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    Фронтовой мир дает человеку урок, заражает его желанием жить разумно и просто. Правда, велика цена этого урока. После концерта и ночевки в блиндаже гости-артисты отправляются в Москву, а их аудитория – на боевые задания, из которых могут вернуться не все.

    13 комментариев
    4 декабря 2024, 11:39 • Новости дня

    В команде Трампа спрогнозировали улучшение отношений США и Грузии

    Tекст: Александра Юдина

    С новой администрацией Дональда Трампа отношения США и Грузии улучшатся, важно возобновить переговоры о вступлении Грузии в Евросоюз, заявила кандидат на должность представителя США в ЕС Кимберли Лоу.

    Лоу заявила о несправедливости некоторых действий США в отношении Грузии, передает «Интерфакс».

    В интервью грузинскому Первому каналу она подчеркнула, что нынешнее руководство Грузии стремилось продолжить переговоры о вступлении в ЕС, но ухудшение отношений с США помешало этому процессу.

    Лоу выразила уверенность, что с новой администрацией Трампа отношения улучшатся, и Соединенные Штаты помогут Грузии возобновить переговоры. Она отметила, что при сильной американской дипломатии в Грузии может быть достигнут мир.

    Также она также заявила о готовности стать посредником между политическими партиями в Грузии в случае ее назначения на пост специального представителя США в ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце ноября в Грузии начались масштабные демонстрации после решения правительства приостановить обсуждение вопроса о вступлении в ЕС до 2028 года и отказа парламента от бюджетных грантов Евросоюза. Как отметил глава комиссии Василий Пискарев, западные фонды подключились к протестам в Грузии через фонды, контролирующие российских иноагентов, что позволяет организовывать антироссийские акции.

    3 декабря 2024, 20:17 • Новости дня
    Грузия выразила протест странам Прибалтики из-за санкций против официальных лиц

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Главы дипломатических миссий стран Прибалтики, аккредитованные в Тбилиси, были вызваны во вторник в МИД Грузии, где им выразили «озабоченность» из-за санкций против официальных лиц страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В числе тех, против кого были введены санкции, оказались почетный председатель правящей «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили и глава МВД Вахтанг Гомелаури. Причиной стали якобы нарушения прав человека и откат от демократии.

    В МИД Грузии заявили, что это решение «не отвечает рамкам партнерских отношений между странами». Также было отмечено, что Грузия привержена международным нормам и ее государственные органы действуют в рамках Конституции Грузии и международных стандартов для обеспечения безопасности и поддержания общественного порядка.

    В МИД Грузии подчеркнули, что Грузия продолжает процесс евроинтеграции и считает неприемлемыми заявления против ее государственых институтов.

    Ранее Эстония, Литва и Латвия совместно приняли решение санкционировать около 10 грузинских официальных лиц, запретив им въезд в эти страны.

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    3 декабря 2024, 15:42 • Новости дня
    Патриархия Грузии призвала Зурабишвили не вовлекать в акции протеста детсадовцев

    Патриархия Грузии призвала Зурабишвили не вовлекать в акции протеста дошкольников

    Патриархия Грузии призвала Зурабишвили не вовлекать в акции протеста детсадовцев
    @ Zurab Tsertsvadze/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Официальный представитель ГПЦ Андриа Джагмаидзе призвал президента Саломе Зурабишвили не вовлекать детей в уличные протесты в стране, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Надеемся, что после школ вы не призовете детские сады участвовать в акциях протеста», – заявил он.

    ГПЦ в своем заявлении призвала «президента Грузии и других лиц проявлять больше ответственности в эти напряженные дни». Патриархия отметила, что призыв Зурабишвили «крайне тревожен».

    Церковь также отметила, что распространяются кадры, как различные лица в школах призывают учащихся на акции. «Это вызывает справедливый протест, полностью неприемлемо и должно немедленно прекратиться», – заявила ГПЦ.

    Кроме того, ГПЦ раскритиковала заявление Зурабишвили о том, что стражи порядка действуют на митингах в состоянии наркотического опьянения. «Это дискредитирует правоохранительные органы, ведет к поляризации», – отметили там.

    На ваш взгляд
    Чем закончатся протесты в Грузии?



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    10 комментариев

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал «обыкновенным фашизмом» призывы к вовлечению в акции протеста детей. «Детей приводят на насильственные акции протеста. В эту фашистскую инициативу включилась президент Саломе Зурабишвили», – заявил он.

    Напомним, Саломе Зурабишвили призвала школьников к участию в демонстрациях.

    Коментарии (15)
    3 декабря 2024, 12:28 • Видео
    Шольц привез в Киев чемодан разочарований

    Канцлер Германии Олаф Шольц совершил неожиданный визит в Киев и привез Владимиру Зеленскому обещание о поставках оружия на 650 млн евро и некий блестящий чемоданчик. В то же самое время глава МИД Германии Анналена Бербок прилетела в Китай, где речь тоже зашла об Украине. В чем план немцев?

    Коментарии (4)
    3 декабря 2024, 12:59 • Новости дня
    Грузинский эксперт объяснил популярность ругательства «раб России» среди оппозиции
    Грузинский эксперт объяснил популярность ругательства «раб России» среди оппозиции
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Грузинские радикалы освоили майданные технологии в том числе по обвинению сторонников правительства и сотрудников правоохранительных органов в том, что они «рабы России» или «слуги России», заявил газете ВЗГЛЯД авторитетный грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе.

    По словам Мамрадзе, попытки клеймить «рабов России» – «опасная тенденция, но это естественный процесс, основанный на соответствующих «методичках».

    Кроме того, эксперт подверг критике правительство Грузии за «упущенные годы работы с молодежью, в то время как саакашвилевские «националы» основывали вузы и частные школы, отравляя своей идеологией юные умы».

    «Сотни тысяч туристов скажут вам, что в Грузии нет антироссийских настроений, при том, что отношения двух стран на уровне правительств известно какие. К рядовым гражданам России, к туристам нет агрессии, – отметил Петрэ Мамрадзе. – Но «нацисты» Михаила Саакашвили культивируют сейчас, что враг нам не только Российское государство, но и просто русские. Опасная тенденция!»

    «Вспомните, как экс-президент Грузии называл русских «ордой». А сейчас его дело продолжает и модифицирует горе-президент Саломе Зурабишвили, которая называет «русскими» наших полицейских и говорит, что те «защищают русское правительство». Это же просто невероятно!» – сказал аналитик.

    «И вот мы видим перед телекамерами детей, вещающих о «русских свиньях». Как быть? Уверен, что правительство «Грузинской мечты» выстоит, но потом ему предстоит сложнейшая, кропотливая работа с молодежью», – сказал Петрэ Мамрадзе.

    По его словам, «сейчас многие вузы – это колыбель идеологии либерального фашизма». «Правительство годами не трогало их, вероятно, опасаясь, что за это и его будут называть «прокремлевским». Больше опасаться нельзя. Нужны кардинальные реформы в сфере образования. Но сейчас все это засело так глубоко, что выправить ситуацию, донести до молодежи правду вместо дезинформации будет очень нелегко», – заявил Петрэ Мамрадзе.

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    4 декабря 2024, 05:25 • Новости дня
    ЕС изменил нормы охоты на волков из-за пони фон дер Ляйен
    ЕС изменил нормы охоты на волков из-за пони фон дер Ляйен
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Большинство европейских стран приняли предложение о понижении охранного статуса волков в связи с ростом их численности и влияния на сельское хозяйство. В 2022 году волк задрал пони главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по кличке Долли.

    Большинство стран поддержали снижение cтатуса охраны волков по Бернской конвенции со «строго охраняемых» до «охраняемых», решение вступит в силу с 7 марта, передает Reuters.

