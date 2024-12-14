Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.7 комментариев
Суд оставил под арестом обвиняемого в поставках некачественных бронежилетов
Суд оставил под арестом обвиняемого в поставках некачественных бронежилетов в зону СВО на два млрд рублей
Московский суд отклонил ходатайство защиты об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест в отношении гендиректора компании «Пикет» Андрея Есипова, обвиняемого в поставках некачественных бронежилетов российским военным.
Адвокат Андрея Есипова, генерального директора компании «Пикет», обвиняемого в поставке некачественных бронежилетов Вооруженным силам РФ, просил суд заменить ему меру пресечения на домашний арест, передает ТАСС.
Защита мотивировала свою просьбу тем, что Есипов является участником СВО, имеет награды, а также воспитывает двоих детей.
Однако суд не нашел оснований для смягчения меры пресечения и оставил Есипова под стражей до марта 2025 года. Ранее сообщалось, что Есипов признал вину и заключил сделку со следствием.
Как писала газета ВЗГЛЯД, фигуранты дела похитили деньги, которые Минобороны выделило для реализации госконтракта на поставку средств защиты. Речь идет о 20 тыс. бронежилетов, которые не соответствовали требованиям. При этом от Минобороны они получили не менее 2,4 млрд рублей. В Москве суд арестовал имущество родственников фигурантов дела.