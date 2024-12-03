Китай выразил готовность углублять сотрудничество с БРИКС после угроз Трампа

Китай выразил готовность углублять сотрудничество с БРИКС на фоне угроз стопроцентных пошлин от Трампа

Tекст: Мария Иванова

Китай выразил свою позицию по поводу возможных торговых ограничений, которые могут быть введены США, сообщает ТАСС.

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь заявил о готовности Китая продолжать укреплять сотрудничество с партнерами по БРИКС. «Китай выражает готовность продолжать работать с партнерами по БРИКС для углубления практического сотрудничества в различных областях, чтобы внести еще больший вклад в устойчивый и стабильный рост мировой экономики», – отметил он.

Такое заявление было сделано в ответ на недавние слова бывшего президента США Дональда Трампа. В своей публикации в соцсети Truth Social Трамп заявил о намерении ввести торговые пошлины в размере 100% на товары из стран БРИКС, если они создадут новую валюту или откажутся от доллара. Эти угрозы вызвали обеспокоенность среди членов БРИКС, которые работают над укреплением экономических связей.

Министерство иностранных дел Китая подчеркнуло, что сотрудничество с БРИКС направлено на поддержание устойчивости мировой экономики и развитие взаимовыгодных проектов. Китай будет и дальше содействовать укреплению связей между странами группы, стремясь противостоять потенциальным экономическим вызовам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп выступил с заявлением против возможных планов стран БРИКС создать новую альтернативную валюту.

Министерство иностранных дел Бразилии уже заявило, что считает заявления Трампа о введении 100-процентных пошлин на товары из стран БРИКС в случае отказа от доллара бессмысленными и провокационными.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что силовое принуждение использовать доллар со стороны США только усилит уход стран к расчетам в национальных валютах, особенно среди стран БРИКС.

Американист Малек Дудаков отметил, что Трамп пытается остановить процессы дедолларизации в мире, в том числе в странах БРИКС, но не сможет этого сделать.