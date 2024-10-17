«Теперь Украина воюет с тремя странами»

Россия – самая свободная на свете страна. Здесь свобода не гарантируется от сих до сих, но каждый берет ее себе столько, сколько сможет вынести, не зарекаясь от тюрьмы и сумы.

Госзаказ призван компенсировать дефицит соразмерности культуры развернувшимся реалиям возвращенной истории. То есть хочешь – не хочешь, но нашему обществу предстоит большой разговор о своей самоидентификации и построение планов на исторические перспективы.

Деградировать всем человечеством, погружаясь от безделья во все более глубокую депрессию, принимая горстями антидепрессанты, – это один из вполне реальных вариантов будущего. Или же можно преодолеть себя и пойти другим путем. В сторону счастья.

В России ждут нового исторического рекорда по ставке ЦБ Ключевая ставка ЦБ вырастет еще на 2% до 21% в этом году, заявил глава ВТБ Андрей Костин. Если так и будет, то это будет рекордный уровень ставки с 2013 года, когда в России появилась ключевая ставка. Между тем большинство аналитиков ждут максимальное повышение до 20%. Что же может толкнуть Банк России ужесточить свою и так жесткую политику и почему инфляция не снижается так быстро, как хотелось бы всем? Подробности Перейти в раздел

В военно-морских подходах России закладывается революция Всё более активной становится новая Морская коллегия России, руководимая Николаем Патрушевым. Последние инициативы, выдвинутые в коллегии, отражают тектонические сдвиги в подходах государственной власти к развитию Военно-морского флота. О чем идет речь и почему это крайне важно для национальной безопасности нашей страны? Подробности Перейти в раздел

Зеленский предложил Западу сразиться с Россией за недра Украины Озвученный Владимиром Зеленским «план победы» во многом совпал с ранее публиковавшимися утечками в прессе. Но впервые было заявлено о готовности открыть Западу доступ к природным стратегическим ресурсам Украины, в том числе литию, урану, титану и графиту. Зеленский оценивает стоимость этого сырья в триллионы долларов. Но каковы реальные запасы этих ресурсов и насколько выгодно его предложение Западу? Подробности Перейти в раздел

Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности Перейти в раздел

«Теперь Украина воюет с тремя странами» «Украина воюет с тремя странами – Россией, Ираном и Северной Кореей», – заявил Владимир Зеленский в ходе презентации своего «плана победы» в Верховной раде. По изначальной задумке с такого заявления должен был начаться новый этап конфликта. Но у США сейчас другие планы, поэтому Зеленского опять обидели.

«План Зеленского»: НАТО воюет с Россией за литий Владимир Зеленский представил в Верховной раде то, что он называет «планом победы над Россией». Это список требований к Западу. Взамен за их исполнение Зеленский предлагает недра – уран, титан, литий, графит, а также заменить армию США в Европе. Что это было?

Трамп обещает мировую войну. Верим? Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что новая мировая война может начаться через три-четыре месяца, потому что в Америке сейчас такая власть, однако он знает, как это предотвратить. Чему из того, что говорит Трамп, можно верить? Перейти в раздел