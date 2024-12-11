Hurriyet: Переходный процесс в Сирии будет завершен за 18 месяцев

Hurriyet сообщила об этапах переходного процесса в Сирии сроком в 18 месяцев

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Сирии в течение шести месяцев будет подготовлена новая конституция. После этого планируется провести референдум для ее утверждения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на турецкую газету Hurriyet. В это время также будет проведена перепись населения и обновление списков избирателей.

Как говорится в публикации, в соответствии с новой конституцией будут сформированы новые политические партии. Под наблюдением ООН состоятся выборы, по итогам которых избранная партия получит управление. Таким образом временная администрация прекратит свое существование, а процесс перехода завершится через 18 месяцев.

Huriyet отмечает, что после завершения всех этапов, управление Сирией перейдет к партиям, которые будут избраны сирийцами, что даст возможность для формирования стабильного политического будущего страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сирии сформировали временное правительство. Мухаммед аль-Башир стал главой временного правительства Сирии.

Оппозиция ранее захватила город Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии.