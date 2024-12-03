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    3 декабря 2024, 11:46 • Новости дня

    Израильский эксперт объяснил быстрый провал «перемирия Байдена»

    Израильский политолог Ципис: Тель-Авив не собирался следовать «перемирию Байдена»

    Израильский эксперт объяснил быстрый провал «перемирия Байдена»
    @ imago-images/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Израиль не собирался следовать перемирию, объявленному президентом США Джо Байденом. И в Вашингтоне об этом знали. Поэтому Тель-Авив атаковал ослабленную «Хезболлу», в том время как сами Штаты руками повстанцев пытаются свергнуть президента Сирии Башара Асада, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис. Ранее израильские ВВС нанесли авиаудары по объектам «Хезболлы» в Ливане.

    «В перемирии Байдена был заинтересован только сам Байден, но не нынешние власти Израиля. Правительство Нетаньяху стремится уничтожить «Хезболлу», максимально ослабить иранское присутствие вблизи Израиля и по возможности захватить Южный Ливан. В эту повестку не входит остановка противостояния, даже временная», – пояснил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    В этом контексте спикер обратил внимание на ранее звучавшее мнение о том, что миротворчество Байдена на Ближнем Востоке изначально было обречено на провал. «Замечу: ни у демократов, ни у республиканцев нет такого понятия, как миротворчество. Они действуют сугубо в собственных интересах, интересах своих партий и власти. Иногда они связаны с перемирием, а иногда – наоборот, с развязыванием войны», – заметил он.

    «В бытность демократов у власти происходили самые жестокие войны на Ближнем Востоке – падение режима Каддафи, «Арабская весна». И вот теперь на очереди Асад, которого Демпартия постарается свергнуть в ближайшие полтора месяца, пока Байден у власти. Эти события связаны. Ведь антиасадовская коалиция, за которой стоят США, действует так свободно потому, что ослаблена «Хезболла». А это, в свою очередь, выгодно и Израилю. Тель-Авив и не собирался следовать перемирию Байдена. И Вашингтон это знал», – детализировал спикер.

    «Перемирие в этом регионе могло бы наступить, если бы в этом были заинтересованы демократы в США и Израиль. И второй вариант: если бы у власти в еврейском государстве стояли левые, которые сейчас находятся в оппозиции Нетаньяху. Они бы не стали атаковать Ливан, прекратили бы военную операцию в секторе Газа, пошли на уступки ХАМАС и освободили бы всех заложников. Это было бы расценено рядом политиков как моральное поражение Тель-Авива, но сохранило бы множество жизней со всех сторон», – добавил аналитик.

    «Впрочем, я не думаю, что с приходом Трампа ситуация принципиально улучшится. Хотя республиканец, возможно, займет более умеренную позицию – ему не нужна полномасштабная война на Ближнем Востоке. Но в ближайшие полтора месяца эскалация, скорее всего, будет нарастать», – резюмировал Ципис.

    Ранее израильские ВВС нанесли авиаудары по объектам «Хезболлы» в Ливане после ракетного обстрела горы Дов с территории Ливана. Сообщалось об уничтожении десятков пусковых установок и инфраструктуры радикалов.

    Как отметила пресс-служба ЦАХАЛ, ВВС Израиля осуществили массированные авиаудары по военным объектам, связанным с движением «Хезболла» на территории Ливана. Это стало ответом на ракетный обстрел, совершенный из района Бергоз на юге Ливана в направлении горы Дов, передает ТАСС.

    Израильская армия подчеркнула, что авиаудары были направлены на предотвращение дальнейших актов агрессии со стороны «Хезболлы» и обеспечения безопасности на границе. Поддержку в операции осуществляли силы ПВО, которые следили за развитием ситуации и готовы были к дальнейшим действиям в случае необходимости.

    Напомним, ранее президент США Джо Байден обратился с призывом прекратить столкновения в Газе, стремясь к заключению мирного соглашения до конца своего срока. В итоге Израиль одобрил предложенное США соглашение о прекращении огня с «Хезболлой» на территории Ливана.

    1 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что страна строго соблюдает условия перемирия с Ливаном. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему миротворчество Байдена на Ближнем Востоке признали фикцией, обреченной на провал.

    2 декабря 2024, 22:18 • Новости дня
    Трамп пообещал «адскую цену» захватившим заложников на Ближнем Востоке

    Трамп пригрозил суровыми наказаниями за удержание заложников на Ближнем Востоке

    Трамп пообещал «адскую цену» захватившим заложников на Ближнем Востоке
    @ Allison Robbert/CNP/Keystone Press Agency

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп заявил о намерении наказать виновных в удержании заложников на Ближнем Востоке, если они не будут освобождены до его вступления в должность президента США в январе 2025 года.

    Избранный президент США Дональд Трамп сделал резкое заявление в социальной сети, сообщает РИА «Новости». Он подчеркнул, что виновные в захвате заложников на Ближнем Востоке заплатят «адскую цену», если заложники не будут освобождены до его официального вступления в должность 20 января 2025 года.

    В частности, Трамп заявил: «Все говорят о заложниках, которых так жестоко, бесчеловечно удерживают против воли всего мира на Ближнем Востоке – но это только разговоры и никакого действия! Пусть эта правда станет предостережением: если заложники не будут освобождены до 20 января 2025 года, дня, когда я с гордостью вступлю в должность президента США, на Ближнем Востоке заплатят адскую цену, и виновные в этих преступлениях против человечности будут наказаны сильнее, чем кто-либо в долгой и славной истории Соединенных Штатов».

    До этого Трамп неоднократно подчеркивал свою готовность применять жесткие меры против тех, кто угрожает безопасности Израиля и интересам США на Ближнем Востоке. В частности, он говорил о необходимости усиления давления на террористические группы и государства, поддерживающие экстремистов.

    Напомним, 7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа, после чего боевики ХАМАС проникли в приграничные районы страны. В результате этих событий были захвачены более 200 заложников, и погибли около 1,2 тыс. человек.

    Накануне палестинское движение ХАМАС заявило о применении Израилем запрещенного оружия в секторе Газа и потребовало создания международного комитета для расследования этого вопроса.

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    2 декабря 2024, 14:18 • Новости дня
    Долгов: Помилование Хантера Байдена символизирует принцип неравенства американской «демократии»

    Дипломат Долгов: Помилование Хантера Байдена обличает систему власти США

    Долгов: Помилование Хантера Байдена символизирует принцип неравенства американской «демократии»
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Использование президентом правовой системы США ради удовлетворения собственных желаний многое говорит о современной Америке. Демократия в этой стране превратилась в рычаг реализации личных интересов политиков, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее президент США Джо Байден объявил о помиловании своего сына Хантера.

    «Джо Байден в очередной раз совершил мелкий, не заслуживающий должности президента, поступок. Он прекрасно понимает, что вся его семья замешана в махинациях и серых схемах, поэтому и пытается обрубить любые пути для будущих расследований», – сказал Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН.

    «Однако данный шаг первого лица многое говорит о сформировавшейся в стране системы власти. Американская демократия давно живет по принципу: «перед законом все равны, но некоторые равнее». Правовая система США превратилась в поле для реализации личных амбиций и желаний», – отмечает он.

    «Вспомним, как до этого Демократическая партия использовала все доступные ей рычаги влияния на кампанию Дональда Трампа. Его обвиняли во всех грехах, и работали над этим ведущие СМИ страны. А многие судьи и юристы открыто поддерживали столь сомнительные с точки зрения закона процессы», – акцентирует собеседник.

    «В любом случае, времена изменились. Очевидно, что Байден уйдет со своего поста в статусе одного из наиболее слабых президентов США за всю историю этой страны. Собственно, помилование его сына Хантера всего лишь добавляет в этот образ дополнительные, но не определяющие штрихи», – заключил Долгов.

    Ранее президент США Джо Байден объявил о помиловании своего сына Хантера. Он обвинялся сразу в нескольких правонарушениях среди которых – неуплата налогов и незаконное хранение оружия. По словам главы Белого дома, обвинения в сторону младшего Байдена носили политический характер. Их целью якобы было оказание давления на него самого.

    «На протяжении пяти с половиной лет Хантер остается трезвым, несмотря на постоянные атаки и выборочное преследование. Попытки сломать Хантера – это попытки сломать меня. И нет причин думать, что они прекратятся», – говорится в официальном заявлении Байдена. Он также выразил надежду на то, что «американцы поймут, почему отец и президент пришел к такому шагу».

    Между тем, сам Хантер сообщил, что после помилования он намерен посвятить жизнь поддержке людей, страдающих от зависимостей. Сын Байдена отметил: он сожалеет, что его поступки стали основой для критики отца. При этом Хантер выразил уверенность в том, что его социальную работу ждет успех, поскольку он понимает, через что пришлось пройти людям, попавшим в схожую с ним жизненную ситуацию.

    Тем временем Дональд Трамп назвал действия Байдена ярким примером злоупотребления властью. Республиканце возмутился, что действующий глава Штатов не включил в помилование «заложников» 6 января – участников штурма Капитолия 2021 года, которые также подверглись несправедливому судебному преследованию.

    Официальный представитель МИД Россия Мария Захарова в комментарии для издания «Известия» на этом фоне назвала США «карикатурой на тему демократии». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался обсуждать данную тему, поскольку счел помилование Хантера Байдена внутренним делом Штатов.


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    2 декабря 2024, 20:20 • Видео
    Детская революция в Грузии

    Протесты в Тбилиси, направленные на свержение грузинской власти, однозначно поддержаны Западом – Евросоюзом и США. Но эта ставка, кажется, проигрывает. Несмотря на то, что в бой не постеснялись бросить даже детей. И благодаря тому, что, помимо детей, желающих бунтовать немного.

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    2 декабря 2024, 23:50 • Новости дня
    Израильские ВВС атаковали объекты «Хезболлы» в Ливане

    Израильская армия нанесла удары по «Хезболле» в ответ на обстрел горы Дов

    Tекст: Максим Попов

    Израильские ВВС нанесли авиаудары по объектам «Хезболлы» в Ливане после ракетного обстрела горы Дов с территории Ливана, сообщив об уничтожении десятков пусковых установок и инфраструктуры радикалов.

    Как отметила пресс-служба ЦАХАЛ, ВВС Израиля осуществили массированные авиаудары по военным объектам, связанным с движением «Хезболла» на территории Ливана. Удары стали ответом на ракетный обстрел, совершенный из района Бергоз на юге Ливана в направлении горы Дов, передает ТАСС.

    В официальном заявлении сказано: «ВВС Израиля нанесли удары по террористам „Хезболлах“, десяткам пусковых установок и террористической инфраструктуре по всему Ливану. Кроме того, ВВС Израиля нанесли удар по пусковой установке «Хезболлы» в районе Бергоз на юге Ливана вскоре после запуска из нее двух ракет в сторону горы Дов».

    Израильская армия подчеркнула, что авиаудары были направлены на предотвращение дальнейших актов агрессии со стороны «Хезболла» и обеспечения безопасности на границе. Поддержку в операции осуществляли силы ПВО, которые следили за развитием ситуации и готовы были к дальнейшим действиям в случае необходимости.

    Как сообщил канал Al Jadeed, в результате ракетных ударов израильских ВВС в поселке Харис на юге Ливана было разрушено два дома и погибли по меньшей мере девять человек.

    Напомним, ранее президент США Джо Байден обратился с призывом прекратить смертельные столкновения в Газе, стремясь к заключению мирного соглашения до конца своего срока.

    В итоге Израиль одобрил предложенное США соглашение о прекращении огня с «Хезболлой» на территории Ливана.

    1 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что страна строго соблюдает условия перемирия с Ливаном.

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    2 декабря 2024, 14:58 • Новости дня
    Маск иронично связал помилование Хантера Байдена с работой в компании Burisma

    Маск иронично связал помилование Хантера Байдена с работой в компании Burisma на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский предприниматель Илон Маск иронично отметил связь между помилованием сына Джо Байдена Хантера и началом его работы в украинской компании Burisma.

    Маск на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) назвал это «совпадением».

    Бизнесмен сделал это замечание в ответ на сообщение консервативного блогера Бена Шапиро о том, что помилование касается периода с 1 января 2014 года, а в апреле того же года Хантер Байден стал членом совета директоров украинской газовой компании Burisma, когда его отец был вице-президентом США.

    Это вызвало подозрения в возможном лоббировании интересов компании с использованием влияния Джо Байдена. Республиканцы обвинили Хантера Байдена в получении значительных денежных средств, часть которых могла быть передана его отцу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден объявил о помиловании своего сына Хантера по делам о нарушениях хранения оружия и неуплате налогов.

