Эмиграция живет тем, что убеждает себя – она сделала правильный выбор. Родина – очень плохая. Значит, каждый эмигрант одним фактом своей эмиграции уже сработал на врага. Только так к нему и следует относиться.4 комментария
Песков: Принуждение к доллару усилит переход на нацвалюты
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что силовое принуждение использовать доллар со стороны США только усилит уход стран к расчетам в национальных валютах, особенно среди стран БРИКС.
Песков заявил, что если США будут применять силовое давление для принуждения других стран использовать доллар, это лишь усилит тенденцию к переходу на расчеты в национальных валютах, пишет ТАСС. Такое мнение он выразил, отвечая на вопрос о возможных действиях избранного президента США Дональда Трампа, который угрожает введением сто процентных пошлин, если страны БРИКС создадут свою валюту или перестанут использовать доллар.
«Если США будут с использованием силы, как они говорят, [с использованием] экономического какого-то воздействия принуждать страны к использованию доллара, ну, наверное, это еще больше усилит эти тенденции по переходу на национальные валюты», – сказал Песков.
Песков также отметил, что процесс эрозии привлекательности доллара как резервной валюты набирает силу. Он подчеркнул, что это касается не только стран БРИКС, но все больше и больше стран начинают использовать национальные валюты в торгово-экономической деятельности. Этот процесс, по его словам, распространяется по всему миру.
Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп выступил с заявлением против возможных планов стран БРИКС создать новую альтернативную валюту.
Между тем министерство иностранных дел Бразилии считает заявления Трампа о введении 100-процентных пошлин на товары из стран БРИКС в случае отказа от доллара бессмысленными и провокационными.
Американист Малек Дудаков заявил, что Трамп пытается остановить процессы дедолларизации в мире, в том числе в странах БРИКС, но не сможет этого сделать.