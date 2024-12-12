Трамп поставил Нетаньяху срок завершения боевых действий в Газе

  • Новость часаТрамп поставил Нетаньяху срок завершения боевых действий в Газе
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США начали исполнять прогноз Путина о судьбе Зеленского
    Трамп стал «Человеком года» по версии Time, обойдя Маска и Цукерберга
    Немцев предупредили о возможности длительных отключений электроэнергии
    Депутат рассказал, как школьники использовали аромаингаляторы вместо наркотиков
    Путин вручил звезду Героя России военкору Поддубному
    Путин назвал характер и мужество россиян «бронежилетом» страны
    Путин вручил звезду Героя труда Зюганову
    Трамп назвал глупым решение Байдена об ударах вглубь России
    Ермак заявил о неготовности Украины к переговорам с Россией
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Из Сирии торчат уши не только Турции, но и Франции

    Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.

    5 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Как полонофилия разбудила декабристов

    Император Александр I был известным полонофилом – любителем всего польского. В результате польский вопрос и непропорциональные привилегии Варшаве порождали множество вопросов в среде русского офицерства.

    17 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Мужики ждут победы

    Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.

    15 комментариев
    12 декабря 2024, 18:59 • Новости дня

    Трамп поставил Нетаньяху срок завершения боевых действий в Газе

    Трамп призвал Нетаньяху прекратить конфликт в Газе до своей инаугурации

    Трамп поставил Нетаньяху срок завершения боевых действий в Газе
    @ Stefani Reynolds/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой завершить конфликт в Газе до своей инаугурации, запланированной на 20 января 2025 года.

    Избранный президент США Дональд Трамп призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прекратить боевые действия в секторе Газа к своей инаугурации, сообщает журнал Time.

    В ходе телефонных разговоров, состоявшихся во время предвыборной кампании, Трамп просил главу израильского правительства свернуть военные действия в Газе. «Он знает, что я хочу, чтобы это закончилось», – заявил Трамп, имея в виду противостояние Израиля с движением ХАМАС. Он также выразил уверенность в позитивном исходе ближневосточного конфликта и подчеркнул нежелание кровопролития.

    Однако, как отмечает Time, завершение конфликта к дню инаугурации Трампа крайне маловероятно. Издание сообщает, что в Израиле и США подозревают Нетаньяху в намеренном затягивании конфликта для предотвращения внеочередных выборов, которые могут привести к его отставке. Трамп, отвечая на вопрос о доверии к Нетаньяху, заявил, что «не доверяет никому».

    Журнал Time ранее объявил Трампа человеком года, и его интервью было приурочено к этому событию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские вооруженные силы не планируют выводить свои войска из буферной зоны на Голанских высотах до получения гарантий безопасности на границе с Сирией. Израильские удары по сирийской Латакии затронули военные объекты и порт, где находились корабли ВМС Сирии. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху начнет давать показания в суде по обвинениям в коррупции, связанным с делами о взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

    11 декабря 2024, 21:15 • Новости дня
    Зеленский: Признание потери территорий вызовет раскол на Украине
    Зеленский: Признание потери территорий вызовет раскол на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не может на законодательном уровне признать потерю территорий, ставших частью России, несмотря на необходимость некоторых дипломатических решений.

    Зеленский заявил, что Киев не может законодательно признать потерю территорий, которые являются частью России, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что такое решение вызовет раскол внутри Украины. Зеленский отметил важность дипломатических решений, особенно в условиях недостаточного количества оружия и артиллерии для силового возвращения земель.

    В интервью телеканалу CBS News в марте Зеленский впервые допустил возможность мирных переговоров с Москвой даже без возвращения к границам 1991 года. Он выразил мнение, что Россия может быть готова к диалогу, если Украина согласится с границами, существовавшими на момент начала военной военной операции в 2022 году. Позже, общаясь с журналистами телеканала Fox News, Зеленский признал, что приобретение обратно Крыма военным путем невозможно. Он отметил, что надеется на возврат полуострова дипломатическим путем.

    Украинский лидер подчеркнул, что юридическое признание освобожденных Россией территорий как российских противоречит украинской конституции и законодательству. В частности, он заявил: «Мы не можем юридически признать их как российские территории... Если у нас меньше оружия и артиллерии, чем мы просили, конечно, некоторые вопросы придется решать дипломатически, но на уровне закона мы не собираемся признавать их российскими».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мировое разрешение конфликта на Украине возможно только при отказе Киева от оказания помощи НАТО и закрытия западных военных баз на территории страны, а также исключения учений с иностранными войсками, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    При этом Трамп отметил приоритетность урегулирования конфликта на Украине по сравнению с другими кризисами в мире. Трамп настаивает на срочном заключении мирного соглашения по Украине и требует соответствующих шагов, прежде всего от Владимира Зеленского.

    Президент Владимир Путин обсудил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном отказ Киева от международного разрешения конфликта и деструктивную политику украинского режима.

    Коментарии (0)
    11 декабря 2024, 21:48 • Новости дня
    Кеннеди-младший решил доказать причастность ЦРУ к убийству Джона Кеннеди

    Роберт Кеннеди – младший хочет раскрыть документы о роли ЦРУ в убийстве Джона Кеннеди

    Кеннеди-младший решил доказать причастность ЦРУ к убийству Джона Кеннеди
    @ Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Роберт Кеннеди – младший, стремясь доказать причастность ЦРУ к убийству его дяди Джона Кеннеди, продвигает кандидатуру своей невестки на пост в разведке.

    Роберт Кеннеди – младший, кандидат на пост министра здравоохранения и социальных служб в новой администрации США, по данным портала Axios, стремится доказать причастность ЦРУ к убийству 35-го президента США Джона Кеннеди.

    По данным издания, используя эту интригу, Кеннеди-младший хочет добиться назначения своей невестки, Амариллис Фокс-Кеннеди, на пост первого заместителя директора ЦРУ.

    Портал Axios утверждает, что избранный президент Дональд Трамп чувствует себя обязанным Кеннеди-младшему за поддержку на выборах и готов содействовать его инициативам. В случае утверждения кандидатуры Фокс-Кеннеди Сенатом Конгресса США, она будет настаивать на публикации засекреченных документов, касающихся убийства.

    Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года в Далласе во время предвыборной поездки в Техас. Официальная комиссия по расследованию пришла к выводу, что преступление совершил одиночка Ли Харви Освальд, стрелявший с шестого этажа склада школьных учебников. Винтовка с оптическим прицелом и использованные гильзы были найдены на месте преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 77 лауреатов Нобелевской премии подписали письмо против назначения Роберта Кеннеди – младшего министром здравоохранения США, выражая беспокойство его недостаточной квалификацией и антивакцинаторскими взглядами.

    Роберт Кеннеди – младший предложил уволить 600 сотрудников Национальных институтов здравоохранения США в рамках борьбы с коррупцией и обновления кадрового состава. Американский политик Роберт Кеннеди – младший, назначенный Трампом на пост министра здравоохранения, числится в базе данных украинского экстремистского сайта «Миротворец» с обвинениями в пророссийской риторике.

    Коментарии (0)
    12 декабря 2024, 10:54 • Видео
    Байден требует от Украины молодой крови

    Как утверждают британские и американские СМИ, отношения президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли «точку невозврата». Вашингтон требует от Киева снизить возраст призыва на фронт с 25 до 18 лет. Но Зеленский боится этого шага по двум причинам.

