  • Новость часаГрузинские силовики показали видео с перемещением украинской взрывчатки по территории страны
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Китайские автоконцерны развяжут ценовые войны в России
    Провоз украинской взрывчатки в Россию через Грузию координировал кандидат в депутаты Одессы от «Слуги народа»
    Чеснаков назвал три кризиса Зеленского после слов о желании уволить Залужного
    Эксперты: Вашингтон всерьез опасается интервью Карлсона с Путиным
    Грузия изъяла у направляющегося в Россию украинца 14 кг взрывчатки
    Yandex N.V. заключила сделку по продаже «Яндекса»
    Политолог: Увольнение Залужного – последний шанс Зеленского остаться у власти
    При ударе ВСУ по пекарне Лисичанска погиб глава МЧС ЛНР
    Рабочая группа ЦИК выявила больше 15% брака в подписях Надеждина
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Защитить детей от вопиющего безумия трансгендерной идеологии

    Всемирная организация здравоохранения выступает уже не за достижения медицинской науки, а за идеологию. Это проявляется, в частности, в том, что трансгендерность выводится из числа психических расстройств, хотя несомненно таковым является.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Американский истеблишмент ставит на Ники Хейли

    Разумеется, у американского истеблишмента есть план на предстоящие выборы. И не один: разные планы на разные сценарии развития событий до гражданской и мировой войны включительно. Но в приоритете, очевидно, наименее затратные, наиболее предсказуемые из них.

    8 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС предсказуемо продавил Орбана на помощь Украине

    Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.

    4 комментария
    5 февраля 2024, 11:45 • Новости дня

    Рухнувший в Карелии вертолет МЧС нашли по сигналу мобильного телефона

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мобильный телефон одного из членов экипажа помог найти примерное место падения вертолета Ми-8 МЧС в Карелии, сообщили в оперативных службах.

    Как сообщил источник ТАСС, после пропажи вертолета по биллингу мобильного телефона командира установили последнее примерное местоположение борта, находившееся около села Деревянное, его координаты отправили спасателям.

    Для поисков были приведены в готовность самолет и два вертолета. Также из Санкт-Петербурга вылетал вертолет санитарной авиации, но из-за плохой погоды он был вынужден сесть в Ленобласти. Место крушения обнаружила наземная группа, передвигавшаяся на трех судах на воздушной подушке.

    Ранее в оперативных службах сообщили, что следствие рассматривает несколько версий крушения вертолета Ми-8 МЧС в Карелии, среди них – ошибка экипажа, погодные условия и неисправность техники.

    Напомним, в воскресенье вертолет Ми-8, принадлежащий МЧС России, пропал над Онежским озером в Карелии с тремя членами экипажа на борту. Обломки воздушного судна обнаружили в 11 км от берега в Онежском озере.

    4 февраля 2024, 14:17 • Новости дня
    Стало известно об употреблении Маском наркотиков с руководством SpaceX

    WSJ: Друзья и коллеги Маска употребляли с ним наркотики

    Стало известно об употреблении Маском наркотиков с руководством SpaceX
    @ Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Илон Маск употреблял наркотики с приближенными и коллегами, которые боялись отказать ему и потерять капитал, и социальный статус, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

    Как сообщает WSJ, в последние годы Маска замечали на вечеринках употребляющим экстази и кетамин, вместе с ним наркотики употребляли топ-менеджеры Tesla и SpaceX, которые вложили десятки миллионов долларов в компании Маска или имеют крупные опционы на акции, пишет РБК.

    Издание отмечает, что окружение Маска и некоторые члены совета директоров обеспокоены его состоянием, так, друг бизнесмена и бывший член правления Tesla Ларри Эллисон зимой 2022 года предложил Маску посетить его остров на Гавайях, чтобы «отдохнуть от работы и слезть с наркотиков».

    Ранее миллиардер Илон Маск в ответ на подозрения СМИ в том, что он активно употребляет наркотики, заявил, что выборочные тесты за последние три года не выявили в его организме никаких следов наркотиков или алкоголя.

    Напомним, представитель пресс-службы оборонного ведомства США Джефф Юргенсон заявил, что Пентагон не комментирует публикацию о возможной наркозависимости владельца компании SpaceX Илона Маска.

    Коментарии (54)
    5 февраля 2024, 10:26 • Новости дня
    Эксперты: Вашингтон всерьез опасается интервью Карлсона с Путиным

    Американист Дудаков: Интервью Карлсона с Путиным может вызвать рост антивоенных настроений в США

    Эксперты: Вашингтон всерьез опасается интервью Карлсона с Путиным
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Если Такер Карлсон сможет взять интервью у Владимира Путина, а затем опубликует его на своем канале в соцсетях, это станет шоком, в том числе для Белого дома. Среди прочего стоит ожидать роста антивоенных настроений в США. К такому мнению в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли американист Малек Дудаков и политолог Владимир Корнилов. Ранее в Москве заметили бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона.