    Маск выразил обеспокоенность, что такое решение может поставить под угрозу целостность Соединенных Штатов.

    В Кремле заявили, что нечего сказать по поводу помилования Хантера Байдена, поскольку это внутреннее дело Соединенных Штатов.

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    2 декабря 2024, 22:02 • Новости дня
    США отказались комментировать поддержку боевиков в Сирии

    Госдеп: США заинтересованы в деэскалации обстановки в Сирии

    Tекст: Максим Попов

    Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер отказался подтвердить или опровергнуть поддержку Вашингтоном наступления боевиков в Сирии, подчеркнув стремление к деэскалации конфликта.

    На очередном брифинге официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер отказался дать прямой ответ на вопрос о поддержке США наступления террористических формирований в Сирии, передает РИА «Новости». Миллер заявил: «Мы ясно дали понять, что хотим видеть деэскалацию ситуации. Я не думаю, что могу выразиться яснее. В конечном счете мы хотим стать свидетелями продвижения политического процесса».

    По словам Миллера, организация, начавшая наступление, признана террористической в США. Он также добавил, что слухи о причастности США к событиям в Сирии являются ложными: «Я видел различные слухи, включая заявления людей, которые, казалось бы, заслуживают доверия, что США якобы были причастны к этому наступлению. Это абсолютно неверно».

    Вашингтон заинтересован в деэскалации обстановки и продвижении политических решений, а не в поддержке боевых действий. Соединенные Штаты считают важным развитие мирного политического процесса в регионе, сказал он.

    Ранее источник, близкий к спецслужбам Сирии, сообщил, что террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам*» (запрещена в России) захватила Алеппо, используя американские технологии и поддержку украинских советников.

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    2 декабря 2024, 22:51 • Новости дня
    Террористы координировали наступление в Сирии из Идлиба и Сармады

    Наступление на Алеппо координировали два штаба при участии узбекских и украинских наемников

    Tекст: Максим Попов

    Наступление на Алеппо было организовано из оперативных штабов в Идлибе и Сармаде с участием «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (организации, признанные террористическими и запрещены на территории РФ). При этом узбекские и украинские наемники сыграли ключевую роль в координации действий.

    Наступление террористов на Алеппо управлялось из оперативных штабов в Идлибе и Сармаде, сообщило РИА «Новости». Источник, близкий к сирийским спецслужбам, уточнил, что координационные штабы были расположены в Идлибе и Сармаде на границе с Турцией. «Наступление управлялось из двух координационных штабов: один располагался в Идлибе, а второй в Сармаде на границе с Турцией», – сказал он.

    По словам источника, в управлении операциями впервые участвовали «Хайят Тахрир аш-Шам», ранее известная как «Джебхат ан-Нусра», а также «Исламская партия Туркестана» (обе организации признаны террористическими и запрещены на территории России). При этом важную роль в координации действий сыграли узбекские и украинские наемники, которые фактически управляли работой штабов, сказал он.

    Напомним, ранее источник, близкий к спецслужбам Сирии, сообщил, что террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам*» (запрещена в России) захватила Алеппо, используя американские технологии и поддержку украинских советников.

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    2 декабря 2024, 23:07 • Новости дня
    Американский суд решил прекратить дело против Хантера Байдена

    Суд в Делавэре заявил о планах прекратить обвинения в хранении оружия в адрес Хантера Байдена

    Tекст: Максим Попов

    Судебные инстанции в штате Делавэр намерены прекратить уголовное дело против Хантера Байдена по обвинению в хранении оружия, ссылаясь на помилование его отцом Джо Байденом.

    Суд в штате Делавэр заявил о намерении прекратить дело против Хантера Байдена, который обвиняется в нарушении закона по хранению оружия, сообщает РИА «Новости». Дело касается эпизода 2018 года, когда Байден-младший владел пистолетом «Кольт», зная о своем употреблении запрещенных препаратов. Согласно закону, это правонарушение может грозить до десяти лет тюрьмы.