    Сейчас волков можно убивать или ловить только в случаях, когда они представляют серьезную угрозу для скота или безопасности. С новым статусом вопрос «должен регулироваться с целью сохранения популяций вне опасности», что фактически является гораздо более низким порогом для охоты на них.

    Комиссия ЕС предложила это изменение в 2023 году, поскольку рост численности волков привел к конфликтам с местными фермерскими и охотничьими сообществами и призывам принять меры для предотвращения нападений на домашний скот.

    «Важная новость для наших сельских общин и фермеров. Нам нужен сбалансированный подход между сохранением дикой природы и защитой наших средств к существованию», – заявила фон дер Ляйен.

    Соответствующий документ был принят комитетом Бернской конвенции Совета Европы. Предложение инициировала глава Еврокомиссии. В 2022 году хищник, зашедший на территорию ее поместья в Нижней Саксонии, растерзал и съел пони фон дер Ляйен по кличке Долли, пишет «Коммерсант».

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    3 декабря 2024, 14:06 • Новости дня
    Кандидат в президенты Румынии Джеорджеску поддержал планы Трампа по Украине

    Politico: Кандидат в президенты Румынии Джеорджеску поддержал планы Трампа по Украине

    Кандидат в президенты Румынии Джеорджеску поддержал планы Трампа по Украине
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску заявил, что будет поддерживать решения избранного президента США Дональда Трампа по мирному соглашению на Украине, пишет Politico.

    По данным Politico, Джеорджеску заявил о своем намерении следовать курсу Дональда Трампа по вопросу мирного соглашения на Украине, передает РИА «Новости». «Все, что президент Трамп делает по этой теме, я тоже однозначно сделаю», – заявил он.

    Кроме того, Джеорджеску выразил полную поддержку усилиям Трампа в области экономического национализма.

    Ранее план посланника избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога, разработанный в соавторстве с вице-председателем Центра американской безопасности Института политики America First Фредериком Флейцем, стал доступен общественности и был опубликован OSW Report. Британский политик лорд Майкл Эшкрофт заявлял, что для Трампа урегулирование конфликта на Украине может стать как вызовом, так и возможностью. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее выразил мнение о способности Трампа урегулировать конфликт на Украине.

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    3 декабря 2024, 23:52 • Новости дня
    Протестующие и спецназ в Тбилиси устроили перестрелку пиротехникой и газом

    Протестующие в Тбилиси обстреляли спецназ Грузии пиротехникой, силовики использовали слезоточивый газ

    Протестующие и спецназ в Тбилиси устроили перестрелку пиротехникой и газом
    @ Jay Kogler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Тбилиси на проспекте Руставели протестующие обстреляли спецназ пиротехникой, силовики ответили слезоточивым газом, сообщают информационные агентства. Сотрудники МВД Грузии задержали во время митинга у здания парламента мужчину по обвинению в подготовке взрыва.

    Протестующие временно заняли часть проспекта после того, как ранее их оттеснили от парламента. Ожидается, что спецназ начнет полную очистку проспекта Руставели от участников митинга утром в среду, передает РИА «Новости».

    По информации МВД Грузии, за незаконное перекрытие дороги и неподчинение полиции был задержан 25-летний мужчина. При обыске у него были найдены зажигательные смеси и тряпки. Уголовное дело открыто по статье о подготовке взрыва, передает ТАСС.

    Это уже шестой человек, задержанный в уголовном порядке на митингах в Тбилиси.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце ноября в Грузии начались масштабные демонстрации после решения правительства приостановить обсуждение вопроса о вступлении в ЕС до 2028 года и отказа парламента от бюджетных грантов Евросоюза.

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что продолжит исполнять обязанности главы государства, несмотря на истечение срока мандата, так как считает парламент «незаконным».

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    3 декабря 2024, 13:37 • Новости дня
    Премьер-министр Грузии обвинил президента Зурабишвили в поддержке фашизма
    Премьер-министр Грузии обвинил президента Зурабишвили в поддержке фашизма
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    «Обыкновенным фашизмом» назвал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе попытки радикалов вовлечь детей в акции протеста против решения правительства Грузии не просить Евросоюз начать переговоры о членстве до 2028 года передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Это фашизм, обыкновенный фашизм», – заявил он на пресс-конференции во вторник.