    Коментарии (0)
    12 декабря 2024, 14:44 • Новости дня
    Скачко: Расследование ФБР против Зеленского понравится простым американцам
    Скачко: Расследование ФБР против Зеленского понравится простым американцам
    @ REUTERS/Shannon Stapleton

    Tекст: Евгений Поздняков

    Расследование о растрате американских средств Владимиром Зеленским сыграет на руку Дональду Трампу. С его помощью он сможет не только полностью переложить ответственность за провалы ВСУ на Киев, но и вернуть часть украденных денег в казну США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в США заявили о планах расследовать действия Зеленского при использовании американских средств.

    «Заявления Кэша Патела станут прологом к выталкиванию Владимира Зеленского на историческую свалку. В настоящий момент Дональд Трамп кажется человеком, готовым продолжать политику Джо Байдена по поддержке Украины, однако для этого ему необходимо появление качественно новой власти в Киеве», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Встреча с Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским в Париже показала республиканцу, что последний является безнадежным коррупционером и казнокрадом. Собственно, угрозы со стороны будущего главы ФБР и должны послужить сигналом для Украины о неприятии Дональдом Трампом текущего положения дел», – отмечает он.

    «С большой вероятностью расследование действительно состоится. Это позволит США переложить значительную долю ответственности за провалы ВСУ на Киев. Американцам подробно, со ссылкой на важные документы, расскажут, что Вашингтон делал все правильно, но коррумпированность офиса Зеленского не позволила достичь удовлетворительных результатов», – считает собеседник.

    «Для текущей украинской власти это станет началом конца. Разумеется, встанет вопрос о смене руководства, и на руководящие позиции выдвинутся люди, с которыми Трампу будет попросту легче договариваться. Кроме того, Штаты получат возможность вернуть часть украденных денег», – полагает он.

    «Разумеется, большую долю полученного капитала Зеленский и его прихвостни вывозят за границу и растасовывают по офшорным счетам. Но если прегрешения действующего украинского руководства будут доказаны, Вашингтон сможет их забрать. Разумеется, простым американцам это очень понравится», – заключил Скачко.

    Ранее в США заявили о планах расследования действий Владимира Зеленского по использованию средств американских налогоплательщиков. Будущий директор ФБР Кэш Пател в подкасте Kash's Corner сообщил, что лично инициирует данное разбирательство сразу после вступления в должность.

    По его словам, принципиально важно выяснить, не создавала ли Украина видимость угроз безопасности для получения больших выплат со стороны Вашингтона. В частности, он напомнил о прилете ракеты на территорию Польши. Тогда Зеленский поспешил обвинить в произошедшем Россию, однако, как выяснилось позже, боеприпас принадлежал ВСУ.

    В связи с этим Пател добавил, что США необходимо с большой осторожностью подходить к взаимодействию с украинским властями. По его мнению, передача миллиардов долларов офису Зеленского должна сопровождаться детальными отчетами о расходовании полученных средств.

    Ранее в американской прессе сообщалось, что Дональд Трамп рассматривает возможность отмены недавно выделенного Украине кредита на сумму 20 млрд долларов. Однако для этого ему придется снять санкции с замороженных активов России, с помощью которых и планируется погашение данной суммы.

    Коментарии (4)
    12 декабря 2024, 02:56 • Новости дня
    Трамп пригласил Си Цзиньпина на свою инаугурацию

    CBS News сообщил о приглашении Си Цзиньпина на инаугурацию Трампа

    Трамп пригласил Си Цзиньпина на свою инаугурацию
    @ Shealah Craighead/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп направил китайскому лидеру Си Цзиньпину приглашение на свою инаугурацию, которая должна состояться 20 января в Вашингтоне, сообщил CBS News со ссылкой на источники.

    По информации CBS News, приглашение было направлено в начале ноября. Ответ Пекина неизвестен. Канал указывает, что церемонию могут посетить несколько представителей иностранных государств высокого ранга. В частности, в Вашингтон может приехать венгерский премьер-министр Виктор Орбан, передает ТАСС.

    По данным Госдепа, с 1874 года ни один иностранный лидер не присутствовал на церемонии инаугурации главы государства, обычно на них свои страны представляют послы и другие дипломаты высокого ранга.

