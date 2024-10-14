Boeing отложил поставки лайнеров 777X до 2026 года

Reuters: Boeing отложит поставки 777X до 2026 года из-за забастовки и убытков в 5 млрд долларов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Американская корпорация Boeing откладывает поставки новых лайнеров модели 777X на год из-за продолжающейся с сентября забастовки и рекордных убытков в третьем квартале, сообщает ТАСС. Первые поставки 777X теперь запланированы на 2026 год. Задержка связана с проблемами в разработке, приостановкой испытаний и прекращением производства.

Также Boeing не сможет завершить проект по переоборудованию самолетов модели 767 в грузовую модификацию ранее 2027 года. Ожидается, что производство оставшихся 29 судов завершится к этому времени. По предварительным данным, убытки компании за третий квартал составят около 5 млрд долларов.

Генеральный директор Boeing Келли Ортберг сообщил о намерении сократить 17 тыс. рабочих мест, что составляет примерно 10% от мирового штата компании. Управляющий активами инвесткомпании Great Capital Hill Томас Хейес считает, что такие меры могут положить конец забастовке. По его мнению, работники будут стремиться избежать попадания под волну сокращений и забастовка может завершиться в течение недели.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американская корпорация Boeing отправила в неоплачиваемый отпуск десятки тысяч сотрудников из-за забастовки, которая замедлила производство самолетов и поставила компанию перед финансовыми трудностями, в США часть хвоста военного Boeing упала на парковку школы, а сотрудники корпорации Boeing считают «позорным», что НАСА обратилось к компании предпринимателя Илона Маска SpaceX для спасения с МКС экипажа корабля CST-100 Starliner.