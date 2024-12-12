Каллас: Слишком рано признавать правительство Сирии

Кая Каллас заявила о преждевременности признания переходного правительства Сирии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Каллас считает, что в настоящий момент еще слишком рано обсуждать признание переходного правительства Сирии и снятие санкций с группировки «Хайат Тахрир аш-Шам», сообщает ТАСС

Она подчеркнула, что несмотря на это, переговоры не должны прекращаться. Она отметила, что данный вопрос находится на ранней стадии и акцентируется на оценке действий и направлений развития Сирии, а не на признании нового правительства.

Каллас также подчеркнула необходимость общего подхода в Европейском союзе к сирийским просителям убежища. По ее мнению, правила ЕС о предоставлении убежища должны соблюдаться всеми странами-членами. Она напомнила, что ранее несколько европейских стран приняли решение приостановить процесс обработки заявлений сирийских граждан о предоставлении убежища.

Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиция поручила Мухаммеду аль-Баширу сформировать новое правительство Сирии, а затем он стал главой временного правительства Сирии, и переходный процесс будет завершен за 18 месяцев.