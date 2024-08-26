Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.7 комментариев
В Boeing сочли «позором», что НАСА обратилось к Маску для спасения астронавтов
Сотрудники корпорации Boeing считают «позорным», что НАСА обратилось к компании предпринимателя Илона Маска SpaceX для спасения с МКС экипажа корабля CST-100 Starliner – астронавтов Бутча Уилмора и Суниты Уильямс, сообщила газета The New York Post со ссылкой на анонимные источники в штате Boeing.
Как заявил источник издания, в компании в последнее время было столько конфузов, что за нами пристально наблюдают, а это происшествие ухудшило ситуацию в сто раз, передает ТАСС.
Он добавил, что сотрудники Boeing «ненавидят» SpaceX, которая теперь пришла на выручку экипажу их корабля, столкнувшегося с техническими проблемами.
Сам Илон Маск заявил, что Boeing не сможет доминировать в космической среде, назвав происшествие «естественным поворотом событий».
Ранее Маск заявил, что при отсутствии SpaceX вернуть на Землю застрявший на МКС экипаж американского корабля Boeing Starliner способна только Россия.