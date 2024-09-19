Boeing отправила сотрудников в отпуск из-за забастовки

NYT: Boeing отправила в неоплачиваемый отпуск тысячи сотрудников

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, американская авиастроительная корпорация Boeing отправит в вынужденный неоплачиваемый отпуск десятки тысяч своих сотрудников, передает ТАСС.

Забастовка, начавшаяся на прошлой неделе, значительно снизила темпы производства самолетов. В результате компания приняла меры по снижению расходов, чтобы справиться с финансовыми потерями, которые могут достигнуть миллиардов долларов, если забастовка продолжится.

Гендиректор компании Келли Ортберг заявил, что приостановка производства на северо-западном Тихоокеанском побережье создала для бизнеса значительные трудности. Это вынудило Boeing предпринять шаги для сохранения денежных средств и успешного восстановления компании. По его словам, в неоплачиваемый отпуск отправят «большое количество руководителей, менеджеров и сотрудников, работающих в США».

Помимо этого, некоторые сотрудники, включая представителей топ-менеджмента, столкнутся с сокращением зарплаты. В рамках мер экономии компания также заморозит процесс найма новых сотрудников и урежет финансирование в ряде сфер. Эти меры направлены на минимизацию финансового ущерба и стабилизацию ситуации в компании.

Ранее инцидент с отрывом хвостового конуса произошел в результате полета военного самолета Boeing C-17 Globemaster III в штате Южная Каролина, где его обломки упали на парковку католической школы, самолет смог продолжить полет и безопасно приземлиться на авиационной базе Чарльстон. Учитывая частые происшествия с американской военной техникой, Пентагон объявил о проведении расследования данного инцидента, а также введении дополнительных мер безопасности для оценки технического состояния самолетов Boeing C-17 Globemaster III.