    В решении суда указано, что правительство должно сообщить до 3 декабря 2024 года, возражает ли оно против прекращения дела путем отклонения обвинения, как предлагает защита. Хантер Байден является первым в истории ребенком действующего президента США, которому предъявлены уголовные обвинения. Ему также вменяется неуплата налогов на сумму более 100 тыс. долларов в 2017 и 2018 годах в Калифорнии.

    Ранее Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына, ссылаясь на несправедливость судебного преследования. После этого его обвинили в злоупотреблении правосудием. Официальный представитель Российского МИД Мария Захарова назвала помилование Байденом сына «карикатурой на демократию.»

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    3 декабря 2024, 01:15 • Новости дня
    NYT: Израиль создает буферную зону в секторе Газа

    Израильские войска сносят гражданские здания и укрепляют позиции в Газе

    NYT: Израиль создает буферную зону в секторе Газа
    @ Imago/ Saed Abu Nabhan/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Израильские военные активно расширяют сеть военных баз в центральной части сектора Газа, расчищая территорию для создания буферной зоны, сообщила The New York Times.

    По информации издания, израильские военные за последние месяцы расширили свое присутствие в центральной части сектора Газа. Основной целью этого расширения является создание буферной зоны, что подтверждается активным сносом более 600 зданий вдоль коридора Нецарим, передает РИА «Новости».

    Как отметили обозреватели, основная цель израильской армии заключается в установлении долгосрочного контроля над этой территорией. В дополнение к сносу зданий, командование ЦАХАЛ в разы увеличило количество аванпостов с вышками связи и оборонительными укреплениями, говорится в статье.

    Анализ спутниковых снимков, проведенный изданием, показывает наличие как минимум 19 крупных военных баз и десятков мелких в данном районе. Эти действия свидетельствуют о долгосрочных планах укрепления израильского присутствия в секторе Газа и создании стратегически важной буферной зоны, заключили эксперты.

    Напомним, ранее Джо Байден обратился с призывом прекратить смертельные столкновения в Газе, стремясь к заключению мирного соглашения до конца своего президентского срока. После этого премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что армия Израиля получила приказ начать полномасштабную войну в Ливане в случае нарушения режима прекращения огня. Накануне сообщалось, что израильские ВВС нанесли авиаудары по объектам «Хезболла» в Ливане после ракетного обстрела горы Дов.

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    3 декабря 2024, 00:56 • Новости дня
    Стало известно о встрече России, Ирана, Турции и Катара по Сирии в Дохе

    Стало известно о планах провести встречу России, Ирана, Турции и Катара по Сирии на форуме в Дохе

    Tекст: Максим Попов

    На полях Дохийского форума 7–8 декабря может состояться встреча высокопоставленных представителей России, Ирана, Турции и Катара для обсуждения ситуации в Сирии, сообщил телеканал Al Jazeera.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил о вероятной встрече представителей России, Ирана, Турции и Катара в Дохе, передает ТАСС. Ожидается, что встреча пройдет на полях Дохийского форума 7–8 декабря.

    Как уточнило иранское агентство Fars со ссылкой на заявление Арагчи, обсуждение будет касаться ситуации в Сирии и состоится на уровне глав внешнеполитических ведомств.

    Напомним, на прошлой неделе в Сири и резко обострилось политическая ситуация. Террористы, входящие в группировку «Хайят Тахрир аш-Шам*» (запрещена в России), нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. 30 ноября Алеппо и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.

    Востоковед Кирилл Семенов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что причиной захвата части Алеппо террористами стала деградация политической системы Сирии, включая армию и структуры безопасности. Так же сообщалось, что боевики захватили Алеппо с помощью украинских и американских советников.

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    3 декабря 2024, 11:12 • Новости дня
    Израиль счел угрозы Трампа странам БРИКС смелым решением

    Израильский министр поддержал угрозы Трампа по пошлинам для БРИКС

    Tекст: Мария Иванова

    Министр экономики Израиля Нир Баркат одобрил планы Дональда Трампа по введению высоких пошлин на товары из стран БРИКС, если те откажутся от доллара и создадут единую валюту, назвав заявление Трампа смелым решением.

    Министр экономики и промышленности Израиля Нир Баркат, комментируя планы избранного президента США Дональда Трампа, заявил, что возможное введение 100-процентных пошлин для стран БРИКС станет «лучшим решением для свободного мира». Как сообщает ТАСС, Баркат выразил уверенность, что это смелый и умный шаг, который поможет навести геополитический порядок и противостоять попыткам дестабилизации.

    По мнению Барката, Индия и Израиль не станут использовать альтернативные доллару валюты, так как угрозы Трампа могут стать эффективным инструментом для удержания экономик в рамках существующей финансовой системы.

    Ранее Трамп заявлял о введении торговых пошлин в 100% на товары из стран БРИКС, если они создадут новую валюту или откажутся от доллара.

    Президент России Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что идея единой валюты БРИКС пока неактуальна. Выступая на пленарной сессии «Валдая», он отметил, что для этого необходимо добиться большей интеграции экономик и поднять их качество на совместимый уровень. В октябре на саммите БРИКС в Казани Путин также назвал использование доллара в политических целях ошибкой.

    Китай во вторник объявил о намерении усилить сотрудничество с БРИКС, несмотря на угрозы Трампа ввести 100-процентные пошлины на товары из этих стран в случае отказа от доллара. Министерство иностранных дел Бразилии также назвало заявления Трампа о введении таких пошлин бессмысленными и провокационными.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что силовое принуждение использовать доллар со стороны США только усилит уход стран к расчетам в национальных валютах, особенно среди стран БРИКС.

    Дональд Трамп пытается остановить процессы дедолларизации мира, включая страны БРИКС, но не сможет этого сделать, заявил американист Малек Дудаков.

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    2 декабря 2024, 22:35 • Новости дня
    Рютте назвал передачу вооружений Киеву приоритетной задачей НАТО

    Tекст: Максим Попов

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает приоритетной задачей альянса передачу Украине как оборонительных, так и наступательных вооружений для усиления ее позиций перед возможными мирными переговорами с Россией, сообщила Financial Times.

    Как отмечается в материале издания, новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул важность передачи Киеву как оборонительных, так и наступательных вооружений для усиления ее позиций в возможных переговорах с Россией. По его словам, союзники обсуждают перспективу приглашения Украины в НАТО в контексте предстоящих переговоров, передает ТАСС.

    «Это то, по поводу чего союзники проводят консультации друг с другом, обсуждая, каким может быть следующий шаг и как подойти к вопросу. Однако главное – передать Украине военную помощь, особенно средства ПВО, но также и наступательные системы, которые необходимы ей», – заявил Рютте.

    Он подчеркнул, что его приоритет – обеспечить Украине сильную переговорную позицию, когда президент Зеленский решит вступить в мирные переговоры.

    Рютте также выразил обеспокоенность по поводу возможного мирного плана администрации будущего президента США Дональда Трампа, который, по его мнению, может отвечать интересам Москвы. Он предупредил, что такой исход может усилить риски со стороны Китая, Ирана и КНДР, чьи лидеры только укрепят свои позиции.

    Напомним, накануне был опубликован план посланника Трампа по урегулированию конфликта на Украине, содержащий пять основных пунктов. Одновременно с этим экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил временные территориальные уступки Украины ради достижения мира, отметив необходимость гарантий безопасности для Киева.

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    3 декабря 2024, 01:37 • Новости дня
    Пентагон сообщил о помощи Украине в 62 млрд долларов при Байдене

    Совокупный объем военной помощи Украине с начала работы администрации Байдена составил 62 млрд долларов

    Tекст: Максим Попов

    Совокупный объем военной помощи Украине с начала президентства Джо Байдена превысила 62 млрд долларов, из которых 61,4 млрд были выделены после начала российской спецоперации, говорится в сообщении Пентагона.

    Как отметили американские военные, США предоставили Украине более 62 млрд долларов помощи с начала администрации президента Джо Байдена. В официальном сообщении ведомства говорится: «Соединенные Штаты предоставили более чем 62 миллиарда долларов помощи для безопасности Украины с начала администрации Байдена», передает РИА «Новости».

    Кроме того, с 24 февраля 2022 года, когда началась российская специальная военная операция на Украине, объем американской военной помощи достиг 61,4 млрд долларов. Это подчеркивает стратегическую поддержку, оказываемую США киевским властям в условиях продолжающегося конфликта.

    В сообщении отмечается, что такая значительная финансовая помощь направлена на укрепление безопасности Украины и поддержку ее оборонного потенциала. Эти средства включают поставки вооружений, тренировочные программы и другие формы военной поддержки.