    В ноябре китайский лидер Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму Трампу после его победы на президентских выборах в США.

    Си Цзиньпин заявил о готовности Китая к взаимодействию с администрацией Трампа.

    СМИ указывали, что возвращение Трампа в Белый дом может принести для Китая новые риски.

    Коментарии (0)
    12 декабря 2024, 16:46 • Новости дня
    Трамп стал «Человеком года» по версии Time, обойдя Маска и Цукерберга
    Трамп стал «Человеком года» по версии Time, обойдя Маска и Цукерберга
    @ time.com

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-президент США Дональд Трамп был признан «Человеком года» журналом Time, обойдя известных политиков и предпринимателей, включая Маска и Цукерберга.

    Как передает РИА «Новости», Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, был назван «Человеком года» по версии журнала Time. Он обошел таких известных личностей, как предприниматель Илон Маск, вице-президент США Камала Харрис, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и основатель корпорации Meta Марк Цукерберг.

    «Дональд Трамп – «Человек года» по версии Time», – говорится в сообщении журнала.

    В число претендентов на звание также входили президент Мексики Клаудия Шейнбаум, супруга британского принца Кейт Миддлтон и глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл. Также на это звание претендовали популярный американский комик Джо Роган и Юлия Навальная.

    Начиная с 1927 года Time публикует обложку с «Человеком года», которым может стать человек, группа лиц или явление, оказавшие наибольшее влияние на заголовки прессы в уходящем году. В 2023 году звания «Человек года» была удостоена певица Тейлор Свифт.


    Коментарии (2)
    12 декабря 2024, 14:12 • Новости дня
    Трамп-младший посмеялся над видео, где его отец «прогоняет» Зеленского

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дональд Трамп – младший поделился в социальных сетях забавным видео, в котором его отец пинком выгоняет Владимира Зеленского с обложки журнала Time, где изображен человек года, и сам занимает его место.

    На видео Трамп-старший танцует и пинком «сбрасывает» Зеленского, становясь на его место, передает РИА «Новости».

    Журнал Time, по ожиданиям, намерен объявить Дональда Трампа человеком года после его победы на президентских выборах в США. В 2022 году это звание было присвоено «духу Украины» и Владимиру Зеленскому.

    Ранее Дональд Трамп – младший опубликовал мем со сценой из фильма «Один дома 2», где главный герой случайно встретился с Трампом-старшим. Сцена сравнивается со встречей Владимира Зеленского с Трампом. Шутку оценил бизнесмен Илон Маск.

    Коментарии (0)
    12 декабря 2024, 12:20 • Новости дня
    Израиль назвал условие вывода войск с Голанских высот

    Нетаньяху заявил, что Израиль сохранит войска в буферной зоне Голан до получения гарантий безопасности

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль не планирует выводить свои вооруженные силы из буферной зоны на Голанских высотах до получения гарантий безопасности на границе с Сирией, сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

    В канцелярии израильского премьера заявили, что Израиль намерен сохранять свое присутствие в буферной зоне на Голанских высотах, пока не будут приняты меры безопасности, обеспечивающие соблюдение соглашения от 1974 года, которое предполагает разделение сил между Израилем и Сирией, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о беспокойстве Москвы по поводу израильских ударов в районе буферной зоны Голанских высот, так как они могут усугубить нестабильную ситуацию в Сирии.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Голанские высоты являются частью Израиля.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Израиль начал процесс раздела Сирии, что вызвало обеспокоенность в международном сообществе.

    Коментарии (2)
    12 декабря 2024, 01:50 • Новости дня
    Рэй объявил о досрочном завершении работы на посту главы ФБР

    Tекст: Антон Антонов

    Глава ФБР Кристофер Рэй объявил о досрочном завершении работы на этой должности, сообщил FoxNews. Избранный президент США Дональд Трамп назвал уход Рэя с его поста великим днем для Америки.