    По его словам, «такие эксцессы не являются единичными».

    Как сказал Ираклий Кобахидзе, «детей приводят на насильственные акции протеста, и кто будет за это в ответе?»

    Он заявил, что «в эту фашистскую инициативу включилась президент Саломе Зурабишвили», которая накануне призвала школы поддержать вузы и начать протестовать.

    По его словам, «политики, организующие насилие, не уйдут от ответственности».

    Также он заявил, что лидеры НПО «прячутся в офисах», а на деле они «предположительно, финансируют приобретение специального оснащения (для протестующих)».

    Ранее Зурабишвили призвала школьников на протесты по всей Грузии.

    Эксперты объяснили желание Зурабишвили привлечь к протестам детей.

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    3 декабря 2024, 17:07 • Новости дня
    В Грузии заявили о высоком числе иностранцев на акциях в Тбилиси

    Мдинарадзе: Почти треть протестующих в Тбилиси являются иностранцами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе сообщил, что значительная часть участников акций в Тбилиси – иностранцы.

    По его словам, около 30% людей, идентифицированных на протестах, были представителями иностранных государств, передает РИА «Новости».

    На брифинге Мдинарадзе выразил возмущение по поводу этой ситуации: «Тридцать процентов людей, которых идентифицируют на акциях в Тбилиси, на центральных улицах – представители иностранных государств. Что происходит? Кто-то ведь должен объяснить эту странность?»

    Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил о провале четвертой попытки революции со стороны оппозиции, отметив снижение активности протестующих. Руководитель патрульной полиции Грузии Важа Сирадзе заявил о 400 экстремистах, атаковавших стражей порядка на проспекте Руставели в понедельник.

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    3 декабря 2024, 15:14 • Новости дня
    Премьер Грузии заявил о провале четвертой попытки революции оппозиции

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил о провале четвертой попытки революции со стороны оппозиции, отметив снижение активности протестующих.

    Кобахидзе заявил, что четвертая попытка оппозиции устроить революцию в стране не удалась, передает ТАСС. По его словам, оппозиция за последние годы предприняла четыре попытки, вдохновленные партией «Единое национальное движение», организовать так называемые нацмайданы.

    Кобахидзе отметил, что первая попытка произошла в июне 2022 года, когда Грузии не присвоили статус кандидата в члены ЕС, что вызвало волну протестов с требованием отставки правительства. По его словам, вторая и третья попытки были предприняты весной 2023 и 2024 годов соответственно, а текущая четвертая попытка была осуществлена недавно, но также потерпела неудачу.

    Премьер подчеркнул, что если бы оппозиция ограничилась одной попыткой революции, у нее было бы больше ресурсов для успеха. «За эти четыре года выветрилось много ресурсов, и последняя волна революции оказалась намного слабее», – добавил он. Кобахидзе также отметил, что за последние дни на акции перед парламентом собралось меньше протестующих, включая радикальные элементы.

    Напомним, очередной митинг против заморозки переговоров о вступлении Грузии в ЕС начался вечером в понедельник у здания парламента страны. Протестующих оттеснили силовики дальше по проспекту Руставели, где они провели ночь.

    Ночью во вторник участники оппозиционного митинга в Тбилиси покинули проспект Руставели, не дожидаясь применения властями водометов и слезоточивого газа.

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    3 декабря 2024, 13:32 • Новости дня
    Экспорт дешевых китайских товаров в развивающиеся страны вызвал закрытие фабрик

    Tекст: Александра Юдина

    Китайские дешевые товары, заполонившие развивающиеся страны, привели к закрытию фабрик и потере рабочих мест, что создало напряженность в отношениях Пекина с союзниками.

    Китай сталкивается с ростом напряженности в отношениях с развивающимися странами из-за наплыва дешевых товаров, передает The Wall Street Journal.

