Сегодня во всем мире отмечается День прав человека. 10 декабря 1948 года Генеральной ассамблеей ООН была принята Всеобщая декларация прав человека – документ о правах, присущих каждому человеку от рождения. А еще оно получило огромное влияние на мир медицины.0 комментариев
СМИ: Нетаньяху предстанет перед судом по обвинению в коррупции
РБК: Премьер-министр Израиля Нетаньяху даст показания по делам о коррупции
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 10 декабря начнет давать показания в суде по обвинениям в коррупции, связанным с делами о взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предстанет перед судом 10 декабря по трем уголовным делам о коррупции. Ему вменяют взяточничество, мошенничество и злоупотребление доверием. Первое заседание состоится в Окружном суде Иерусалима, примечательно, что это первый случай в истории Израиля, когда действующий премьер-министр будет давать показания в суде в качестве обвиняемого, передает РБК.
Среди дел, в которых обвиняется Нетаньяху, значатся «Дело 1000», «Дело 2000» и «Дело 4000». В рамках «Дела 1000» ему инкриминируется получение дорогих подарков от бизнесменов в обмен на покровительство. В «Деле 2000» речь идет о предполагаемом сговоре с владельцем газеты «Едиот Ахронот», а в «Деле 4000» – о предоставлении регуляторных преференций телекоммуникационной компании Bezeq в обмен на положительное освещение.
Нетаньяху неоднократно отвергал обвинения, называя их политически мотивированными. Несмотря на судебные разбирательства, он продолжает оставаться на посту премьер-министра.
Судебные слушания будут проходить в подземном зале суда из соображений безопасности и могут продлиться до марта 2025 года. Приговор, как ожидается, будет вынесен не ранее 2026 года, и возможны апелляции.
Суду предстоит решить, будет ли премьер-министр Израиля давать показания трижды в неделю, как настаивает прокуратура, или дважды, как требует защита. Уже 140 свидетелей дали показания в рамках этого процесса.
Нетаньяху может грозить до 10 лет тюремного заключения за взяточничество и до трех лет за мошенничество и злоупотребление доверием. Влияние процесса на политическую карьеру Нетаньяху еще предстоит оценить.
Ранее Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Израиль отказался признавать этот ордер.
Швейцария выразила готовность арестовать Нетаньяху по ордеру Международного уголовного суда.