    «Рэй объявил о том, что он завершает свое 10-летнее пребывание на данном посту прежде, чем истечет данный срок», – приводит РИА «Новости» текст сообщения FoxNews.

    Представители Fox News отметили, что это решение не стало неожиданным, учитывая планы Трампа назначить своего кандидата на эту должность.

    Сам Трамп, комментируя решение, заявил, что за время работы Рэя директором ФБР ведомство использовало свои полномочия для угроз и уничтожения невинных американцев.

    Также Трамп пообещал восстановить верховенство закона в Соединенных Штатах. По словам будущего президента, причины решения Рэя покинуть пост ему неизвестны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Рэй заявил о сомнениях по поводу того, что Трамп получил огнестрельное ранение в результате совершенного на него покушения. По словам Рэя, Трамп мог получить ранение уха не от пули, а от обломка телесуфлера. Трамп раскритиковал работу главы ФБР из-за сомнений в его ранении. В итоге ФБР признало ранение Трампа пулей.

    Также Трамп критиковал Рэя из-за высокого уровня преступности в США и обыска в его имении по делу о нарушении при хранении секретных документов.

    Коментарии (0)
    11 декабря 2024, 23:22 • Новости дня
    Стало известно о планах Time объявить Трампа человеком года

    Politico сообщила о планах Time объявить Трампа человеком года

    Tекст: Антон Антонов

    Журнал Time намерен объявить избранного президента США Дональда Трампа человеком года, пишет Politico. Официальное заявление ожидается в четверг.

    «Как ожидается, Трамп будет объявлен «человеком года» по версии журнала Time, и, чтобы отметить презентацию обложки, избранный президент позвонит в колокол открытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже утром в четверг (по местному времени)», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Politico.

    Представитель Time сообщил, что официальное объявление будет сделано в четверг.

    На звание «Человек года» по версии журнала Time, как сообщал NBC News, претендует еще несколько человек, включая предпринимателя Илона Маска, вице-президента США Камалу Харрис и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

    На обложке второго ноябрьского выпуска Time разместил изображение Трампа, сделанное во время его победной речи на президентских выборах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2023 году Time назвал человеком года американскую певицу Тейлор Свифт. В 2022 году журнал присвоил это звание Зеленскому и «духу Украины». В 2021 году человеком года Time стал Маск.

    Коментарии (0)
    12 декабря 2024, 10:51 • Новости дня
    Bloomberg: Израиль продолжит операции в Сирии несмотря на критику
    Bloomberg: Израиль продолжит операции в Сирии несмотря на критику
    @ Monsef Memari/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Израильские военные продолжают операции в Сирии, несмотря на критику со стороны региональных правительств, с целью предотвращения попадания оружия в руки террористов, пишет Bloomberg.

    Израиль продолжает военные операции в Сирии, несмотря на растущую критику от правительств региона, передает Bloomberg. Израильские силы обороны заявили, что их войска продолжают наносить удары по «угрозам и террористическим объектам вдоль границы» с Сирией, конфисковав несколько сирийских танков во время рейдов.

    Военные также обнаружили сирийский армейский пост с запасом оружия, включая мины, взрывчатку, противотанковые ракеты и другое военное оборудование.

    Позднее сирийское телевидение сообщило об израильском авиаударе по порту Латакия, а Сирийская обсерватория по правам человека отметила удары по военным объектам в Латакии и Тартусе, принадлежащим свергнутому режиму Башара Асада.

    Отметим, что Израиль усилил атаки после падения режима Асада в воскресенье, стремясь предотвратить попадание стратегических запасов оружия в руки террористов, согласно заявлениям армии.

    В среду Египет осудил систематическое уничтожение инфраструктуры в Сирии и захват буферной зоны на границе с Израилем, что вызвало недовольство других арабских стран, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ.

