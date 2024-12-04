Tекст: Александра Юдина

Лоу заявила о несправедливости некоторых действий США в отношении Грузии, передает «Интерфакс».

В интервью грузинскому Первому каналу она подчеркнула, что нынешнее руководство Грузии стремилось продолжить переговоры о вступлении в ЕС, но ухудшение отношений с США помешало этому процессу.

Лоу выразила уверенность, что с новой администрацией Трампа отношения улучшатся, и Соединенные Штаты помогут Грузии возобновить переговоры. Она отметила, что при сильной американской дипломатии в Грузии может быть достигнут мир.

Также она также заявила о готовности стать посредником между политическими партиями в Грузии в случае ее назначения на пост специального представителя США в ЕС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце ноября в Грузии начались масштабные демонстрации после решения правительства приостановить обсуждение вопроса о вступлении в ЕС до 2028 года и отказа парламента от бюджетных грантов Евросоюза. Как отметил глава комиссии Василий Пискарев, западные фонды подключились к протестам в Грузии через фонды, контролирующие российских иноагентов, что позволяет организовывать антироссийские акции.