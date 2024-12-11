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    Игорь Караулов Игорь Караулов Трамп не сможет взять мир нахрапом

    Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.

    8 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Мировой либерализм полностью отменил приличия

    Когда у либерально-демократических сил по всему миру шатается кресло под задницей, тут же начинается вой про угрозу демократии по всем мегафонам, а в реальности отменяются или извращаются все демократические принципы и процедуры. Что и произошло в Румынии.

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    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Как здоровье связано с правами человека

    Сегодня во всем мире отмечается День прав человека. 10 декабря 1948 года Генеральной ассамблеей ООН была принята Всеобщая декларация прав человека – документ о правах, присущих каждому человеку от рождения. А еще она оказала огромное влияние на мир медицины.

    3 комментария
    11 декабря 2024, 08:12 • Новости дня

    Hurriyet: Переходный процесс в Сирии будет завершен за 18 месяцев

    Hurriyet сообщила об этапах переходного процесса в Сирии сроком в 18 месяцев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сирийская Конституция будет подготовлена за полгода, а переходный процесс завершится через 18 месяцев, что предусматривает проведение референдума и выборов под наблюдением ООН.

    В Сирии в течение шести месяцев будет подготовлена новая конституция. После этого планируется провести референдум для ее утверждения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на турецкую газету Hurriyet. В это время также будет проведена перепись населения и обновление списков избирателей.

    Как говорится в публикации, в соответствии с новой конституцией будут сформированы новые политические партии. Под наблюдением ООН состоятся выборы, по итогам которых избранная партия получит управление. Таким образом временная администрация прекратит свое существование, а процесс перехода завершится через 18 месяцев.

    Huriyet отмечает, что после завершения всех этапов, управление Сирией перейдет к партиям, которые будут избраны сирийцами, что даст возможность для формирования стабильного политического будущего страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сирии сформировали временное правительство. Мухаммед аль-Башир стал главой временного правительства Сирии.

    Оппозиция ранее  захватила город Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии.

    10 декабря 2024, 21:56 • Новости дня
    Сирийская оппозиция публично казнила брата Асада
    Сирийская оппозиция публично казнила брата Асада
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Двоюродный брат Башара Асада, Сулейман Асад, был казнен сирийской оппозицией на площади в Латакии, после входа в него сил вооруженной оппозиции. Родственник экс-президента руководил силами национальной обороны.

    Сирийская оппозиция публично казнила Сулеймана Асада, двоюродного брата бывшего президента страны Башара Асада, сообщает RT со ссылкой на Alkhali24.

    Издание уточнило, что с прибытием сирийских повстанцев в Латакию было объявлено о смерти Сулеймана Асада, возглавлявшего национальные силы обороны. Причиной расправы стали родственные связи казненного с бывшим президентом и обвинения в преступлениях против тех, кто выступал против режима Башара Асада. Казнь была проведена вскоре после перехода города под контроль оппозиционных сил.

    Напомним, свергнутый президент Сирии Башар Асад и его семья получили политическое убежище в России.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что решение о предоставлении убежища было принято Владимиром Путиным.

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    10 декабря 2024, 09:56 • Новости дня
    Израильские танки подошли к Дамаску
    Израильские танки подошли к Дамаску
    @ Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильская армия продвинулась на юг провинции Дамаск, заняв поселение Хинех в 50 км от столицы Сирии, согласно публикации сирийской газеты «Аль-Ватан». Кроме того, арабский телеканал Al Mayadeen сообщил, что израильские танки были замечены в 20 км от Дамаска в населенном пункте Катана.

    Передвижения израильских войск на юге провинции Дамаск были зафиксированы сирийской газетой «Аль-Ватан», передает РИА «Новости». Согласно информации, израильские силы появились ближе к границе с Ливаном и заняли стратегически важное поселение Хинех, расположенное в 50 км от Дамаска.

    В публикации отмечается, что израильская армия также достигла подножия Хан эль-Шейх в районе Катна, который примыкает к ливанской управе Рашайя. Эти действия могут быть частью более широкой военной операции или ответом на недавние события в регионе.

    Власти Сирии пока не сделали официальных заявлений относительно этих передвижений израильских сил на их территории. Тем не менее подобные операции вызывают напряженность в регионе и могут повлиять на дальнейшую эскалацию конфликта.

