследование ФБР против Зеленского понравится простым американцам
    Скачко: Расследование ФБР против Зеленского понравится простым американцам
    @ REUTERS/Shannon Stapleton

    Tекст: Евгений Поздняков

    Расследование о растрате американских средств Владимиром Зеленским сыграет на руку Дональду Трампу. С его помощью он сможет не только полностью переложить ответственность за провалы ВСУ на Киев, но и вернуть часть украденных денег в казну США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в США заявили о планах расследовать действия Зеленского при использовании американских средств.

    «Заявления Кэша Патела станут прологом к выталкиванию Владимира Зеленского на историческую свалку. В настоящий момент Дональд Трамп кажется человеком, готовым продолжать политику Джо Байдена по поддержке Украины, однако для этого ему необходимо появление качественно новой власти в Киеве», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Встреча с Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским в Париже показала республиканцу, что последний является безнадежным коррупционером и казнокрадом. Собственно, угрозы со стороны будущего главы ФБР и должны послужить сигналом для Украины о неприятии Дональдом Трампом текущего положения дел», – отмечает он.

    «С большой вероятностью расследование действительно состоится. Это позволит США переложить значительную долю ответственности за провалы ВСУ на Киев. Американцам подробно, со ссылкой на важные документы, расскажут, что Вашингтон делал все правильно, но коррумпированность офиса Зеленского не позволила достичь удовлетворительных результатов», – считает собеседник.

    «Для текущей украинской власти это станет началом конца. Разумеется, встанет вопрос о смене руководства, и на руководящие позиции выдвинутся люди, с которыми Трампу будет попросту легче договариваться. Кроме того, Штаты получат возможность вернуть часть украденных денег», – полагает он.

    «Разумеется, большую долю полученного капитала Зеленский и его прихвостни вывозят за границу и растасовывают по офшорным счетам. Но если прегрешения действующего украинского руководства будут доказаны, Вашингтон сможет их забрать. Разумеется, простым американцам это очень понравится», – заключил Скачко.

    Ранее в США заявили о планах расследования действий Владимира Зеленского по использованию средств американских налогоплательщиков. Будущий директор ФБР Кэш Пател в подкасте Kash's Corner сообщил, что лично инициирует данное разбирательство сразу после вступления в должность.

    По его словам, принципиально важно выяснить, не создавала ли Украина видимость угроз безопасности для получения больших выплат со стороны Вашингтона. В частности, он напомнил о прилете ракеты на территорию Польши. Тогда Зеленский поспешил обвинить в произошедшем Россию, однако, как выяснилось позже, боеприпас принадлежал ВСУ.

    В связи с этим Пател добавил, что США необходимо с большой осторожностью подходить к взаимодействию с украинским властями. По его мнению, передача миллиардов долларов офису Зеленского должна сопровождаться детальными отчетами о расходовании полученных средств.

    Ранее в американской прессе сообщалось, что Дональд Трамп рассматривает возможность отмены недавно выделенного Украине кредита на сумму 20 млрд долларов. Однако для этого ему придется снять санкции с замороженных активов России, с помощью которых и планируется погашение данной суммы.

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    13 декабря 2024, 01:15 • Новости дня
    МИД заявил, что Россия рассчитывает на сохранение военных баз в Сирии

    Замглавы МИД России Богданов заявил, что Москва рассчитывает сохранить военные базы в Сирии для борьбы с терроризмом

    МИД заявил, что Россия рассчитывает на сохранение военных баз в Сирии
    @ Минобороны России/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Россия рассчитывает на сохранение своих военных баз в Сирии, которые играют важную роль в совместной борьбе с терроризмом, сообщил замглавы МИД России Михаил Богданов.

    Богданов сказал, что борьба с терроризмом и остатками террористической группировки «Исламское государство» не завершена и требует коллективных усилий, в которых российское военное присутствие в Сирии играет «важную роль», передает РИА «Новости».

    Богданов подчеркнул, что базы продолжают находиться на сирийской территории. На вопрос о том, рассчитывает ли Россия на их сохранение, он ответил утвердительно: «Наверное, пока других решений не принималось».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженная оппозиция в Сирии захватила власть. Российские военные принимают дополнительные меры предосторожности для обеспечения безопасности своих баз в Сирии.

    Богданов сообщил, что Россия установила контакты с политическим комитетом «Хайят Тахрир аш-Шам» для обсуждения безопасности российских граждан и дипломатической миссии в Сирии.

    По сообщению Bloomberg, Россия близка к заключению соглашения с новыми лидерами Сирии о сохранении военных баз в Тартусе и Хмеймиме.

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    13 декабря 2024, 10:36 • Новости дня
    США испытали гиперзвуковую ракету средней дальности

    Армия и флот США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты LRHW на базе в Кап-Канаверал

    США испытали гиперзвуковую ракету средней дальности
    @ defense.gov

    Tекст: Вера Басилая

    Американская армия и флот успешно завершили испытание гиперзвуковой ракеты Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), запущенной с космической станции на мысе Канаверал, сообщило Министерство обороны США.

    Армия и ВМФ США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты на базе в Кап-Канаверал. Это второе успешное испытание All Up Round (AUR) в этом году и первая живая стрельба для системы дальнобойного гиперзвукового оружия, следует из сообщения Минобороны США.

    По словам представителя Минобороны Кристин Вормут, разработка гиперзвукового оружия позволяет достигать гиперзвуковых скоростей на дальних дистанциях.

    Испытание имеет стратегическое значение для ВМФ США. Секретарь флота Карлос Дель Торо отметил, что «испытание знаменует важный этап в развитии передовых систем оружия». Он подчеркнул, что Navy продолжит интеграцию гиперзвуковых систем в свои надводные и подводные корабли.

    Собранная информация будет использоваться для первого оперативного развертывания армии и морского базирования гиперзвукового AUR. Разработка поддерживает стратегию национальной обороны, предоставляя командующим разнообразные возможности для поддержания и укрепления интегрированного сдерживания.

    «Гиперзвуковое оружие обеспечивает несравненную маневренность и выживаемость для точного наведения в зонах с ограниченным доступом», – заявил генерал Роберт А. Раш и подчеркнул, что сотрудничество между RCCTO и SSP помогает США сохранять решающее преимущество на поле боя.

    Программы RCCTO армии США и программы SSP ВМС США сотрудничают с целью быстрого развертывания наземных и морских вариантов системы гиперзвукового оружия, которая будет отвечать критическим потребностям совместных боевых действий. Использование общей гиперзвуковой ракеты и возможности совместных испытаний позволяют вооруженным силам придерживаться более жестких сроков поставки и добиться экономии средств. Сотрудничество между RCCTO и SSP позволяет службам опережать возникающие угрозы и сохранять решающее преимущество на поле боя.

    Ранее США в 2020 году представили модель дальнего гиперзвукового оружия (Long Range Hypersonic Weapon, LRHW), развертывание первой батареи которого планировалось к 2023 финансовому году, но было перенесено из-за проблем с интеграцией.

    Президент России Владимир Путин указывал, что на данный момент ни одна из стран не имеет аналогов гиперзвукового «Орешника» и Россия занялась серийным производством таких МБР.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что США активно пытаются наверстать гиперзвуковое отставание от России и Китая.

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    12 декабря 2024, 16:46 • Новости дня
    Трамп стал «Человеком года» по версии Time, обойдя Маска и Цукерберга
    Трамп стал «Человеком года» по версии Time, обойдя Маска и Цукерберга
    @ time.com

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-президент США Дональд Трамп был признан «Человеком года» журналом Time, обойдя известных политиков и предпринимателей, включая Маска и Цукерберга.

    Как передает РИА «Новости», Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, был назван «Человеком года» по версии журнала Time. Он обошел таких известных личностей, как предприниматель Илон Маск, вице-президент США Камала Харрис, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и основатель корпорации Meta Марк Цукерберг.

    «Дональд Трамп – «Человек года» по версии Time», – говорится в сообщении журнала.

    В число претендентов на звание также входили президент Мексики Клаудия Шейнбаум, супруга британского принца Кейт Миддлтон и глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл. Также на это звание претендовали популярный американский комик Джо Роган и Юлия Навальная.

    Начиная с 1927 года Time публикует обложку с «Человеком года», которым может стать человек, группа лиц или явление, оказавшие наибольшее влияние на заголовки прессы в уходящем году. В 2023 году звания «Человек года» была удостоена певица Тейлор Свифт.


