Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.0 комментариев
Вертолет санитарной авиации в Нижегородской области экстренно сел в лесу
В Нижегородской области вертолет санитарной авиации экстренно совершил жесткую посадку в лесной зоне из-за технических проблем, экипаж и пациент пострадали минимально.
Вертолет санитарной авиации совершил жесткую посадку в лесу в Нижегородской области, передает ТАСС. На борту вертолета находился экипаж и пациент. Пилотам удалось избежать серьезной аварии благодаря грамотным действиям.
По информации Национальной службы санитарной авиации, причиной посадки стали проблемы технического характера. В результате инцидента один из пилотов получил травму ноги, а другие члены экипажа и пациент отделались ушибами. Существенных травм никто не получил.
Для эвакуации пострадавших на место происшествия вылетели два других вертолета. Они обеспечат доставку людей в ближайшее медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
Ранее в Карелии спасатели нашли рухнувший вертолет МЧС по сигналу мобильного телефона, который подавали члены экипажа, оставшиеся в живых, сообщили в региональном управлении МЧС.
В августе в Иванове вертолет после жесткой посадки потерял лопасть, которая попала в машину, что вызвало значительное беспокойство у местных жителей.
На Чукотке вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в селе Кепервеем из-за технической неисправности.