    Эти товары приводят к закрытию местных фабрик и утрате рабочих мест, что особенно болезненно на фоне обострения торговых конфликтов с США.

    С избранием Дональда Трампа президентом США и его планами значительно увеличить пошлины на китайские продукты Пекин стремится перенаправить излишки своей продукции на развивающиеся рынки. Китайские товары заливают рынки Индонезии, Пакистана и Бразилии, что вызывает недовольство местных производителей.

    Представители развивающихся стран выражают растущее беспокойство по поводу экономической зависимости от Китая.

    Китайские компании способны предложить более низкие цены, что лишает местных производителей конкурентного преимущества и подрывает экономическую стабильность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай объявил о намерении усилить сотрудничество с БРИКС, несмотря на угрозы Трампа ввести 100-процентные пошлины на товары из этих стран в случае отказа от доллара. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что силовое принуждение использовать доллар со стороны США только усилит переход стран к расчетам в национальных валютах.

    Кроме того, экс-управляющий Резервного банка Индии Дуввури Суббарао считает угрозы Трампа маловероятными из-за юридических ограничений в США. Министерство иностранных дел Бразилии называет заявления Трампа о введении пошлин бессмысленными и провокационными. Американист Малек Дудаков отмечает, что Трамп не сможет остановить процессы дедолларизации в мире, включая страны БРИКС.

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    3 декабря 2024, 14:54 • Новости дня
    КС Грузии не принял в производство иск Зурабишвили против парламентских выборов

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Иски президента Саломе Зурабишвили и тридцати оппозиционных депутатов о признании нелегитимными выборы в парламент Грузии 26 октября «не приняты в производство», заявил Пленум КС во вторник, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Отмечается, что это решение КС «окончательное и не подлежит обжалованию».

    Зурабишвили и оппозиционеры внесли иски 19 ноября, считая, что на выборах не была соблюдена тайна голосования, а для эмигрантов открыли недостаточно участков.

    Напомним, в выходные президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что продолжит исполнять обязанности главы государства, несмотря на истечение срока мандата, так как считает парламент «незаконным».

    Она призвала школьников на протесты по всей Грузии.

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    4 декабря 2024, 04:53 • Новости дня
    Анонсирована встреча Ермака и Умерова с окружением Трампа

    Глава офиса Зеленского Ермак и министр обороны Украины Умеров собрались встретиться с окружением Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    Украинская делегация во главе с руководителем офиса украинского президента Андреем Ермаком отправится в США для встречи с окружением избранного президента США Дональда Трампа, сообщают украинские СМИ.

    «Ермак в среду выезжает в США вместе с министром обороны Рустемом Умеровым, вице-премьером, министром экономики Юлией Свириденко для встреч с официальными представителями государственной власти США, сообщают источники в дипломатических кругах», – приводит РИА «Новости» текст сообщения украинских СМИ.

    Указывается, что основная цель визита – проведение встреч с «трампистами», окружением новоизбранного президента США. Ермак намерен обсудить с представителями новой администрации будущую политику Трампа в отношении Украины.

    Планируется встреча с номинированным на должность спецпредставителя по Украине Китом Келлогом. Ермак выразил желание встретиться с Трампом сразу после выборов в США, но организация таких переговоров оказалась невозможной в тот момент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, был опубликован план Келлога по урегулированию конфликта на Украине.

    Сообщалось, что на Украине началась активная подготовка к возможной смене власти, включая создание альянсов и планирование медиакампаний, направленных на сближение с окружением Трампа.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отмечал, что администрации Трампа предстоят трудные переговоры с Киевом из-за позиции украинского лидера Владимира Зеленского

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    4 декабря 2024, 08:25 • Новости дня
    Пискарев обвинил Запад в поддержке протестов в Грузии

    Пискарев: Западные фонды подключились к протестам в Грузии через иноагентов

    Tекст: Александра Юдина

    Западные фонды подключились к протестам в Грузии через фонды, контролирующие российских иноагентов, что позволяет организовывать антироссийские акции, заявил глава комиссии Василий Пискарев.

