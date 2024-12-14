Вице-спикер сообщил о планах внести в Госдуму законопроект о 13-й пенсии

В Госдуму внесут законопроект о 13-й пенсии для всех пенсионеров

Tекст: Максим Попов

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов сообщил, что в 2025 году в Госдуму будет внесен законопроект о выплате 13-й пенсии ко дню рождения пенсионера, передает РИА «Новости».

По его словам, предложенный в 2023 году законопроект на эту тему не был рассмотрен из-за юридических недочетов. Чернышов отметил, что основной идеей законопроекта является ежегодная дополнительная поддержка пенсионеров в виде единовременной выплаты ко дню рождения.

Выплата будет распространяться на все категории пенсионеров. Размер выплаты предлагается установить равным сумме ежемесячной пенсии гражданина на момент получения.

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