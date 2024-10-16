Крылья и стринги без бодипозитива: показ Victoria’s Secret

26-летняя Виттория Черетти. Перед показом фанаты супермодели заметили на чехле ее телефона наклейку с изображением ее бойфренда – 49-летнего Леонардо Ди Каприо из ситкома «Болезни роста» (фото: Evan Agostini/AP/ТАСС)

Одной из главных звезд дефиле стала российская супермодель Ирина Шейк. В последний раз она появлялась на показе Victoria's Secret в 2016 году, когда стало известно о ее беременности от голливудского актера Брэдли Купера. Сам Купер во время нынешнего показа гулял по Нью-Йорку с их дочерью Леей (фото: Evan Agostini/AP/ТАСС)

В Нью-Йорке прошел показ Victoria’s Secret Fashion 2024. Супермодель Адриана Лима примерила роль ангела Victoria’s Secret. Бренд после шестилетнего перерыва вернулся к традиционным моделям и показам, хотя и рискует подвергнуться критике за недостаток бодипозитива и инклюзивности (фото: Evan Agostini/AP/ТАСС)

15 октября 180 лет со дня рождения человека, провозгласившего «смерть Бога». Были ли фигуры ему под стать? Кто мог дать о нем суждение не пошлое, которое он и сам бы о себе принял? Да, были. И если бы мы могли его спросить, их, вероятно, он и назвал бы в первую очередь. Кто же это? Во-первых, Достоевский, во-вторых – Христос.

В окончательном мирном урегулировании между Арменией и Азербайджаном России предстоит играть роль добросовестного посредника. Мы заинтересованы, чтобы на Кавказе установился прочный мир – а значит, придется честно помогать искать взаимоприемлемый компромисс.

Россия – самая свободная на свете страна. Здесь свобода не гарантируется от сих до сих, но каждый берет ее себе столько, сколько сможет вынести, не зарекаясь от тюрьмы и сумы.

Запад атакует российскую «Дружбу» через Чехию Поставки российской нефти по «Дружбе» в Венгрию, Чехию и Словакию сильно напрягают Запад. Недавно был конфликт Венгрии с Украиной, которая запретила транзит российской нефти по своей территории для «Лукойла». Теперь под раздачу попала Чехия. Западные СМИ накинулись на нее за то, что та продолжает покупать российскую нефть. Ей вменяются в вину очень странные вещи. Что будет с российской нефтью, идущей по трубе в Чехию, Венгрию и Словакию? Подробности Перейти в раздел

Украинская мобилизация нацелилась на вчерашних школьников Украинские школьники массово покидают страну: более 300 тыс. ребят выехали за границу перед началом учебного года. По мнению экспертов, их отъезд может быть связан с перспективами снижения возраста мобилизации в ВСУ до 18 лет. Зачем Зеленскому могут понадобиться вчерашние школьники? Подробности Перейти в раздел

Мигрантам удлинили дорогу в Россию через ЗАГС Иностранцам усложнили путь получения гражданства с помощью брака в России – теперь для получения разрешения на временное проживание вне квоты или ВНЖ им потребуется пробыть в семейном союзе три года. А если выяснится, что брак был фиктивный, то выданный документ будет аннулирован. Против каких категорий мигрантов направлена мера, насколько она будет эффективной и что еще предстоит сделать России на этом направлении? Подробности Перейти в раздел

Канада и Индия сцепились в конфликте из-за меньшинств Таинственное убийство и обвинения в причастности к нему иностранных разведок, личное противостояние руководителей государств и высылка дипломатов, борьба с сепаратизмом и западные идеологические предрассудки. Все эти обстоятельства сплелись в конфликте между Индией и Канадой, который обострился прямо сейчас. О чем идет речь? Подробности Перейти в раздел

Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности Перейти в раздел

«План Зеленского»: НАТО воюет с Россией за литий Владимир Зеленский представил в Верховной раде то, что он называет «планом победы над Россией». Это список требований к Западу. Взамен за их исполнение Зеленский предлагает недра – уран, титан, литий, графит, а также заменить армию США в Европе. Что это было?

Трамп обещает мировую войну. Верим? Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что новая мировая война может начаться через три-четыре месяца, потому что в Америке сейчас такая власть, однако он знает, как это предотвратить. Чему из того, что говорит Трамп, можно верить?

Зачистка Украины от мужчин Выходные на Украине прошли под знаком облав на уклонистов («ухилянтов»). ТЦК перекрывали выходы из концертных залов, клубов и торговых центров, ожидаются рейды по отелям, а потом и поквартирный обход домов. У Владимира Зеленского катастрофа на фронте, но дело не только в этом. Перейти в раздел