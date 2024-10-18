Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».7 комментариев
Азербайджан и Армения договорились ускорить подписание мирного соглашения
В Стамбуле прошла встреча между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном, на которой стороны договорились ускорить процесс согласования и подписания мирного соглашения.
В сообщении МИД Азербайджана говорится, что встреча состоялась в рамках заседания региональной платформы формата «3+3» (Россия, Турция, Иран + Грузия, Армения, Азербайджан). По итогам переговоров стороны условились ускорить процесс согласования и подписания мирного соглашения. В заявлении подчеркивается, что обе стороны будут прилагать дополнительные усилия для скорейшего завершения этого процесса, передает ТАСС.
Встреча в Стамбуле стала частью усилий по установлению мира и межгосударственных отношений между Баку и Ереваном. Министерства иностранных дел двух стран выразили намерение продолжить диалог для достижения окончательного соглашения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Армении подписать мирное соглашение с Азербайджаном в октябре, подчеркнув, что Конституция Армении признает территориальную целостность Азербайджана, а ранее Пашинян подтвердил готовность страны заключить мирный договор с Азербайджаном до начала Климатического саммита в Баку, уделив внимание важности укрепления доверия и стабильности в регионе.