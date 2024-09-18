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    Игорь Караулов Игорь Караулов Сможет ли Грузия прокрутить фарш назад

    Как быть с грузинской национальной травмой, связанной с потерей пятой части территории и сотнями тысяч беженцев? Есть ли у России, Абхазии и Южной Осетии причины и возможности для того, чтобы пойти навстречу Грузии?

    5 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Грету Тунберг записали в антисемиты

    Грета Тунберг в тройном пролете – возраст тикает, ее климатическая борьба совсем не в кассу, а тут еще и ярлык антисемита на лбу. У девочки вследствие психиатрического диагноза – обостренное чувство справедливости и полная неспособность менять предыдущие установки. Поэтому ей трудно понять изгибы лживой западной политики.

    16 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Когда в российский футбол придут «правильные» деньги

    Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?

    10 комментариев
    18 сентября 2024, 14:20 • Карикатура

    Зеленский продает Белому дому новый план

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    Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

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    Американский СПГ ушел из Европы

    Сжиженный природный газ из США, который обещал заполонить Европу взамен трубопроводного российского газа, в этом году теряет долю на европейском рынке. Тогда как доля российского СПГ в ЕС, наоборот, растет. Куда утекает американский СПГ и кто в Европе наращивает закупку российского газа? Подробности

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    Российские инженеры «обнулят» эффективность HIMARS

    Россия получила головную часть ракеты системы залпового огня HIMARS американского производства. Специалисты уже приступили к ее изучению, что потенциально может значительно снизить эффективность ее использования ВСУ. Данное событие может стать еще одним ударом по имеющимся у Украины высокоточным боеприпасам, которые за последний год понесли серьезные репутационные потери. Как именно отечественные специалисты сумеют повысить эффективность противодействия ракетам HIMARS? Подробности

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    «Самое важное для русского – возможность своеволия»

    «Россия – это уникальная страна, у которой никогда не было вечных, исторически сложившихся соседей, с которыми она не могла бы ничего поделать». Программный директор Валдайского клуба Тимофей Бордачев рассказал газете ВЗГЛЯД, как текущие отношения России и Запада обусловлены российской традицией внешней политики и событиями, которые происходили 800 лет назад. Подробности

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    Грандиозная операция позволила «Моссаду» взять реванш у арабов

    Двенадцать погибших и тысячи пострадавших – таким стал результат крупнейшей операции против ливанской организации «Хезболла», исполнителем которой называют израильскую разведку «Моссад». Оружием поражения внезапно стали тысячи самых обыкновенных пейджеров. Как это было устроено технически и почему именно пейджеры использует «Хезболла» для своего управления? Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

      В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

    • Второе покушение на Трампа: главное

      Дональд Трамп пережил второе по счету покушение на свою жизнь. На этот раз предполагаемый преступник даже не успел выстрелить и был взят живым, а его связь с Украиной и украинскими радикалами очевидна.

    • В Германии ищут замену Шольцу

      Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

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