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    13 декабря 2024, 09:36 • Новости дня
    Сенатор США призвал прекратить финансировать Украину

    Сенатор США Майк Ли потребовал прекратить финансирование Украины

    Сенатор США призвал прекратить финансировать Украину
    @ Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сенатор-республиканец Майк Ли из Юты выступил против дальнейшей финансовой поддержки Украины со стороны США.

    Американский сенатор Майк Ли, представляющий республиканцев от штата Юта, обратился с призывом к прекращению финансовой помощи Украине, передает ТАСС.

    «Больше никаких чертовых денег Украине», – написал политик в соцсети.

    Эта эмоциональная реакция сенатора последовала после объявления Белым домом о выделении очередного пакета помощи Киеву.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США предоставляют Украине очередной пакет военной помощи на сумму 500 млн долларов, который включает боеприпасы, бронемашины и средства защиты.

    До этого президент США Джо Байден утвердил 72-й пакет военной помощи для Украины, включающий средства ПВО, дроны и артиллерию.

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    12 декабря 2024, 16:20 • Новости дня
    Трамп раскритиковал Киев за использование американских ракет против России

    Трамп осудил запуск Киевом американских ракет по России и эскалацию конфликта

    Трамп раскритиковал Киев за использование американских ракет против России
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Дональд Трамп выразил недовольство действиями Киева, обвинив его в эскалации конфликта из-за использования ракет американского производства против России и подчеркнув, что ситуация на Украине сложнее, чем на Ближнем Востоке.

    Избранный президент США Дональд Трамп выразил недовольство действиями Киева, который использовал американские ракеты ATACMS для ударов по России, сообщает ТАСС.

    В интервью журналу Time Трамп подчеркнул, что категорически не согласен с подобными действиями и заявил, что данный шаг лишь ведет к эскалации конфликта. Он задался вопросом, почему такой подход избран, если это приводит к обострению ситуации. Трамп высказал мнение, что конфликт на Украине является более сложным, чем проблемы на Ближнем Востоке.

    Напомним, 24 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о безрассудных шагах США в конфликте на Украине. Он также обратил внимание на недавнее обновление ядерной доктрины России. По словам Пескова, эти изменения следует рассматривать как сигнал Западу и что в этом нет случайностей, а есть определенная закономерность.

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    12 декабря 2024, 15:07 • Новости дня
    Медведев назвал Трампа талантливым победителем

    Медведев оценил Трампа как талантливого человека и предостерег от лозунгов

    Tекст: Денис Тельманов

    Дмитрий Медведев назвал Дональда Трампа талантливым человеком, отметив его успех на выборах и предупреждая о предвыборных обещаниях по урегулированию кризиса на Украине.

    Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о своем впечатлении от избранного президента США Дональда Трампа как от талантливого человека, сообщает ТАСС.

    Медведев подчеркнул, что Трамп смог одержать победу над своими политическими противниками, что, по его мнению, является свидетельством его таланта. «Трамп – человек талантливый. Он это доказал в ходе прошедших выборов. Никто не ожидал, а он положил своих противников на лопатки. Это определенным образом характеризует его и его команду», – заявил Медведев.

    Кроме того, Медведев выразил мнение, что обещания Трампа урегулировать украинский кризис «за день» следует воспринимать как предвыборный лозунг. Он подчеркнул, что урегулирование такого сложного конфликта невозможно за столь короткий срок, что делает заявления Трампа частью его предвыборной риторики. «О возможности урегулировать такой сложнейший кризис за один день я умолчу. Думаю, что это все-таки из набора предвыборных лозунгов», – отметил Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрации Дональда Трампа предстоят трудные переговоры с Киевом из-за позиции Владимира Зеленского, настроенного продолжать войну и откладывать выборы. Дмитрий Медведев считает, что Трамп не станет сразу отменять санкции против России, так как они выгодны США. Москва считает Дональда Трампа прагматичной личностью, которая может помочь завершить конфликт на Украине.

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    13 декабря 2024, 05:09 • Новости дня
    Турция объявила о «превентивных мерах» против курдских сил в Сирии

    Эрдоган заявил о намерении Турции принять «превентивные меры» против Рабочей партии Курдистана и ИГ в Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    Анкара намерена принять меры против террористической группировки «Исламское государство» и курдских организаций, которые Турция также считает террористическими, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

    «Президент Эрдоган заявил, что Турция примет превентивные меры против всех террористических организаций, особенно РПК/PYD/YPG и ИГ*, действующих в Сирии», – приводит РИА «Новости» сообщение канцелярии турецкого лидера.

