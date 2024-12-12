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Курды подняли флаги оппозиции на подконтрольных территориях в Сирии
Курдская администрация в Сирии подняла флаги оппозиции в официальных учреждениях
На северо-востоке Сирии курды подняли флаги оппозиции над административными учреждениями в своих населенных пунктах.
Курдская автономная администрация на северо-востоке Сирии установила флаги вооруженной оппозиции на здания официальных учреждений в населенных пунктах на занятых территориях, передает ТАСС.
«По случаю победы воли сирийцев и свержения репрессивного режима народно-демократический совет постановил поднять флаг независимости над всеми институтами демократической автономной администрации на северо-востоке Сирии, подтвердив единство и сирийскую национальную идентичность», - говорится в заявлении курдской администрации, размещенном на ее странице в социальной сети X (бывший Твиттер, заблокирована в РФ).
Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, в Сирии планируется внедрение турецкой модели управления после отставки Башара Асада и формирования нового правительства. Генерал курдских сил Мазлум Кобани предупредил, что недавние действия США могут создать вакуум, который позволит ИГИЛ* (запрещена в России) возродиться. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас считает, что говорить о признании переходного правительства Сирии и снятии санкций с ХТШ (запрещена в России) преждевременно, однако это не должно мешать переговорам.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