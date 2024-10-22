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    22 октября 2024, 14:20 • В мире

    Кризис Boeing имеет значение для спецоперации

    Кризис Boeing имеет значение для спецоперации
    @ Jennifer Buchanan/AP/ТАСС

    Tекст: Владимир Добрынин

    Американская авиакосмическая корпорация Boeing предпринимает титанические усилия для своего выживания. Речь идет и о многомиллиардных займах, и о резком повышении зарплат персоналу, и о новых контрактах. В числе последних – контракты на поставку систем вооружений для Украины. А значит, кризис «Боинга» имеет отношение в том числе и к происходящему на поле боя в зоне спецоперации.

    Boeing продал свое небольшое подразделение Digital Receiver Technology (DRT), занимающееся разработкой военных технологий, американской дочке французского концерна Thales Defense & Security. Перед нами одна из попыток «Боинга» вырваться из тисков жестокого кризиса, в который попала эта одна из крупнейших в мире авиастроительных корпораций. Первопричиной кризиса стали катастрофы произведенных «Боингом» авиалайнеров, вскрытые многочисленные нарушения технологии производства, а также забастовки и увольнения, сократившие количество рабочих рук предприятия на 10%.

    Конечно, данная небольшая с точки зрения масштаба корпорации сделка выглядит, если говорить по-шахматному, как «защита единственно возможными ходами». Сделка реализуется изящно, не теряя контроля за тем, что продается: новым владельцем становится американская дочка французской корпорации. Стало быть, контроль за проданным американское государство сохранит. Да и значимые секреты в пакете документации при оформлении сделки французам тоже вряд ли передадут, что подтверждается информацией из СМИ Европы и Америки, сообщающих, что «передадут технологии видеонаблюдения» и ничего более.

    Серьезное может быть чуть позже: в среду, 23 октября, бастующие рабочие Boeing выкатят руководству фирмы проект соглашения, согласно которому зарплата штата компании должна быть увеличена на 35%. Предварительное согласие на это уже достигнуто.

    Boeing надеется в ближайшее время найти 35 млрд долларов, чтобы обеспечить свое выживание. Компания намерена привлечь средства за счет выпуска долговых обязательств и продажи активов на сумму 25 млрд. Кроме того, она подписала новую кредитную линию на 10 млрд с Bank of America (BofA), Citibank, Goldman Sachs и JP Morgan. Об этом уже уведомлен финансовый регулятор США SEC.

    По оценкам финансового холдинга Wells Fargo, счет по искам к фирме растет на 500 млн долларов в неделю. Более того, снижение производства из-за остановок противоречит цели Boeing по увеличению продуктивности и подразумевает задержки в поставках, создавая порочный круг для ее счетов. Например, начало поставок перспективного лайнера 777X только что отложено до 2026 года.

    Капитализация компании на фондовом рынке составляет 91,800 млрд долларов. Одним из признаков кризиса Boeing является то, что его главный конкурент, европейский Airbus, превзошел его по стоимости на фондовом рынке.

    На протяжении 2024 года Boeing потерял 42,8% своей рыночной стоимости, или, другими словами, 65,89 млрд долларов.

    Естественно, это было замечено рейтинговыми агентствами, которые отреагировали на ухудшение финансового положения американского авиастроителя. Агентство Moody's в сентябре присвоило Boeing рейтинг Ваа3 с перспективой понижения. Такого же мнения придерживается и S&P Global. Если это решение будет подтверждено, долг компании перейдет в категорию так называемых мусорных облигаций, чего она пытается избежать с помощью своего многомиллиардного плана поправки финансового здоровья.

    Казалось бы, что нам до происходящего с «Боингом»? Однако у России есть непосредственный интерес к данному кризису. Boeing занимает важное место в ВПК США, являясь членом «большой тройки» – главных поставщиков и подрядчиков Пентагона (вместе с Lockheed Martin и Raytheon). По объему продаж продукции военного назначения (на которую приходится 56% выручки), компания в 2021 году занимала третье место в мире.

    Кроме летательных аппаратов, бортового радиоэлектронного оборудования к ним, авиадвигателей, Boeing производит самое разнообразное вооружение и военную технику.

    Среди них и сухопутные боевые машины, и двигатели для бронетехники на гусеничном ходу, военная робототехника, автоматизированные системы управления войсками, боевые информационно-управляющие системы, разведывательные и навигационные спутники, спутниковые системы связи, разведки и целеуказания. И конечно же, высокоточные авиабомбы и управляемые ракеты.

    Все это востребовано странами НАТО, и – сегодня в особенности – на поставки всего этого рассчитывает Украина. Нынешняя геополитическая ситуация может обеспечить американского производителя увеличенным портфелем заказов. Не в последнюю очередь поэтому Вашингтон продолжает вести свою борьбу против России руками украинцев, давая возможность заработать своему ВПК и пытаясь выиграть конкуренцию у России и Китая на международном рынке вооружений.

    По данным Reuters, «первые авиабомбы с модулем коррекции (GLSDB), способные достигать целей, расположенных на расстоянии до 100 миль от места сброса, Boeing произвел для Украины еще в январе 2024 года». Испытания первых образцов были произведены 16 января над территорией Мексиканского залива, после чего «остальная партия» была отправлена Киеву. Именно «Боинг» совместно со шведским SAAB является разработчиком этих вооружений.

    Впрочем, это не просто авиабомбы – это фактически управляемые реактивные снаряды. К планирующей авиабомбе добавлен ракетный двигатель, и тем самым они превращены в дальнобойные средства поражения, которые могут быть применены с наземных пусковых установок, тех же HIMARS, например.

    Данные боеприпасы не такие мощные, как ракеты ATACMS, но зато намного дешевле, меньше объемом, проще и быстрее в развертывании, что «делает их весьма подходящими для реализации большей части планов Киева по срыву операций российских войск и создания тактического преимущества Украины на ТВД».

    Согласно последним данным, Boeing выиграл 7-миллиардный тендер на производство и поставку GLSDB Украине, Израилю и другим союзникам США. И хотя Россия, по признанию западных же источников, успешно нашла против GLSDB противоядие с помощью систем РЭБ, лучше бы данных систем вооружений вообще не было в зоне спецоперации. А значит, чем глубже кризис одного из флагманов американского ВПК, тем быстрее Россией будет одержана так нужная нам победа. Тем более что некоторые признаки отказа «Боинга» от своих разработок в области оборонки уже налицо.

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    Кризис Boeing имеет значение для спецоперации

    Американская авиакосмическая корпорация Boeing предпринимает титанические усилия для своего выживания. Речь идет и о многомиллиардных займах, и о резком повышении зарплат персоналу, и о новых контрактах. В числе последних – контракты на поставку систем вооружений для Украины. А значит, кризис «Боинга» имеет отношение в том числе и к происходящему на поле боя в зоне спецоперации. Подробности

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