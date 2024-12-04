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Пискарев обвинил Запад в поддержке протестов в Грузии
Пискарев: Западные фонды подключились к протестам в Грузии через иноагентов
Западные фонды подключились к протестам в Грузии через фонды, контролирующие российских иноагентов, что позволяет организовывать антироссийские акции, заявил глава комиссии Василий Пискарев.
По его словам, с начала декабря западные фонды и центры, изначально созданные для контроля российских иноагентов, начали участвовать в организации протестов в Грузии, передает РИА «Новости».
Эти организации, как отметил Пискарев, помогают перебежчикам, предоставляя им возможность обосноваться в новых странах в обмен на поддержку антироссийских акций.
Пискарев добавил, что данные центры обучали российских граждан навыкам управления толпой и готовили актив для дестабилизации ситуации в России.
Сейчас, когда протесты в Грузии набирают обороты, их усилия направлены на поддержку местного протеста, который, по его словам, является «грузинским майданом».
Западные куратора, по мнению Пискарева, не заботятся о дальнейшей судьбе молодых людей, которых используют в качестве расходного материала.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце ноября в Грузии начались масштабные демонстрации после решения правительства приостановить обсуждение вопроса о вступлении в ЕС до 2028 года и отказа парламента от бюджетных грантов Евросоюза.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что продолжит исполнять обязанности главы государства, несмотря на истечение срока мандата, так как считает парламент «незаконным».