Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.2 комментария
Маск высказался о спасении Россией застрявших на МКС астронавтов
Маск: Без SpaceX спасти экипаж Starliner могла бы только Россия
При отсутствии SpaceX вернуть на Землю застрявший на МКС экипаж американского корабля Boeing Starliner способна только Россия, заявил основатель SpaceX Илон Маск.
«Россия – единственный вариант», – ответил Маск на вопрос о том, кто бы еще, кроме SpaceX, мог выручить астронавтов Boeing Starliner, передает RT.
Ранее в НАСА заявили, что экипаж Boeing Starliner вернется с МКС на Землю в феврале.