  • Новость часаПутин назвал новые условия применения Россией ядерного оружия
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Слова президента Ирана по поводу СВО содержат тонкий подтекст
    Эксперт: Россия фактически понижает порог применения ядерного оружия
    Spiegel назвал бюджет операции по подрыву «Северных потоков»
    Вассерман прокомментировал скуфов
    В ФРГ выданы ордера на арест по делу «Северных потоков»
    Путин: Доля расчетов в рублях во внешнеторговых операциях приближается к 40%
    Путин заявил о превосходстве БРИКС над G7 в мировой экономике
    Путин: По поставкам продуктов Россия вошла в число ведущих мировых экспортеров
    Медведев объяснил, зачем Зеленский посетил Пенсильванию
    Мнения
    Андрей Перла Андрей Перла Какие герои нужны для победы

    Может ли общество, в котором каждый человек ориентирован на индивидуальный успех и индивидуальное лидерство, вести войну с самым мощным противником в нашей истории и рассчитывать на победу?

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия не может не влиять на мир

    Один из мотивов современной европейской русофобии – элементарная зависть. В то время как западные империи развалились, эти русские упорно не хотят следовать их примеру. Хочется привести Россию к общему знаменателю – вот и весь «порядок, основанный на правилах».

    5 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Исход иноагентов напоминает бегство англичан из колоний

    Нынешние «цивилизаторы» являются идейными последователями или потомками комиссаров 1920-х и диссидентов 1960-х, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.

    26 комментариев
    25 сентября 2024, 21:09 • Карикатура

    Зеленский строит план побега

    Нажать для увеличения

    Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    Главное
    Израиль сообщил о подготовке наземной операции в Ливане
    США официально объяснили отказ от встречи с премьер-министром Грузии
    Белгородскую экс-чиновницу внесли в список террористов за содействие Украине
    Завербованный СБУ 17 лет назад экстремист задержан в Херсонской области
    ВСУ потеряли за сутки свыше 300 военных на Курском направлении
    Су-34 поразил скопления ВСУ в приграничной зоне Курской области
    Прокуратура Швейцарии квалифицировала случай эвтаназии как содействие самоубийству

    Главный торговый партнер России начал спасать свою экономику

    Центральный банк Китая объявил о беспрецедентных мерах поддержки своей экономики. Этот день войдет в историю, считают китайские экономисты. Почему страна с почти самыми высокими в мире темпами роста ВВП начала спасать свою экономику? И почему для России это тоже очень важно? Подробности

    Перейти в раздел

    Столтенберг попрощался с совестью и с НАТО

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел прощальную пресс-конференцию. Под занавес своей десятилетней карьеры он попытался начать третью мировую войну, высказавшись по вопросам ракетных ударов по России, вступления Украины в альянс и противостояния Китаю. Почему Европа терпит таких, как Столтенберг? Подробности

    Перейти в раздел

    Как российские мотоштурмовики стали головной болью ВСУ

    «Мы свободно передвигаемся по лесистой местности и узким тропам, нам не нужны дороги. Маневренность – это огромный плюс мотоцикла. А неожиданность – главный тактический прием мотоштурмовика», – рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД командир штурмовой мотогруппы бригады «Эспаньола» Михаил Турканов. Подробности

    Перейти в раздел

    Украденная российская собственность опозорила Латвию

    Латвийский народ «вынужден расплачиваться за принимаемые дебильные политические решения». Такими словами оппозиционные политики Латвии комментируют политический и коммерческий провал, с которым столкнулись власти страны. А все из-за того, что они решили продать украденную у России собственность. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «План победы» Зеленского: главное

      Вояж Владимира Зеленского в США обещал стать значительным политическим событием. Прежде всего из-за «плана победы над Россией», который он обещал презентовать американцам. Но поездка явно не задалась. Проблема в «плане» – он никого не вдохновляет.

    • Макрон хочет нового миропорядка

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе придется пересмотреть свои отношения с Россией, а современный мировой порядок «неполноценен и несправедлив». Что это? В Париже опять готовятся поднять белый флаг?

    • Кто заменит Шольца во главе Германии

      Самая популярная партия Германии ХДС заняла только четвертое место на выборах в Бранденбурге. Несмотря на этот провал и личную непопулярность, лидер ХДС Фридрих Мерц уже в будущем году станет канцлером Германии. Кто этот человек? И почему его никто не любит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский строит план побега

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............