    Он отметил, что эти группы, действующие в Сирии, представляют угрозу для Турции и ее национальной безопасности.

    Эрдоган подчеркнул, что Турция, «как единственная страна НАТО, сражавшаяся с ИГ* лицом к лицу», не позволит РПК (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана) и ее подразделениям использовать текущую ситуацию в Сирии в своих интересах. Кроме того, «Турция никогда не допустит слабости в борьбе с ИГ*», отметил он.

    Эрдоган выразил поддержку сохранению территориальной целостности и унитарной структуры Сирии. Он подчеркнул важность совместной работы международного сообщества над восстановлением и реконструкцией страны.

    YPG – курдские вооруженные формирования в Сирии, «Отряды народной самообороны». PYD – политическая партия сирийских курдов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, под контролем курдов остаются районы северо-востока Сирии. Они подняли флаги оппозиции над административными учреждениями в своих населенных пунктах. Курды при этом противостоят «Сирийской национальной армии». СНА – протурецкое формирование, которое вместе с «Хайят Тахрир аш-Шам» свергло власть в Сирии.

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    12 декабря 2024, 21:52 • Новости дня
    Израиль начал вывод войск из Ливана по условиям соглашения с «Хезболлой»

    Израильские войска начали покидать юг Ливана по соглашению с «Хезболлой»

    Tекст: Евгения Караваева

    Израиль начал вывод войск с юга Ливана в соответствии с мирным соглашением, однако в четверг израильский беспилотник атаковал Аль-Хиям, что привело к гибели одного человека и ранениям двоих, вызвав недовольство властей Ливана.

    Израиль начал вывод войск из Ливана в рамках соглашения о прекращении огня с шиитским движением «Хезболла», передает РИА «Новости».

    Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило, что первый этап вывода израильских войск с юга Ливана осуществлен. Это произошло в соответствии с ноябрьскими договоренностями, по которым юг Ливана должны контролировать только ливанские вооруженные силы и миротворцы ООН.

    Глава центрального командования США Майкл Курилла лично присутствовал при выводе израильских войск и их замене ливанскими ВС в Аль-Хияме. Этот шаг стал частью соглашения, согласно которому Армия обороны Израиля и силы «Хезболлы» покинут территорию в течение 60 дней после прекращения огня.

    Однако ситуация усложнилась из-за удара израильского беспилотника по Аль-Хияму. В результате атаки один человек погиб и двое ранены, что вызвало резкую реакцию со стороны ливанского правительства. Премьер-министр Наджиб Микати назвал произошедшее «абсолютно неприемлемым» нарушением договоренностей и потребовал от Израиля строго соблюдать условия прекращения огня. Он подчеркнул, что такие действия подрывают мирные усилия и требуют немедленного вмешательства международного сообщества.

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    12 декабря 2024, 15:48 • Новости дня
    Медведев связал падение власти Асада с ошибками управления

    Медведев отметил недееспособность сирийской армии и ошибки режима Асада

    Tекст: Денис Тельманов

    Дмитрий Медведев заявил, что ошибки в управлении Сирией привели к падению режима Башара Асада и недееспособности сирийской армии, а последствия текущих событий в стране он назвал безрадостными.

    Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о связи падения режима Башара Асада в Сирии с допущенными ошибками в управлении страной. Политик подчеркнул, что сирийская армия оказалась недееспособной, что является следствием этих ошибок, передает ТАСС.

    Медведев также отметил, что возможные последствия текущих событий в стране могут быть безрадостными, так как существующие слабые ожидания не позволяют надеяться на сохранение единства Сирии. Он выразил сомнения в возможности продолжения совместного существования народов и представителей разных вероучений в Сирии.