    Израиль захватил буферную зону площадью около 155 кв. миль на следующий день после свержения правительства, которое более 50 лет находилось у власти под руководством семьи Асадов. Израиль также сообщил об ударах по сирийским складам химического оружия и ракет, чтобы те не попали в руки экстремистов. Агентство отмечает, что оппозиционные группы, свергнувшие Асада, возглавляются группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам», связанной с «Аль-Каидой» и признанной террористической организацией во многих странах, включая США.

    Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о беспокойстве Москвы по поводу израильских ударов в районе буферной зоны Голанских высот, так как они могут усугубить нестабильную ситуацию в Сирии.

    Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о наличии доказательств участия США и Израиля в организации военного переворота в Сирии при поддержке одной из соседних стран.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан обвинил Израиль в угрозе суверенитету и территориальной целостности Сирии и выразил поддержку сирийскому народу.

    Коментарии (0)
    12 декабря 2024, 18:20 • Новости дня
    Трамп допустил возможность войны с Ираном

    Трамп не исключил начало полномасштабного конфликта США с Ираном

    Трамп допустил возможность войны с Ираном
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дональд Трамп признал вероятность полномасштабного конфликта США с Ираном, назвав ситуацию нестабильной.

    Избранный президент США Дональд Трамп признал, что вероятность начала войны с Ираном существует, передает ТАСС. В интервью журналу Time он отметил, что ситуация является очень нестабильной и непредсказуемой. «Случиться может все что угодно. Это очень нестабильная ситуация», – заявил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поражение Ирана в Сирии создает новые вызовы для России. Свержение президента Сирии Башара Асада стало стратегическим крахом для Ирана. Администрация Джо Байдена намерена остановить миротворческие инициативы Дональда Трампа, используя нефть как инструмент давления на международной арене.

    Коментарии (2)
    12 декабря 2024, 15:48 • Новости дня
    Медведев связал падение власти Асада с ошибками управления

    Медведев отметил недееспособность сирийской армии и ошибки режима Асада

    Tекст: Денис Тельманов

    Дмитрий Медведев заявил, что ошибки в управлении Сирией привели к падению режима Башара Асада и недееспособности сирийской армии, а последствия текущих событий в стране он назвал безрадостными.

    Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о связи падения режима Башара Асада в Сирии с допущенными ошибками в управлении страной. Политик подчеркнул, что сирийская армия оказалась недееспособной, что является следствием этих ошибок, передает ТАСС.

    Медведев также отметил, что возможные последствия текущих событий в стране могут быть безрадостными, так как существующие слабые ожидания не позволяют надеяться на сохранение единства Сирии. Он выразил сомнения в возможности продолжения совместного существования народов и представителей разных вероучений в Сирии.

    Медведев напомнил о серьезной поддержке, которую Россия оказала правительству Башара Асада в определенный период, понимая угрозы фрагментации или распада Сирии по сценарию соседних стран Ближнего Востока. «Последствия всего этого безрадостные», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия арабского социалистического возрождения («Баас»), правившая Сирией свыше 60 лет, объявила о приостановке своей деятельности в стране, соответствующее решение подписано заместителем генсека партии Ибрагимом аль-Хадидом. В президентском дворце бывшего сирийского президента Башара Асада обнаружили таблетки бензодиазепина, используемые для лечения тревожных расстройств и бессонницы. В провинции Латакия вооруженная толпа сожгла могилу Хафеза Асада, бывшего президента Сирии и отца Башара Асада, а в соцсетях распространились видео с горящим мавзолеем и вооруженными людьми вокруг него.

    Коментарии (3)
    12 декабря 2024, 06:10 • Новости дня
    Генассамблея ООН потребовала прекратить огонь в секторе Газа

    Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием прекратить огонь в секторе Газа

    Tекст: Антон Антонов

    Большинство стран Генассамблеи ООН поддержало резолюцию, в которой ГА требует прекратить огонь в секторе Газа и освободить заложников, сообщают информационные агентства.

    В документе содержится требование о «немедленном, безусловном и постоянном» прекращении огня и «немедленном и безусловном» освобождении заложников. За резолюцию проголосовали 158 государств, против – девять, 13 стран воздержались, передает РИА «Новости».

    В документе говорится о необходимости предоставить жителям сектора Газа доступ к основным услугам и гуманитарной помощи, а также отвергаются «любые попытки морить палестинцев голодом».

    Резолюция не имеет юридически обязывающей силой. Год назад ГА ООН уже принимала похожую резолюцию.

    Кроме того, ГА ООН приняла резолюцию, в которой заявила о поддержке Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и выразила сожаление в связи с законопроектами Израиля о запрете работы агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль уведомил ООН о прекращении сотрудничества с БАПОР, обвиняя его в связях с ХАМАС. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о возможных разрушительных последствиях запрета Израилем деятельности этого агентства.

    Коментарии (0)
    12 декабря 2024, 17:56 • Новости дня
    Трамп назвал глупым решение Байдена об ударах вглубь России

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп выразил недовольство решением о применении американского оружия против России, считая это опасной эскалацией.

    Избранный президент США Дональд Трамп выступил с критикой в адрес действующего президента Джо Байдена, осудив решение о нанесении ударов американским оружием по территории России, сообщает ТАСС. В интервью журналу Time Трамп выразил мнение, что это решение было принято с одобрения Байдена и привело к крайне нестабильной ситуации.

    Трамп заявил: «Это очень нестабильная ситуация. Я думаю, что самое опасное сейчас – это то, что происходит, когда Зеленский решил, с одобрения, я полагаю, президента [США Джо Байдена], начать запускать ракеты по России. Я думаю, что это серьезная эскалация. Я думаю, что это глупое решение».

    Экс-президент США также выразил обеспокоенность из-за вероятных последствий такого шага, отметив, что это может привести к еще большему обострению международной обстановки. Трамп подчеркнул, что необходимо как можно скорее найти пути для деэскалации напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы произвели запуск 100 ракет по территории Украины в ответ на действия Киева, который пытался атаковать цели в Москве и Петербурге. Действующий американский президент Джо Байден выразил возмущение российскими ударами по позициям украинской армии и заявил о намерении усилить военную поддержку Украины новыми поставками вооружения в ближайшее время. Американские разведывательные службы полагают, что удары вглубь территории России дальнобойным оружием не повышают вероятность ядерной эскалации.

    Коментарии (0)
    12 декабря 2024, 18:12 • Новости дня
    Рютте призвал ЕС направить часть пенсий на военные нужды

    Рютте предложил использовать пенсии для военных расходов НАТО в Европе

    Рютте призвал ЕС направить часть пенсий на военные нужды
    @ Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Генсек НАТО Марк Рютте предложил выделить часть пенсий и соцвыплат в Европе для увеличения военных расходов альянса, выступая в Фонде Карнеги.

    По его словам, европейские государства выделяют значительные средства на социальные нужды и могут направить часть из них на укрепление оборонного потенциала, сообщает ТАСС.

    Рютте подчеркнул, что страны-члены НАТО должны увеличить свои военные расходы до более чем 3% от ВВП. Он напомнил, что во время холодной войны государства альянса тратили значительно больше этого уровня на оборонные нужды, что помогло добиться победы в той геополитической конфронтации. Это высказывание стало первым в постхолодновоенном периоде, когда руководитель НАТО предложил использовать социальные средства для военных нужд.

    Генсек отметил, что необходимость укрепления обороны становится все более актуальной на фоне современных глобальных вызовов и угроз. Он призвал государства ЕС пересмотреть свои бюджеты и найти возможность для дополнительных инвестиций в военную сферу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми сообщил, что Украина получает 99% своей военной помощи от стран НАТО, и призвал союзников продолжать поддерживать Киев.

