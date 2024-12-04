Пискарев: Западные фонды подключились к протестам в Грузии через иноагентов

Tекст: Александра Юдина

По его словам, с начала декабря западные фонды и центры, изначально созданные для контроля российских иноагентов, начали участвовать в организации протестов в Грузии, передает РИА «Новости».

Эти организации, как отметил Пискарев, помогают перебежчикам, предоставляя им возможность обосноваться в новых странах в обмен на поддержку антироссийских акций.

Пискарев добавил, что данные центры обучали российских граждан навыкам управления толпой и готовили актив для дестабилизации ситуации в России.

Сейчас, когда протесты в Грузии набирают обороты, их усилия направлены на поддержку местного протеста, который, по его словам, является «грузинским майданом».

Западные куратора, по мнению Пискарева, не заботятся о дальнейшей судьбе молодых людей, которых используют в качестве расходного материала.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце ноября в Грузии начались масштабные демонстрации после решения правительства приостановить обсуждение вопроса о вступлении в ЕС до 2028 года и отказа парламента от бюджетных грантов Евросоюза.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что продолжит исполнять обязанности главы государства, несмотря на истечение срока мандата, так как считает парламент «незаконным».