Россия – самая свободная на свете страна. Здесь свобода не гарантируется от сих до сих, но каждый берет ее себе столько, сколько сможет вынести, не зарекаясь от тюрьмы и сумы.9 комментариев
Крылья и стринги без бодипозитива: показ Victoria’s Secret
В Нью-Йорке прошел показ Victoria’s Secret Fashion 2024. Супермодель Адриана Лима примерила роль ангела Victoria’s Secret. Бренд после шестилетнего перерыва вернулся к традиционным моделям и показам, хотя и рискует подвергнуться критике за недостаток бодипозитива и инклюзивности (фото: Evan Agostini/AP/ТАСС)
Одной из главных звезд дефиле стала российская супермодель Ирина Шейк. В последний раз она появлялась на показе Victoria's Secret в 2016 году, когда стало известно о ее беременности от голливудского актера Брэдли Купера. Сам Купер во время нынешнего показа гулял по Нью-Йорку с их дочерью Леей (фото: Evan Agostini/AP/ТАСС)
43-летняя бразильская модель Алессандра Амбросио назвала мероприятие «большим воссоединением Angels» (фото: Evan Agostini/AP/ТАСС)
Нидерландская фотомодель египетского и марокканского происхождения Имаан Хаммам (фото: Evan Agostini/AP/ТАСС)
Южноафриканская модель Кэндис Свейнпол (фото: Evan Agostini/AP/ТАСС)
26-летняя Виттория Черетти. Перед показом фанаты супермодели заметили на чехле ее телефона наклейку с изображением ее бойфренда – 49-летнего Леонардо Ди Каприо из ситкома «Болезни роста» (фото: Evan Agostini/AP/ТАСС)
Марокканская модель Рания Бенчегра, которой Vogue Arabia посвятил выпуск за 2024 год (фото: Evan Agostini/AP/ТАСС)
Черные крылья и черные стринги продемонстрировала пуэрториканская топ-модель Джоан Смоллс (фото: Evan Agostini/AP/ТАСС)
Алаато Джазыпер из Южного Судана (фото: Evan Agostini/AP/ТАСС)