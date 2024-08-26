В Boeing сочли «позором», что НАСА обратилось к Маску для спасения астронавтов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как заявил источник издания, в компании в последнее время было столько конфузов, что за нами пристально наблюдают, а это происшествие ухудшило ситуацию в сто раз, передает ТАСС.

Он добавил, что сотрудники Boeing «ненавидят» SpaceX, которая теперь пришла на выручку экипажу их корабля, столкнувшегося с техническими проблемами.

Сам Илон Маск заявил, что Boeing не сможет доминировать в космической среде, назвав происшествие «естественным поворотом событий».

Ранее Маск заявил, что при отсутствии SpaceX вернуть на Землю застрявший на МКС экипаж американского корабля Boeing Starliner способна только Россия.