    Ранее иранский МИД обвинил генсека НАТО в провокации войны из-за заявлений о рисках со стороны Ирана и Китая в случае завершения украинского конфликта в пользу России.

    Коментарии (0)
    Главное
    ЕСПЧ счел запрет георгиевской ленты на Украине нарушением свободы выражения
    Трамп допустил возможность войны с Ираном
    Гросси назвал цель атаки по инспекторам МАГАТЭ на ЗАЭС
    Израильские самолеты нанесли ракетные удары по Дамаску
    Боррель признал провал изоляции России Западом
    ВСУ за время вторжения в Курскую область потеряли более 40 тыс. военных
    Актриса Максимова выходила на сцену за три недели до смерти

    Запад загоняет мировую энергетику в ловушку

    100 трлн долларов – такова общая стоимость природных богатств России. Это в два раза больше, чем в США, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в своем докладе. Именно поэтому Россия занимает особое место в мире. При этом коллективный Запад хочет лишить права развивающиеся страны пройти тот же энергетический путь, который прошли сами. Сечин указывает на провалы зеленой энергетики и на ангажированность нефтяных прогнозов западного агентства МЭА. Подробности

    Перейти в раздел

    Байден остановит миротворчество Трампа с помощью нефти

    Джо Байден продолжает создавать «трудное наследство» для администрации Дональда Трампа. Демократы рассматривают введение новых антироссийских санкций в нефтяной сфере. Подобные ограничения могут привести к росту цен на нефть, что вызовет недовольство уже новым президентом Америки внутри США, ухудшит отношения Вашингтона с КНР и Индией, а также еще больше осложнит процесс мирного урегулирования на Украине. Подробности

    Перейти в раздел

    «Орешник» в Белоруссии уравновесит численное превосходство НАТО в Европе

    Александр Лукашенко заявил о «трех десятках» площадок для размещения «Орешника» и «не одном десятке» ядерных ракет, которые прибыли в Белоруссию из России. Чем обусловлено подобное насыщение республики сверхмощным оружием, каким будет порядок его использования и что это означает для баланса сил в Европе? Подробности

    Перейти в раздел

    Брюссель создал Орбану опасного соперника

    У премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которого называют «самым пророссийским политиком ЕС», появился по-настоящему опасный соперник. Впервые за полтора десятилетия правящая партия Венгрии сильно уступила по популярности оппозиции и рискует проиграть выборы. Кто он – тот, от кого ждут низвержения самого Орбана? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    • Юрий Мавашев Юрий Мавашев
      Из Сирии торчат уши не только Турции, но и Франции

      Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.

      5 комментариев
    • Илья Ухов Илья Ухов
      Как полонофилия разбудила декабристов

      Император Александр I был известным полонофилом – любителем всего польского. В результате польский вопрос и непропорциональные привилегии Варшаве порождали множество вопросов в среде русского офицерства.

      17 комментариев
    • Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева
      Мужики ждут победы

      Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.

      15 комментариев
    Перейти в раздел

    • Байден требует от Украины молодой крови

      Как утверждают британские и американские СМИ, отношения президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли «точку невозврата». Вашингтон требует от Киева снизить возраст призыва на фронт с 25 до 18 лет. Но Зеленский боится этого шага по двум причинам.

    • Войну в Сирии продолжил Израиль

      Израильская авиация осуществила беспрецедентную для себя операцию по уничтожению военного потенциала Сирии. Параллельно ЦАХАЛ расширяет зону контроля за Голанскими высотами, стремясь стать вторым основным выгодополучателем от свержения Башара Асада (после Турции). Иран предпочитает не вмешиваться. А почему?

    • Зеленский перешел к тактике истеричных метаний

      Владимир Зеленский рискнул пойти на личный конфликт с избранным президентом США Дональдом Трампом, поскольку его не устроили итоги их разговора в Париже, который организовал президент Франции Эммануэль Макрон. Этим он, вполне вероятно, подписал себе политический приговор.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............