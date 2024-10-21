Дать населению заработать на вкладах и не пустить по миру банки. Способствовать росту фондового рынка, но не дать ему превратиться в один большой пузырь, который обогатит лишь часть населения, сделав богатых еще богаче, а бедных еще беднее. Решение всех этих противоречивых задач требует тонкой настройки со стороны правительства и Центробанка.0 комментариев
МИД Южной Кореи пригласил посла России на беседу
Южная Корея пригласила посла России из-за слухов об участии войск КНДР в конфликте на Украине
Первый заместитель министра иностранных дел Республики Корея Ким Хон Гюн провел встречу с послом России Георгием Зиновьевым, чтобы обсудить опровергнутые Москвой утверждения о якобы присутствии северокорейских военнослужащих в зоне спецоперации.
В субботу, 21 октября, первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Ким Хон Гюн провел встречу с послом России в Сеуле Георгием Зиновьевым, сообщает ТАСС со ссылкой на южнокорейское внешнеполитическое ведомство.
Встреча была организована в связи с утверждениями о возможной отправке в Россию военнослужащих из КНДР, которые ранее были отвергнуты российской стороной. Посольство РФ в Сеуле подтвердило, что Зиновьев был приглашен в южнокорейский МИД для обсуждения этих слухов.
Министерство иностранных дел Южной Кореи информировало, что Ким Хон Гюн подчеркнул готовность Республики Корея реагировать на любые действия, угрожающие ее безопасности, совместно с международным сообществом.
Ранее, 10 октября, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что новости о присутствии корейских военных в российской спецоперации на Украине являются очередной газетной уткой. 19 октября министр обороны США Ллойд Остин также отметил, что не может подтвердить эти утверждения.