    Кроме того, как сообщает Al Mayadeen, израильские танки были замечены в 20 км от Дамаска в населенном пункте Катана, за пределами буферной зоны, куда ранее перебросили подразделения ЦАХАЛ.

    Накануне Израиль временно разместил Армию обороны на территории Сирии для обеспечения безопасности своих граждан. Израиль уничтожил десятки истребителей и вертолетов в ходе операции в Сирии. За два дня Израиль атаковал более 250 целей на сирийской территории, продолжая военные действия.

    Нетаньяху назвал Голанские высоты частью Израиля.

    Сирийские власти обратились в ООН с призывом остановить израильские атаки, обвинив Израиль в использовании переходного периода в своих интересах. На закрытых консультациях члены СБ ООН обсудили необходимость разработки документа по ситуации в Сирии, его публикация ожидается в ближайшее время, сообщил представитель России при ООН Василий Небензя.

    Коментарии (28)
    10 декабря 2024, 17:40 • Видео
    Зеленский перешел к тактике истеричных метаний

    Владимир Зеленский рискнул пойти на личный конфликт с избранным президентом США Дональдом Трампом, поскольку его не устроили итоги их разговора в Париже, который организовал президент Франции Эммануэль Макрон. Этим он, вполне вероятно, подписал себе политический приговор.

    Коментарии (0)
    10 декабря 2024, 19:52 • Новости дня
    Израиль уничтожил весь военный флот Сирии

    Глава Минобороны Израиля заявил об уничтожении флота ВМС Сирии

    Израиль уничтожил весь военный флот Сирии
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Израильские ВМС в ходе операции уничтожили военный флот Сирии, сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

    Кац подчеркнул, что в ходе операции в ночь на вторник израильские ВМС добились полного уничтожения сирийского флота, передает ТАСС.

    Ранее израильские силы нанесли удары по сирийской Латакии, что затронуло военные объекты и порт, где были дислоцированы корабли ВМС Сирии, сообщил источник в провинции.

    Израиль начал раздел Сирии, впервые с 1973 года вошел на территорию страны, а танки ЦАХАЛ оказались в 20 километрах от Дамаска.

    Израиль провел масштабную операцию, атаковав более 250 военных целей в Сирии, включая военные базы и склады с вооружениями, что стало одной из крупнейших операций в истории ВВС страны.


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    10 декабря 2024, 10:27 • Новости дня
    Арабские страны выступили против действий Израиля в Сирии

    Катар, Иран, Ирак и Саудовская Аравия выступили против действий Израиля в Сирии

    Арабские страны выступили против действий Израиля в Сирии
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Катар, Иран, Ирак и Саудовская Аравия выразили возмущение израильским захватом земель в Сирии, назвав это опасным развитием событий и нарушением международного права.

    Катар, Иран, Ирак и Саудовская Аравия выразили резкое осуждение в адрес Израиля за захват земель в Сирии возле оккупированных Голанских высот. Эти действия Израиля последовали после свержения правительства Башара Асада оппозицией, сообщает Al Jazeera.

    Министерство иностранных дел Катара заявило, что вторжение Израиля является «опасным развитием событий и вопиющим нарушением суверенитета и единства Сирии». Саудовская Аравия также осудила израильскую политику, подчеркнув, что она угрожает стабильности региона и нарушает международное право. В Эр-Рияде призвали международное сообщество осудить действия Израиля.

    Ирак присоединился к осуждению, заявив о «грубом нарушении международного права» со стороны Израиля и призвав Совет Безопасности ООН предпринять меры для прекращения агрессии. Представитель иранского МИД также охарактеризовал эти действия как «нарушение» устава ООН.

    Израильские военные продолжают наносить удары по Сирии, среди них атаки на три авиабазы, включая объекты в Дамаске и Латакии. Согласно сообщениям, Израиль осуществил более ста авиарейдов после падения режима Асада.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Голанские высоты останутся под контролем Израиля, поблагодарив Дональда Трампа за признание израильского суверенитета над этой территорией.

    Во вторник утром израильские войска продвинулись на юг провинции Дамаск и заняли поселение Хинех, находящееся в 50 км от столицы Сирии. Израильские танки также заметили в 20 км от Дамаска в населенном пункте Катана.

    Между тем аналитики и дипломаты предполагают, что свержение Башара Асада может привести к усилению исламистских группировок в Сирии из-за вакуума власти.

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    10 декабря 2024, 19:12 • Новости дня
    Сирийская оппозиция решила вывести боевые подразделения из городов
    Сирийская оппозиция решила вывести боевые подразделения из городов
    @ BILAL AL HAMMOUD/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Руководство сирийской вооруженной оппозиции приказало своим бойцам отступить, заменив их полицией и силами безопасности, которые связаны с группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ), сообщает Reuters.

    Как передает ТАСС, агентство Reuters сообщило, что руководство вооруженной оппозиции в Сирии приняло решение о выводе своих бойцов из занятых городов. Вместо них на места будут направлены полицейские и силы безопасности. Эти подразделения связаны с группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам», деятельность которой признана террористической и запрещена в России по решению Верховного суда.

    Отмечается, что данное решение связано с необходимостью поддержания порядка на контролируемых ранее территориях. Однако Reuters не приводит дополнительных подробностей о причине такого решения и его ожидаемых последствиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран G7 намерены призвать оппозиционные силы в Сирии к уважению прав всех граждан и подчеркнуть важность безопасного возвращения сирийцев домой после ухода Башара Асада с поста президента.

    Анкара поддержит создание инклюзивного сирийского правительства, и президент Турции Тайип Эрдоган указал на важность мирного урегулирования в стране.

    Израиль впервые с 1973 года зашел на территорию Сирии, и появились сообщения о танках ЦАХАЛ в 20 километрах от Дамаска, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив «навечно» сохранит контроль над Голанскими высотами, что вызвало осуждение со стороны ведущих стран арабского мира.


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    10 декабря 2024, 23:22 • Новости дня
    Турция обвинила Израиль в угрозе будущему Сирии

    Турция осудила действия Израиля на сирийской территории

    Tекст: Максим Попов

    Глава МИД Турции Хакан Фидан выступил с резкой критикой Израиля, обвинив его в угрозе суверенитету и территориальной целостности Сирии, и выразил поддержку сирийскому народу.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Израиль своими действиями угрожает будущему Сирии. В своем выступлении на Генеральной ассамблее Великого национального собрания Турции он подчеркнул, что действия Израиля на сирийской территории подрывают суверенитет государства, передает РИА «Новости».

    Фидан отметил, что когда международное сообщество оставило Сирию без поддержки, Турция стала единственной страной, которая встала на защиту сирийского народа. Теперь, по его словам, сирийцы могут вернуться в свою страну, а Турция готова работать со всеми сторонами для создания мирной Сирии, свободной от терроризма и дискриминации.

    Министр осудил Израиль за «оккупационный менталитет» и подчеркнул, что израильская агрессия и беззаконие продолжаются. «Мы всегда будем рядом с нашими сирийскими братьями и сестрами», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара поддержит создание инклюзивного сирийского правительства. Он выразил надежду на мир и стабильность в Сирии и отметил, что Турция поможет сирийцам восстановить страну.

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    10 декабря 2024, 11:42 • Новости дня
    WP: Российские военные покинули базы в Манбидже и Кобани на севере Сирии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские войска покинули базы в Манбидже и Кобани на севере Сирии, которые ранее использовались для патрулирования и мониторинга прекращения огня с Турцией, оставив их до падения режима Башара Асада.

    Американская газета The Washington Post сообщает, что российские военные покинули свои базы в Манбидже и Кобани на севере Сирии. Это произошло еще до падения режима Башара Асада, передает Lenta.ru.

    По данным местных СМИ, российские подразделения заняли бывшую американскую базу в Манбидже после ухода военных США в 2019 году. Эта база служила перевалочным пунктом для патрулирования прилегающих территорий. В городе Кобани российские военные использовали базу для мониторинга соглашения о прекращении огня с Турцией, достигнутого в марте 2020 года.

    Ранее представитель Госдепартамента США заявил, что судьбу российских военных баз на сирийской территории должен решить народ Сирии, в то время как постоянный представитель Сирии при ООН Кусей ад-Дахак сообщил, что не владеет сведениями о будущем этих баз после смены власти.

