Turkiye: В Сирии внедрят «турецкую модель» управления после отставки Башара Асада

Tекст: Вера Басилая

Турецкое издание Turkiye пишет, что в Сирии планируется внедрение «турецкой модели» управления после формирования нового постоянного правительства, передает ТАСС.

Источники сообщили, что такая модель управления уже реализована на севере Сирии, где проживают около 5 млн человек. Этот регион управляется на основе инициатив Турции, охватывая муниципальные услуги, армию, полицию и образовательные учреждения. Анкара подготовила администрацию безопасной зоны в военном и административном аспектах.

Источники в турецкой администрации и правящей Партии справедливости и развития подчеркивают, что национальные силы, поддерживаемые Турцией, станут основной опорой в Сирии в новом периоде. В рамках новой системы планируется проведение экономических и политических реформ, а также создание структуры, в которой будут представлены все сегменты общества.

По данным издания Turkiye, порядка 10 млн сирийцев имеют органические связи с Турцией, из них 5 млн находятся в безопасной зоне и говорят по-турецки. Турция стремится создать в Сирии систему с высоким уровнем представительства всех точек зрения и слоев общества.

Партия арабского социалистического возрождения («Баас»), которая правила Сирией свыше 60 лет, объявила о приостановке своей деятельности в стране, и соответствующее решение было подписано заместителем генсека партии Ибрагимом аль-Хадидом.

Также сообщалось, что вооруженная сирийская оппозиция захватила власть в Сирийской Арабской Республике, а Башар Асад получит политическое убежище в России.

Газета ВЗГЛЯД писала, что к краху политической власти Башара Асада в Сирии привели долгосрочные внутренние и внешние политические факторы.