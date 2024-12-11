Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.7 комментариев
Оппозиция захватила город Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии
Сирийская оппозиция установила контроль над Дейр-эз-Зором
Сирийская вооруженная оппозиция объявила о полном контроле над Дейр-эз-Зором, ключевым городом на северо-востоке страны, сообщило «Аль-Ватан».
По информации издания, вооруженная оппозиция в Сирии заявила о взятии под контроль города Дейр-эз-Зор. Это произошло после интенсивных боев и отступления правительственных сил, передает РИА «Новости».
«Наши силы взяли полный контроль над городом Дейр-эз-Зор», – говорится в сообщении командования.
Журналисты отметили, что в настоящее время оппозиционные отряды продвигаются вглубь города, укрепляя свои позиции и создавая блокпосты. Захват Дейр-эз-Зора может существенно изменить динамику вооруженного конфликта в регионе.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 10 декабря руководство сирийской оппозиции приказало своим бойцам отступить из занятых городов, включая Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс, заменив их полицией и силами безопасности, которые связаны с группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ). До этого в Дамаске, Латакии и Тартусе ввели комендантский час.