    На фоне стремительно меняющейся обстановки в Сирии судьба российских военных баз остается неясной.

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    11 декабря 2024, 01:32 • Новости дня
    Оппозиция захватила город Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии

    Сирийская оппозиция установила контроль над Дейр-эз-Зором

    Tекст: Максим Попов

    Сирийская вооруженная оппозиция объявила о полном контроле над Дейр-эз-Зором, ключевым городом на северо-востоке страны, сообщило «Аль-Ватан».

    По информации издания, вооруженная оппозиция в Сирии заявила о взятии под контроль города Дейр-эз-Зор. Это произошло после интенсивных боев и отступления правительственных сил, передает РИА «Новости».

    «Наши силы взяли полный контроль над городом Дейр-эз-Зор», – говорится в сообщении командования.

    Журналисты отметили, что в настоящее время оппозиционные отряды продвигаются вглубь города, укрепляя свои позиции и создавая блокпосты. Захват Дейр-эз-Зора может существенно изменить динамику вооруженного конфликта в регионе.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 10 декабря руководство сирийской оппозиции приказало своим бойцам отступить из занятых городов, включая Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс, заменив их полицией и силами безопасности, которые связаны с группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ). До этого в Дамаске, Латакии и Тартусе ввели комендантский час.

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    10 декабря 2024, 10:55 • Новости дня
    The Wall Street Journal: Свержение Асада стало стратегическим крахом для Ирана
    The Wall Street Journal: Свержение Асада стало стратегическим крахом для Ирана
    @ ZUMA Press/Xinhua/Global Look Press

    Падение режима Башара Асада в Сирии стало стратегическим ударом для Ирана, вынуждая страну переосмыслить свою оборонную политику и усиливать ядерную программу на фоне возрастающей угрозы от Израиля и возвращения Дональда Трампа к власти в США, отмечает The Wall Street Journal.

    Иран понес серьезный стратегический удар с уходом Башара Асада, сообщает The Wall Street Journal. Десятилетиями Тегеран строил сеть союзов с правительствами и ополченцами по всему Ближнему Востоку, что позволяло ему влиять на региональную политику и военную обстановку. Однако уход Асада угрожает этой стратегии и вынуждает Иран пересматривать свою национальную безопасность.

    События, начавшиеся с нападения ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года, привели к значительным изменениям в региональной безопасности Ирана. Израиль уничтожил основные силы ХАМАС, а также большую часть руководства «Хезболлы», главного союзника Ирана. Это оставило Иран без значительной части его «передовой обороны», как отметил Али Ваз, директор проекта по Ирану в Международной кризисной группе.

    Сирия служила Ирану единственным государственным союзником в регионе и обеспечивала наземный доступ к «Хезболле». После утраты этого важного звена Ирану придется сосредоточить внимание на Ираке, который уже давно служит для него экономическим и военным плацдармом. В то время как в Сирии новые лидеры вряд ли будут столь же поддерживать Иран, как это делал Асад, Иран надеется сохранить свое влияние в регионе.

    Экономические последствия потери Сирии также значительны: в 2023 году Сирия импортировала из Ирана почти 40 млн баррелей нефти. Это увеличивает финансовый долг Сирии перед Ираном до десятков миллиардов долларов. Для «Хезболлы» Сирия была финансовой артерией, обеспечивающей поставки нефти и других товаров.

    Несмотря на сложившиеся обстоятельства, Иран остается значимой военной силой с более чем 100 тыс. бойцов милиции по всему региону и значительным числом собственных элитных войск, отмечает WSJ.

    Находясь во власти, Башар Асад отклонил предложение США, полученное через ОАЭ, о снятии санкций в обмен на прекращение снабжения «Хезболлы» по суше из Ирана.

    Накануне стало известно что Иран наладил прямую связь с лидерами сирийской оппозиции, захватившей власть в Дамаске, чтобы избежать напряженности в отношениях.

    Падение Дамаска и «обрушение режима Башара Асада» вывели Турцию на ведущие позиции в сирийском кризисе, отмечают западные СМИ.

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    10 декабря 2024, 15:21 • Новости дня
    Пентагон занялся поиском союзников для защиты интересов США в Сирии

    Washington Post: США будут искать партнеров в Сирии для обеспечения безопасности страны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские ведомства ведут работу по оценке сирийских группировок для выбора потенциальных партнеров, которые соответствуют интересам безопасности США, сообщает Washington Post.

    Как пишет ТАСС, газета Washington Post сообщила, что разведка США и Пентагон активно ищут потенциальных партнеров в Сирии. Целью является нахождение групп, которые бы соответствовали интересам безопасности США. Источник из оборонных кругов сообщил изданию о стратегии, направленной на оценку различных группировок в регионе.

    Пентагон участвует в коллективной работе, используя данные ряда разведывательных ведомств США. Основное внимание уделяется оценке группировок, которые могут стать надежными союзниками для обеспечения стабильности и безопасности в Сирии. Такие партнеры считаются необходимыми для противодействия угрозам и обеспечения стратегических интересов США в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предложил США в шутку за обещанные Вашингтоном 10 млн долларов предоставить информацию о лидере запрещенной ХТШ Ахмеде аш-Шараа, которого Госдепартамент признал террористом и разыскивает, Пентагон заявил о предотвращении применения химического оружия в Сирии, а Госдепартамент призвал сирийцев решить судьбу российских баз в Сирии.

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    10 декабря 2024, 12:52 • Новости дня
    Израиль ударил по военным объектам и порту Латакии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские удары по сирийской Латакии затронули военные объекты и порт, где находились корабли ВМС Сирии, сообщил источник в провинции.

    Удары по сирийской провинции Латакия наносились по военным объектам и порту, где базировались корабли ВМС Сирии, сообщил собеседник ТАСС.

    Сама Латакия не пострадала, но был нанесен ущерб той части порта, где находились сирийские военные корабли.

    Несмотря на произошедшее, обстановка в Латакии остается спокойной. Источник отметил, что в городе нет серьезных проблем с продуктами, интернетом и водой, мирные жители сохраняют спокойствие.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Голанские высоты останутся под контролем Израиля.

    Во вторник утром израильские войска прошли на юг провинции Дамаск и заняли поселение Хинех, находящееся в 50 км от столицы Сирии. Израильские танки также заметили в 20 км от Дамаска в населенном пункте Катана.

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    11 декабря 2024, 00:29 • Новости дня
    ООН сообщила о резком росте цен на хлеб в сирийских городах

    ООН сообщила о нехватке продовольствия и переполненности больниц в Сирии

    Tекст: Максим Попов

    Крупные сирийские города, такие как Дейр-эз-Зор, Дамаск и Хама, испытывают значительную нехватку продовольствия, а в Идлибе и Алеппо цена на хлеб увеличилась на 900%, говорится в сообщении Управления по координации гуманитарных вопросов при ООН.

    Как сообщило ТАСС, в Сирии наблюдается серьезная нехватка продовольствия в крупных городах. Наиболее тревожная ситуация сложилась в Дейр-эз-Зоре, Дамаске и Хаме.

    Также дефицит отмечается в Идлибе и Алеппо, где цена на хлеб за период с 27 ноября по 9 декабря увеличилась на 900%. Проблемы с продовольствием усугубляют уже сложившиеся тяжелые условия жизни населения.

    Кроме этого, в УКГВ отметили, что все больницы в Сирии переполнены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная организация по миграции при ООН обратилась с просьбой о выделении 30 млн долларов на помощь 700 тыс. жителей северо-запада Сирии.

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    10 декабря 2024, 10:39 • Новости дня
    Bloomberg: Эрдоган укрепил влияние Турции после падения Асада

    Bloomberg: Эрдоган усилил позиции Турции в регионе после свержения режима Асада в Сирии

    Bloomberg: Эрдоган укрепил влияние Турции после падения Асада
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Мария Иванова

    Турция укрепила свое влияние в Сирии после падения режима Башара Асада, что позволяет президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану претворять в жизнь давние политические планы, включая создание буферной зоны без курдов, отмечает Bloomberg.

    Падение режима Башара Асада в Сирии значительно укрепило позиции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана как внутри страны, так и на международной арене, отмечает Bloomberg. Эрдоган считается героем среди сирийских повстанцев, которые с помощью Турции свергли Асада, а также среди миллионов сирийских беженцев, нашедших убежище в Турции.

    Сейчас Турция рассматривается как ключевой игрок в сирийском вопросе, что подчеркивается и заголовком в газете Milliyet: «Турция – ключевая страна». Турция, будучи членом НАТО и союзником США, в последние годы проводила все более независимую внешнюю политику, включая вмешательства в Ливии и усилия по посредничеству между Россией и Украиной.

    С падением режима Асада Турция стала наиболее влиятельным иностранным игроком в Сирии. Однако возникает вопрос, сможет ли Эрдоган использовать свои новые позиции для достижения своих давних целей, таких как создание буферной зоны в Сирии без курдов, что может встретить сопротивление со стороны США. Турция рассматривает курдские силы как угрозу своей целостности, так как они связаны с группировкой ПКК, ведущей борьбу за автономию в Турции, отмечает агентство.

    Турция предложила взять на себя ответственность за борьбу с ИГИЛ в Сирии, если США выведут свои войска и прекратят военную поддержку курдов. Это предложение может заинтересовать администрацию Трампа, которая ранее выступала за вывод войск из Сирии. Однако, как Турция, так и США могут столкнуться с сопротивлением своих союзников в регионе, включая арабские страны, которые могут не поддержать усиление турецкого влияния.

    Эрдоган также стремится стабилизировать и восстановить части Сирии, особенно Алеппо, чтобы вернуть туда 3 млн сирийских беженцев. Экономическая выгода от этого плана может быть значительной для турецких подрядчиков, заинтересованных в реконструкции. Однако для успешной реализации этих планов Эрдогану нужно заручиться поддержкой западных и арабских союзников, заключает Bloomberg.

    Как отметила во вторник газета Hurriyet, Анкара намерена играть ключевую роль в восстановлении и строительстве новой Сирии, несмотря на значительные риски в случае ухудшения ситуации.

    Падение Дамаска и «обрушение режима Башара Асада» вывели Турцию на ведущие позиции в сирийском кризисе, указывала ранее The Guardian.

    Отметим, что накануне Сирийская народная армия, поддерживаемая Турцией, взяла под контроль город Манбидж в результате операции против курдских сил.

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    10 декабря 2024, 23:10 • Новости дня
    В Сирии сформировали временное правительство

    В Сирии сформировали временное правительство до 2025 года

    Tекст: Максим Попов

    В Сирии сформировано временное правительство, которое будет функционировать до марта 2025 года, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Мухаммед Аль-Башир.

    Аль-Башир пояснил, что временное правительство нацелено на обеспечение безопасности и поддержание государственных институтов, чтобы предотвратить развал государства, передает РИА «Новости». Он также подчеркнул важность предоставления услуг гражданам, пока не будет сформирован новый кабинет министров.

    Функции нового кабинета включают работу над конституционными вопросами и поддержание стабильности в регионе. Аль-Башир выразил надежду на сотрудничество с министрами из прежнего кабинета, несмотря на стоящие перед правительством вызовы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мухаммед аль-Башир стал главой временного правительства Сирии. Оппозиция решила создать единое военное управление, пытаясь объединить усилия против правительственных войск. Сирийская оппозиция подчеркнула важность отношений с Россией, считая их ключевыми в достижении мирного процесса.

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    10 декабря 2024, 13:45 • Новости дня
    Турция осудила израильские удары по Сирии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Турецкое министерство иностранных дел резко осудило действия израильских военных на сирийской территории, оно указало, что Израиль нарушает международное соглашения, заключенное в 1974 году.

    В Сирии появилась надежда на достижение мира и стабильности, но Израиль только усугубляет ситуацию, указал МИД Турции, передает ТАСС.

    «Израиль вновь демонстрирует свой оккупационный менталитет», – подчеркнули в ведомстве.

    Турция также поддерживает суверенитет, политическое единство и территориальную целостность Сирии, добавили в министерстве.

    Ранее израильская армия заявила, сто сообщения о продвижении войск в сторону Дамаска не соответствуют действительности. До этого СМИ сообщали, что израильские танки подошли к Дамаску.

    Источник в Латакии сообщал, что Израиль нанес удары по сирийской Латакии, они затронули военные объекты и порт, где находились корабли ВМС Сирии.

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