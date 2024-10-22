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    В чем смысл истерики ЗЕ-команды

    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    22 октября 2024, 12:12 Мнение

    В чем смысл истерики ЗЕ-команды

    Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.

    Сергей Миркин Сергей Миркин

    журналист, Донецк

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    Публичная презентация так называемого плана победы главой майданного режима Владимиром Зеленским, его заявления по ядерному оружию, постоянное муссирование темы северокорейских солдат на стороне России, а также заявление посла Украины в Великобритании Залужного о том, что на Украине придется призывать женщин, – это все звенья одной цепи. А точнее, части одной масштабной информационной кампании, устроенной ЗЕ-командой, вероятно, при поддержке некоторых западных партнеров.

    В основе данной кампании лежит метод «эмоциональной дипломатии», столь любимый Зеленским и его сообщниками. Суть его в том, чтобы при помощи заявлений украинских чиновников, западных журналистов и политиков в информационном поле западных стран создать определенные нарративы. Например, о том, что Украине нужны танки, без них она не может наступать. Затем уже большее количество СМИ и политиков Запада начнут требовать танки для Украины, общественность станет возмущаться тем, что танки Украине не дают. В результате этого давления правительство, которое не хотело сначала давать тяжелое вооружение Киеву, неохотно, но пойдет на этот шаг. Например, таким образом майданная власть заполучила первую партию немецких танков «Леопард». Акции «эмоциональной дипломатии» происходят примерно по одному сценарию.

    Разумеется, этот метод срабатывал не всегда. Так, попытка информационно надавить на руководителей стран НАТО в 2023 году перед саммитом в Вильнюсе закончилась для Зеленского плачевно. Тогда он не только не добился определения точных сроков вступления Украины в НАТО, чего требовал в соцсетях и заявлял прессе, но наоборот – ему настоятельно рекомендовали не использовать соцсети как инструмент давления.

    Конечно, после вильнюсского фиаско ЗЕ-команда от эмоциональной дипломатии не отказалась. Но таких масштабных информационных кампаний, как вокруг нынешнего «плана победы», еще не было. Зеленский как мантру повторяет, что все зависит от западных партнеров. Однако во втором и третьем пункте этого документа он фактически требует от НАТО вступить в прямое противостояние с Россией. А как еще расценивать требование разрешить Украине без ограничений бить западными ракетами вглубь России? А создание на Украине некой системы для сдерживания России, для которой, видимо, понадобится вооружение и солдаты НАТО?

    Майданные политики хотят войны НАТО с Россией? Конечно. И они этого не скрывают. Так, экс-посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Украине нужна эскалация и вовлечение других государств в конфликт с Россией. А Зеленский заявил, что Украина воюет с тремя странами: Россией, Ираном и Северной Кореей. Посыл Западу понятен: «Если Россия воюет не одна, то и у вас нет никаких препятствий, чтобы выступить на нашей стороне».

    Только вот на Западе не спешат по желанию Киева начинать большую войну, которая, скорее всего, приведет к обмену ядерными ударами. После оглашения «плана победы» уже не вызывает сомнений то, что Байден специально сорвал встречу 12 октября в формате «Рамштайн» – чтобы не давать Зеленскому ответ на его требования.

    Тогда же, 18 октября, министр обороны США Ллойд Остин сказал, что Украине при планировании дальних ударов вглубь российской территории следует полагаться на собственные беспилотники, а не на западные ракеты – из-за их дороговизны.

    Это все хорошо демонстрирует отношение руководства США к «плану победы».

    Так что, масштабная информационная кампания ЗЕ-команды провалилась? Это в том случае, если ее целью было заставить государства НАТО вступить в прямой конфликт с Россией. Однако в этом есть сомнения.

    Зеленского, вероятно, убедили, что он такой великий и влиятельный человек, что если будет действовать решительно, то сможет изменить историю. Истинными архитекторами этой информационной кампании наверняка являются серый кардинал Украины Андрей Ермак и его западные кураторы. И настоящая цель кампании – получить приглашение в НАТО. Об этом идет речь в первом же пункте «плана Зеленского». А о ядерном оружии он заговорил в том контексте, что Украина или должна быть в Альянсе, или иметь ядерное оружие. Справедливости ради, потом ЗЕ-команда поняла, что с ядерным оружием перегнула палку, и на следующий день Зеленский заявил, что его не так поняли.

    Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Кроме того, в Киеве надеются, что приглашение в НАТО улучшит моральный климат в обществе и армии, улучшит ситуацию с мобилизацией, уменьшит дезертирство из ВСУ.

    О том, что инициатива Зеленского была согласована с определенными силами на Западе, свидетельствует то, что французский министр-делегат Хаддад заявил о намерении Парижа уговорить партнеров пригласить Украину в НАТО. Тем не менее нет никаких гарантий, что «эмоциональная дипломатия» вместе с поддержкой Франции и других политических сил на Западе позволит Украине получить приглашение в Альянс до того, как Трамп станет президентом. Если станет. И уж точно никто не может гарантировать, что даже если это произойдет, Трамп посчитает приглашение в Альянс достаточно весомым политическим фактором, чтобы продолжить поддержку майданного режима, учитывая его скептическое отношение к самому НАТО.

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