Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.3 комментария
Каллас: Слишком рано признавать правительство Сирии
Кая Каллас заявила о преждевременности признания переходного правительства Сирии
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас считает, что говорить о признании переходного правительства Сирии и снятии санкций с ХТШ (запрещена в России) преждевременно, однако это не должно мешать переговорам.
Каллас считает, что в настоящий момент еще слишком рано обсуждать признание переходного правительства Сирии и снятие санкций с группировки «Хайат Тахрир аш-Шам», сообщает ТАСС
Она подчеркнула, что несмотря на это, переговоры не должны прекращаться. Она отметила, что данный вопрос находится на ранней стадии и акцентируется на оценке действий и направлений развития Сирии, а не на признании нового правительства.
Каллас также подчеркнула необходимость общего подхода в Европейском союзе к сирийским просителям убежища. По ее мнению, правила ЕС о предоставлении убежища должны соблюдаться всеми странами-членами. Она напомнила, что ранее несколько европейских стран приняли решение приостановить процесс обработки заявлений сирийских граждан о предоставлении убежища.
Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиция поручила Мухаммеду аль-Баширу сформировать новое правительство Сирии, а затем он стал главой временного правительства Сирии, и переходный процесс будет завершен за 18 месяцев.