    По его словам, с начала декабря западные фонды и центры, изначально созданные для контроля российских иноагентов, начали участвовать в организации протестов в Грузии, передает РИА «Новости».

    Эти организации, как отметил Пискарев, помогают перебежчикам, предоставляя им возможность обосноваться в новых странах в обмен на поддержку антироссийских акций.

    Пискарев добавил, что данные центры обучали российских граждан навыкам управления толпой и готовили актив для дестабилизации ситуации в России.

    Сейчас, когда протесты в Грузии набирают обороты, их усилия направлены на поддержку местного протеста, который, по его словам, является «грузинским майданом».

    Западные куратора, по мнению Пискарева, не заботятся о дальнейшей судьбе молодых людей, которых используют в качестве расходного материала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце ноября в Грузии начались масштабные демонстрации после решения правительства приостановить обсуждение вопроса о вступлении в ЕС до 2028 года и отказа парламента от бюджетных грантов Евросоюза.

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что продолжит исполнять обязанности главы государства, несмотря на истечение срока мандата, так как считает парламент «незаконным».

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    4 декабря 2024, 10:49 • Новости дня
    В СВР заявили о разрушительном влиянии ЕС на Молдавию

    Tекст: Александра Юдина

    Служба внешней разведки России обвинила Евросоюз в дестабилизации и поляризации общества в Молдавии, что угрожает государственности республики.

    Как заявили в ведомстве, грубое вмешательство Запада в дела других стран всегда ведет к дестабилизации, передает ТАСС.

    «Как показывает опыт, грубое вмешательство Запада во внутренние дела других государств всегда ведет к дестабилизации и хаосу», – отметили в СВР.

    Разведка отмечает, что Евросоюз все больше относится к Молдавии как к своему вассалу, о чем свидетельствуют контакты евробюрократов с молдавским руководством в закрытом формате. При этом, по данным ведомства, наглым стилем поведения отличается глава представительства ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс, который приказал властям Молдавии создать новую прозападную партию «За европейскую Молдавию».

    Кроме того, ЕС потребовал от Кишинева привлечь к ответственности лидеров оппозиционных партий, включая «Победу», «Возрождение» и «Шанс», чтобы нейтрализовать их политическую активность.

    Также молдаванам предписано «навести порядок» в Гагаузии и отстранить от должности руководителя автономии Евгению Гуцул, арестовав членов ее команды.

    В ноябре МИД Молдавии выразил недовольство посольству Грузии, вызвав временного поверенного в делах Давида Бочоришвили после заявлений премьер-министра Ираклия Кобахидзе, касающихся интеграции Молдавии в ЕС и прошедших выборов.

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    4 декабря 2024, 11:51 • Новости дня
    Мэр Тбилиси предсказал провал плана «украинизации Грузии»

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    План «украинизации Грузии» обречен на провал, заявил 4 декабря мэр Тбилиси, Генсек правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе в связи с неделей протестов против решения властей не просить Евросоюз начинать переговоры о членстве до 2028 года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Ни у кого не получится осуществить план «украинизации Грузии»! Не будет здесь «майдана»!», – сказал он.

    По его словам, «государственные институты Грузии сильны и работают исправно».

    «Обрушить страну никто не сможет!», – заявил Каха Каладзе.

    Он обвинил оппозицию в «подготовке к государственному перевороту» и «гражданскому противостоянию», отметив, что власти страны, обещающие населению «достойное европейское будущее», пользуются «большой поддержкой».

    Мэр Тбилиси заявил, что сценарий происходящего «написан за границей для местных безродных агентов».

    Напомним, в ночь на среду протестующие и спецназ в Тбилиси устроили перестрелку пиротехникой и газом.

    В конце ноября в Грузии начались масштабные демонстрации после решения правительства приостановить обсуждение вопроса о вступлении в ЕС до 2028 года.

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