В состязании с буржуазным благополучием страсть часто выигрывает. Главное сохранять это чувство Родины и собственной русскости. Тогда вы точно не окажетесь на обочине жизни.0 комментариев
Вучич провел телефонные переговоры с Путиным
Президент Сербии Александр Вучич сообщил о проведении телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Вучич в телефонной беседе с Путиным выразил благодарность за поздравления с 80-й годовщиной освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. Вучич отметил, что сербский народ ценит участие подразделений Красной армии в освобождении города, передает ТАСС.
«Уважаемые граждане Сербии, только что я завершил разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Мы, конечно же, говорили о 80-й годовщине освобождения Белграда. Я поблагодарил президента Путина за поздравления и указал на непоколебимый свободолюбивый дух сербского народа, выразил благодарность Сербии и нашего народа подразделениям Красной армии, которые совместно с сербскими подразделениями участвовали в освобождении столицы», – заявил Вучич.
Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич нарушил многолетнюю традицию и не поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина.