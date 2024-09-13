В США часть хвоста военного Boeing упала на парковку школы

Axios: Блинкен озвучит Зеленскому разрешение США на удары ATACMS по России

Axios: Украина получит от Блинкена разрешение США на удары ракетами ATACMS по России

Tекст: Вера Басилая

Бруфке ссылается на заявление главы Палаты представителей по иностранным делам Майкла Маккола, который якобы подтвердил, что разговаривал с Блинкеном о цели его визита в Киев с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми, пишет РБК.

«Блинкен едет в Киев, чтобы сказать им, что они разрешат наносить удары по России с помощью ATACMS», – процитировала журналист Маккола.

Ранее Блинкен заявил, что президент США Джо Байден намерен обговорить с британским премьером Киром Стармером разрешение ВСУ наносить удары по России дальнобойным оружием.

ATACMS – Army Tactical Missile System (армейский тактический ракетный комплекс), это твердотопливная баллистическая ракета класса «земля – земля». Ее длина – 4 м, диаметр – 610 мм. Масса – от 1320 до 1670 кг. Радиус действия (в зависимости от модификации) – от 140 до 300 км. Скорость полета – 3700 км/ч.

Ракета способна быстро корректировать курс, чтобы противодействовать перехвату средствами ПВО, оснащается различными боевыми блоками, кассетными боеприпасами, осколочно-фугасными и кумулятивными, способна поражать движущиеся цели, а также хорошо защищенные огневые позиции противника. Кассетная начинка несет угрозу автостоянкам, складам ГСМ, самолетам и вертолетам на аэродромах.

Пуск ракет комплекса ATACMS осуществляется с помощью установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) М142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) или М270 MLRS (Multiple Launch Rocket System), а также при помощи ракетного комплекса М270 MLRS на гусеничной платформе бронемашины M2 Bradley.

По мнению российских военных экспертов, отечественные системы ПВО «Тор», «Бук», С-300 и С-400 способны успешно бороться с ракетами ATACMS.