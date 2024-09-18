Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?

Грета Тунберг в тройном пролете – возраст тикает, ее климатическая борьба совсем не в кассу, а тут еще и ярлык антисемита на лбу. У девочки вследствие психиатрического диагноза – обостренное чувство справедливости и полная неспособность менять предыдущие установки. Поэтому ей трудно понять изгибы лживой западной политики.

Как быть с грузинской национальной травмой, связанной с потерей пятой части территории и сотнями тысяч беженцев? Есть ли у России, Абхазии и Южной Осетии причины и возможности для того, чтобы пойти навстречу Грузии?

Американский СПГ ушел из Европы Сжиженный природный газ из США, который обещал заполонить Европу взамен трубопроводного российского газа, в этом году теряет долю на европейском рынке. Тогда как доля российского СПГ в ЕС, наоборот, растет. Куда утекает американский СПГ и кто в Европе наращивает закупку российского газа? Подробности Перейти в раздел

Российские инженеры «обнулят» эффективность HIMARS Россия получила головную часть ракеты системы залпового огня HIMARS американского производства. Специалисты уже приступили к ее изучению, что потенциально может значительно снизить эффективность ее использования ВСУ. Данное событие может стать еще одним ударом по имеющимся у Украины высокоточным боеприпасам, которые за последний год понесли серьезные репутационные потери. Как именно отечественные специалисты сумеют повысить эффективность противодействия ракетам HIMARS? Подробности Перейти в раздел

«Самое важное для русского – возможность своеволия» «Россия – это уникальная страна, у которой никогда не было вечных, исторически сложившихся соседей, с которыми она не могла бы ничего поделать». Программный директор Валдайского клуба Тимофей Бордачев рассказал газете ВЗГЛЯД, как текущие отношения России и Запада обусловлены российской традицией внешней политики и событиями, которые происходили 800 лет назад. Подробности Перейти в раздел

Грандиозная операция позволила «Моссаду» взять реванш у арабов Двенадцать погибших и тысячи пострадавших – таким стал результат крупнейшей операции против ливанской организации «Хезболла», исполнителем которой называют израильскую разведку «Моссад». Оружием поражения внезапно стали тысячи самых обыкновенных пейджеров. Как это было устроено технически и почему именно пейджеры использует «Хезболла» для своего управления? Подробности Перейти в раздел

Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности Перейти в раздел