Азербайджан и Армения договорились ускорить подписание мирного соглашения

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении МИД Азербайджана говорится, что встреча состоялась в рамках заседания региональной платформы формата «3+3» (Россия, Турция, Иран + Грузия, Армения, Азербайджан). По итогам переговоров стороны условились ускорить процесс согласования и подписания мирного соглашения. В заявлении подчеркивается, что обе стороны будут прилагать дополнительные усилия для скорейшего завершения этого процесса, передает ТАСС.

Встреча в Стамбуле стала частью усилий по установлению мира и межгосударственных отношений между Баку и Ереваном. Министерства иностранных дел двух стран выразили намерение продолжить диалог для достижения окончательного соглашения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Армении подписать мирное соглашение с Азербайджаном в октябре, подчеркнув, что Конституция Армении признает территориальную целостность Азербайджана, а ранее Пашинян подтвердил готовность страны заключить мирный договор с Азербайджаном до начала Климатического саммита в Баку, уделив внимание важности укрепления доверия и стабильности в регионе.