    Напомним, в ночь на вторник стало известно, что Госдеп США выделил Украине военную помощь на 725 млн долларов. В состав пакета войдут различные виды вооружений и боеприпасов, в числе которых противотанковые средства, беспилотные летательные аппараты, противопехотные мины и переносные зенитные ракетные комплексы Stinger. Также предусмотрены боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.

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    3 декабря 2024, 03:44 • Новости дня
    Трамп анонсировал визит во Францию на открытие Нотр-Дама

    Дональд Трамп прибудет в Париж для участия в церемонии открытия Нотр-Дама

    Tекст: Максим Попов

    Избранный президент США Дональд Трамп собирается посетить Париж для участия в церемонии открытия собора Парижской Богоматери после его восстановления.

    Избранный президент США Дональд Трамп сообщил о своем намерении посетить Париж для участия в церемонии открытия собора Парижской Богоматери, который был полностью восстановлен после пожара, передает ТАСС. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

    «Я отправлюсь в Париж в субботу для участия в открытии великолепного исторического собора Нотр-Дам, который был полностью восстановлен после разрушительного пожара пять лет назад», – говорится в сообщении Трампа.

    Церемония открытия назначена на 7-8 декабря. Реставрация собора, охваченного пожаром в апреле 2019 года, продолжалась более пяти лет.

    До этого сообщалось, что власти Парижа решили полностью заблокировать остров Сите, на котором расположен Нотр-Дам. Предварительно, в церемонии открытия собора примут участие главы 50 государств.

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    2 декабря 2024, 14:08 • Новости дня
    Турция предложила помощь в мирном урегулировании в Сирии

    Глава МИД Турции заявил о готовности помочь в мирном урегулировании в Сирии

    Tекст: Вера Басилая

    Турция готова внести вклад в урегулирование конфликта в Сирии, но считает любое внешнее вмешательство ошибочным, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан после встречи с иранским коллегой Аббасом Арагчи.

    Фидан после переговоров с иранским коллегой Аббасом Арагчи в Анкаре отметил готовность Турции внести свой вклад в процесс урегулирования конфликта в Сирии. Он подчеркнул, что Турция считает любое внешнее вмешательство в сирийскую ситуацию ошибочным, передает ТАСС.

    Хакан Фидан отметил, что последние события еще раз говорят о необходимости примирения Дамаска с собственным народом и легитимной оппозицией.

    Министр добавил, что в предстоящий период Турция продолжит координацию действий с Ираном в рамках астанинского процесса.

    Фидан подчеркнул, что Турция всегда выступала за территориальную целостность и единство Сирии – и намерена продолжать придерживаться этой позиции. Он добавил, что координация с Ираном привела к важным результатам в мирном процессе.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан выразили серьезную обеспокоенность эскалацией в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб.

    Сирийская армия совместно с ВКС России нанесли удары по террористам в Идлибе, Хаме и Алеппо, уничтожив более 320 боевиков и 63 единицы техники.

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    3 декабря 2024, 06:33 • Новости дня
    США запланировали поставить Киеву ракеты и снаряды до середины января

    Вашингтон поставит Киеву сотни тысяч снарядов и тысячи ракет до января 2025 года

    Tекст: Максим Попов

    Вашингтон запланировал передать Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и увеличить поставки ракет-перехватчиков до середины января 2025 года, заявил президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Салливан отметил, что Киев получит значительную военную помощь от Вашингтона. В рамках этого пакета будут поставлены сотни тысяч артиллерийских снарядов и тысячи ракет. Также планируются дополнительные поставки ракет-перехватчиков, передает ТАСС.

    Известно, что Джо Байден в сентябре поручил наращивать военную помощь Украине, используя все доступные финансовые средства. В понедельник США объявили о новом пакете помощи Киеву на сумму 725 млн долларов, который включает артиллерийские снаряды, ракеты и средства ПВО.

    Салливан подчеркнул, что Байден приказал Министерству обороны США без промедления доставлять военную продукцию на Украину, чтобы она могла эффективно защищаться. До середины января планируется поставить сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и другие важные системы, сказал он.

    Ранее сообщалось, что совокупный объем военной помощи Украине с начала работы администрации Байдена составил 62 млрд долларов.

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