    Медведев напомнил о серьезной поддержке, которую Россия оказала правительству Башара Асада в определенный период, понимая угрозы фрагментации или распада Сирии по сценарию соседних стран Ближнего Востока. «Последствия всего этого безрадостные», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия арабского социалистического возрождения («Баас»), правившая Сирией свыше 60 лет, объявила о приостановке своей деятельности в стране, соответствующее решение подписано заместителем генсека партии Ибрагимом аль-Хадидом. В президентском дворце бывшего сирийского президента Башара Асада обнаружили таблетки бензодиазепина, используемые для лечения тревожных расстройств и бессонницы. В провинции Латакия вооруженная толпа сожгла могилу Хафеза Асада, бывшего президента Сирии и отца Башара Асада, а в соцсетях распространились видео с горящим мавзолеем и вооруженными людьми вокруг него.

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    13 декабря 2024, 08:42 • Новости дня
    WSJ: Трамп рассматривает возможность нанесения превентивных ударов по Ирану

    WSJ: Трамп рассматривает возможность ударов по Ирану для предотвращения ядерного прорыва

    WSJ: Трамп рассматривает возможность нанесения превентивных ударов по Ирану
    @ Charlie Neibergall/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Дональд Трамп рассматривает возможность применения военной силы, включая превентивные авиаудары, чтобы остановить развитие ядерной программы Ирана, что может означать отход от традиционной дипломатии и санкций, отмечает Wall Street Journal.

    Команда президента Трампа рассматривала различные варианты для предотвращения ядерного вооружения Ирана, сообщает Wall Street Journal. Среди предложений обсуждались предположительные воздушные удары по иранским ядерным объектам, что означало бы отход от прежней политики дипломатии и санкций.

    Вопрос о возможных ударах стал более актуальным после падения режима Башара Асада в Сирии и ослабления позиций Ирана в регионе. Недавние сведения о расширении ядерной программы Тегерана усилили внутренние обсуждения в команде Трампа. Тем не менее, все дискуссии оставались на предварительной стадии.

    Во время телефонных бесед с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху Трамп выражал обеспокоенность ядерной угрозой со стороны Ирана и искал способы избежать этого. Предлагалось также усилить военное присутствие США на Ближнем Востоке и продать Израилю передовое вооружение, включая бомбы для уничтожения бункеров.

    Альтернативный подход предусматривал использование угроз военной силы в сочетании с санкциями. Такой метод применялся Трампом в отношении КНДР, однако дипломатическое урегулирование не удалось. В 2015 году Иран и международные державы подписали ядерное соглашение, позже США вышли из него при президентстве Трампа, восстановив санкции.

    Ранее Дональд Трамп признал вероятность полномасштабного конфликта США с Ираном, назвав ситуацию нестабильной.

    Иран заявил, что запустил несколько тысяч передовых газовых центрифуг для производства обогащенного урана в ответ на резолюцию, принятую Советом управляющих МАГАТЭ.

    Между тем верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о наличии доказательств участия США и Израиля в организации военного переворота в Сирии с поддержкой одной из соседних стран.

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    12 декабря 2024, 21:54 • Новости дня
    Россиянин Пригода выиграл серебро на чемпионате мира по плаванию

    Кирилл Пригода стал вторым на 100 м брассом на ЧМ в Будапеште с рекордом России

    Tекст: Денис Тельманов

    Россиянин Кирилл Пригода завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште, установив новый рекорд России на дистанции 100 метров брассом с результатом 55,49 секунды.

    Россиянин Кирилл Пригода завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, сообщает ТАСС. Соревнования проходят в Будапеште. Пригода финишировал вторым на дистанции 100 метров брассом, установив новый рекорд России с результатом 55,49 секунды.

    Победителем на этой дистанции стал китаец Цинь Хайян, который опередил Пригоду всего на 0,02 секунды. Бронзовую медаль завоевал белорус Илья Шиманович. Другой представитель России, Александр Жигалов, завершил состязание на шестом месте.

    Чемпионат мира по плаванию проходит в Будапеште, и участие в нем принимают ведущие спортсмены со всего мира. Результат Пригоды является значительным достижением для российской команды в условиях высокой конкуренции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, апелляционный отдел Спортивного арбитражного суда отклонил апелляцию российского биатлониста Евгения Устюгова на лишение медалей Олимпиады 2010 года, подтвердив решение о его дисквалификации.

    Российская фигуристка Надежда Понтелеенко, занявшая третье место на первенстве России, сдала положительный допинг-тест. На чемпионате мира по шахматам среди юниоров в Бразилии россиянка Ольга Карманова завоевала первое место среди девушек до 18 лет, обойдя соперниц по дополнительным показателям.


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