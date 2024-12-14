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Вице-спикер сообщил о планах внести в Госдуму законопроект о 13-й пенсии
В Госдуму внесут законопроект о 13-й пенсии для всех пенсионеров
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов сообщил о планах внести в парламент законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии ко дню рождения для всех категорий пенсионеров.
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов сообщил, что в 2025 году в Госдуму будет внесен законопроект о выплате 13-й пенсии ко дню рождения пенсионера, передает РИА «Новости».
По его словам, предложенный в 2023 году законопроект на эту тему не был рассмотрен из-за юридических недочетов. Чернышов отметил, что основной идеей законопроекта является ежегодная дополнительная поддержка пенсионеров в виде единовременной выплаты ко дню рождения.
Выплата будет распространяться на все категории пенсионеров. Размер выплаты предлагается установить равным сумме ежемесячной пенсии гражданина на момент получения.
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