    «Многое будет зависеть от итогов визита Такера Карлсона в Россию. Если он сможет записать интервью с российским лидером или с какими-то представителями власти, при возвращении в Америку ему придется объяснять ФБР свои мотивы», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Другое дело, что действительно серьезных последствий для журналиста, скорее всего, не будет. Хотя Вашингтону, конечно, совсем не нравится перспектива появления подобного интервью в публичном пространстве», – уточняет собеседник.

    При этом эксперт отметил, что де-факто любой американец может получить доступ к англоязычным российским ресурсам. «Но далеко не все будут это делать. Во-первых, не каждый знает про такие СМИ. Во-вторых, из тех, кто знаком с ними, немалая доля считает, что это медиа, занимающиеся пропагандой», – пояснил аналитик.

    «А Карлсон имеет огромную аудиторию в США, ему там доверяют. И когда такой человек транслирует идею о том, что русские американцам не враги, что есть логика в начале спецоперации и так далее, это может сказаться на местном общественном мнении, особенно на правой его части», – добавляет Дудаков.

    «Все это поспособствует росту антивоенных настроений в Штатах. Мы и так видим, что большая часть республиканцев выступает против дальнейшей поддержки Украины. Очевидно, что точка зрения Карлсона сыграет свою роль в продолжении этих трендов», – полагает американист.

    «Но даже если журналист не возьмет интервью у Владимира Путина, он наверняка снимет репортаж о том, как благополучно живет Россия, вопреки всему массиву западных санкций. И вот эта неизвестность в вопросе планов Карлсона серьезно пугает США», – считает спикер.

    Схожей точки зрения придерживается и политолог Владимир Корнилов. «Испуг, который в США вызвала поездка Карлсона в Москву, многое говорит о свободе слова в Америке. Более того, там прекрасно понимают, что в свободной дискуссии с представителями России Запад однозначно проиграет», – пояснил он.

    «Такера Карлсона давно обвиняют в том, что он якобы работает на российскую пропаганду. А когда он даст возможность выйти на его собственном канале интервью с Путиным, это станет опасностью для США», – рассуждает спикер.

    «В Америке уже прозвучали слова о том, что журналист может дать слово самому цензурируемому на Западе политику. Тут надо учитывать, что простые американцы не имеют традиции следить за иностранной прессой. Да, там есть местные СМИ, которые публикуют наши новости, но делается это в логике мейнстрима – берутся отдельные выдержки, цитаты вне контекста», – объяснил аналитик.

    «Белый дом пугает перспектива доступа Владимира Путина в открытый эфир. Каждый день западному обывателю рассказывают, что Россия враг и посягает на «мир, основанный на правилах». И сейчас немногие задаются вопросом, кто придумал эти правила и почему они разнятся в зависимости от государства», – обращает внимание политолог.

    «Но когда этот вопрос в США прозвучит из уст Путина, интервью мгновенно разлетится по всему миру. Я не исключаю, что после этого американские власти решат запретить соцсеть X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ). Ведь люди начнут задаваться вопросом: кто же на самом деле придумал «мир, основанный на правилах», – заключил Корнилов.

    Ранее журналист Джексон Хинкл сообщил, что бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон находится в России. О целях поездки телеведущего ничего не известно, однако Хинкл полагает, что речь идет о возможном интервью с президентом Владимиром Путиным. Пока же в Сети появилась фотография Карлсона в Большом театре. Предположительно, журналист посетил балет «Спартак».

    Напомним, в сентябре прошлого года Такер Карлсон сообщил, что хотел взять интервью у президента России Владимира Путина, но власти США запретили ему сделать это. Ни одно СМИ, ни один политик, ни один общественный деятель не встал на его защиту, добавил Карлсон.

    Сейчас же приезд журналиста в Москву вызвал бурную реакцию в США. Так, бывший член Палаты представителей США Адам Кинзингер назвал американского журналиста Такера Карлсона предателем, пишет РИА «Новости». Кроме того, американская конгрессвуман Марджори Тейлор Грин заявляла, что демократов в США и их медийных пропагандистов трясет от перспективы того, что Карлсон возьмет интервью у российского президента. Telegram-канал «RT на русском» также приводит слова экс-руководителя аппарата вице-президента Штатов Билла Кристола: «Возможно, нужно полностью запретить въезд Такеру Карлсону в США, пока власти не разберутся, что происходит».

