МИД Южной Кореи пригласил посла России на беседу

Южная Корея пригласила посла России из-за слухов об участии войск КНДР в конфликте на Украине

В субботу, 21 октября, первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Ким Хон Гюн провел встречу с послом России в Сеуле Георгием Зиновьевым, сообщает ТАСС со ссылкой на южнокорейское внешнеполитическое ведомство.

Встреча была организована в связи с утверждениями о возможной отправке в Россию военнослужащих из КНДР, которые ранее были отвергнуты российской стороной. Посольство РФ в Сеуле подтвердило, что Зиновьев был приглашен в южнокорейский МИД для обсуждения этих слухов.

Министерство иностранных дел Южной Кореи информировало, что Ким Хон Гюн подчеркнул готовность Республики Корея реагировать на любые действия, угрожающие ее безопасности, совместно с международным сообществом.

Ранее, 10 октября, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что новости о присутствии корейских военных в российской спецоперации на Украине являются очередной газетной уткой. 19 октября министр обороны США Ллойд Остин также отметил, что не может подтвердить эти утверждения.