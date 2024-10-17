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    Мировые СМИ: План Зеленского так же далек от реальности, как Украина от победы
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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Как измерить счастье

    Деградировать всем человечеством, погружаясь от безделья во все более глубокую депрессию, принимая горстями антидепрессанты, – это один из вполне реальных вариантов будущего. Или же можно преодолеть себя и пойти другим путем. В сторону счастья.

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    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Госзаказ возвращает культуре смысл

    Госзаказ призван компенсировать дефицит соразмерности культуры развернувшимся реалиям возвращенной истории. То есть хочешь – не хочешь, но нашему обществу предстоит большой разговор о своей самоидентификации и построение планов на исторические перспективы.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Что такое Русская цивилизация

    Россия – самая свободная на свете страна. Здесь свобода не гарантируется от сих до сих, но каждый берет ее себе столько, сколько сможет вынести, не зарекаясь от тюрьмы и сумы.

    10 комментариев
    17 октября 2024, 13:40 • Видео

    «Теперь Украина воюет с тремя странами»

    «Украина воюет с тремя странами – Россией, Ираном и Северной Кореей», – заявил Владимир Зеленский в ходе презентации своего «плана победы» в Верховной раде. По изначальной задумке с такого заявления должен был начаться новый этап конфликта. Но у США сейчас другие планы, поэтому Зеленского опять обидели.

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    В России ждут нового исторического рекорда по ставке ЦБ

    Ключевая ставка ЦБ вырастет еще на 2% до 21% в этом году, заявил глава ВТБ Андрей Костин. Если так и будет, то это будет рекордный уровень ставки с 2013 года, когда в России появилась ключевая ставка. Между тем большинство аналитиков ждут максимальное повышение до 20%. Что же может толкнуть Банк России ужесточить свою и так жесткую политику и почему инфляция не снижается так быстро, как хотелось бы всем? Подробности

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    Мировые СМИ: План Зеленского так же далек от реальности, как Украина от победы

    «Зеленский полностью полагается на помощь извне, его список желаний амбициозен», – утверждает швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung. Западные и мировые СМИ критически встретили представленный в среду в Раде «план победы» Владимира Зеленского. По их оценкам, в документе «нет и следа самоанализа или самокритики», однако власти Украины наверняка понимают, что многие из их желаний не будут выполнены. Подробности

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    В военно-морских подходах России закладывается революция

    Всё более активной становится новая Морская коллегия России, руководимая Николаем Патрушевым. Последние инициативы, выдвинутые в коллегии, отражают тектонические сдвиги в подходах государственной власти к развитию Военно-морского флота. О чем идет речь и почему это крайне важно для национальной безопасности нашей страны? Подробности

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    Зеленский предложил Западу сразиться с Россией за недра Украины

    Озвученный Владимиром Зеленским «план победы» во многом совпал с ранее публиковавшимися утечками в прессе. Но впервые было заявлено о готовности открыть Западу доступ к природным стратегическим ресурсам Украины, в том числе литию, урану, титану и графиту. Зеленский оценивает стоимость этого сырья в триллионы долларов. Но каковы реальные запасы этих ресурсов и насколько выгодно его предложение Западу? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • «Теперь Украина воюет с тремя странами»

      «Украина воюет с тремя странами – Россией, Ираном и Северной Кореей», – заявил Владимир Зеленский в ходе презентации своего «плана победы» в Верховной раде. По изначальной задумке с такого заявления должен был начаться новый этап конфликта. Но у США сейчас другие планы, поэтому Зеленского опять обидели.

    • «План Зеленского»: НАТО воюет с Россией за литий

      Владимир Зеленский представил в Верховной раде то, что он называет «планом победы над Россией». Это список требований к Западу. Взамен за их исполнение Зеленский предлагает недра – уран, титан, литий, графит, а также заменить армию США в Европе. Что это было?

    • Трамп обещает мировую войну. Верим?

      Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что новая мировая война может начаться через три-четыре месяца, потому что в Америке сейчас такая власть, однако он знает, как это предотвратить. Чему из того, что говорит Трамп, можно верить?

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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