    Сам Такер в интервью «Известиям» сказал, что любит Москву и считает ее красивой. «Хотел на нее посмотреть, я так много читал о ней. Я хотел поговорить с людьми и посмотреть на то, как всё устроено», – отметил журналист. На вопрос корреспондента относительно перспективы интервью с Путиным Карлсон заявил, что не знает, поскольку американские СМИ «сумасшедшие, реально сумасшедшие».

    Коментарии (9)
    5 февраля 2024, 10:10 • Новости дня
    Полицейский спецназовец в Днепре назвал замначальника полиции «гнидой с Майдана»

    Полицейский спецназовец в Днепре на собрании назвал замначальника полиции «гнидой с Майдана»

    Полицейский спецназовец в Днепре назвал замначальника полиции «гнидой с Майдана»
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Сотрудники спецподразделений нацполиции Украины в Днепропетровской области, в числе которых есть бывшие сотрудники «Беркута», назвали приехавшего к ним замначальника главного управления ведомства Владимира Богониса «гнидой с Майдана».

    Видео появилось в соцсетях.

    Бывших «беркутовцев» призывали вступить в специальную штурмовую бригаду «Лють» и отправиться в зону боевых действий.

    «Ты – гнида с Майдана!» – выкрикнули Богонису из зала.

    «Да, я гнида с Майдана. А ты гнида откуда?» – спросил в ответ замначальника главного управления нацполиции Украины в Днепропетровской области.

    «А я из «Беркута»! (…) Я страну защищал», – сказал обратившийся к нему сотрудник, слова которого были встречены аплодисментами коллег.

    Владимир Богонис с 2014 года состоял в националистическом батальоне «Днепр-1», прошел путь от рядового до заместителя начальника штаба подразделения и до руководящих должностей в полиции Днепра и Днепропетровской области.

    Нацбат «Днепр-1», созданный по приказу тогдашнего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова после госпереворота 2014 года, проводил карательные операции в Донбассе. В батальон отбирали кандидатов с ярко выраженной националистической позицией. Вместе с батальоном «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ) участвовал в операции по захвату Мариуполя в 2014 году.

    Коментарии (8)
    5 февраля 2024, 10:48 • Новости дня
    Париж вызвал посла России после гибели французов на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Посла России в Париже Алексея Мешкова решили вызвать в МИД Франции после гибели двух французов на Украине, пишет агентство AFP.

    По информации дипломатического источника, МИД вызовет главу российского диппредставительства, «чтобы еще раз заявить ему об осуждении российских ударов, в результате которых на прошлой неделе погибли два французских гуманитарных работника на Украине», передает ТАСС.

    Ранее Госдума приняла обращение к Национальному собранию Франции в связи с участием французских наемников в боевых действиях на стороне ВСУ.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что РФ настаивает на том, что располагает надежной информацией об участии наемников из Франции в боях на Украине.

    Коментарии (9)
    5 февраля 2024, 11:05 • Новости дня
    Раскрыта причина визита Нуланд в Киев

    СМИ: Нуланд помчалась в Киев, чтобы Залужный не развернул армию против Зеленского

    Раскрыта причина визита Нуланд в Киев
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд «помчалась» в Киев из-за опасений в Белом доме, что главком ВСУ Валерий Залужный развернет армию и воспользуется ею против президента Украины Владимира Зеленского, пишут СМИ.

    В статье Asia Times говорится, что Нуланд велели немедленно отправиться в Киев на случай, если дела в украинской столице станут плохи, передает РИА «Новости».

    Задачей Нуланд, по мнению автора статьи, стало бы успокоить Залужного и «поставить его на место».

    Вместе с тем, как предполагает автор публикации, главком ВСУ все еще может пойти против Киева.

    Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что визит Нуланд в Киев потребовался для оценки ситуации с конфликтом между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным, которого президент Украины, по информации СМИ, хочет отправить в отставку.

    Коментарии (14)
    5 февраля 2024, 09:20 • Новости дня
    Австралийского писателя Яна Хэнцзюня приговорили в Китае к смертной казни

    Австралийского писателя Яна Хэнцзюня приговорили в Китае к смертной казни с отсрочкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Австралийского писателя Яна Хэнцзюня приговорили в Китае к смертной казни с отсрочкой исполнения наказания, сообщила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг.

    По ее словам, правительство Австралии шокировано тем, что австралийский гражданин Ян Хэнцзюнь был приговорен к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора, передает РИА «Новости».

    Вонг пояснила, что смертную казнь заменят на пожизненное заключение, если за два года Хэнцзюнь не совершит серьезных преступлений. Как отмечает телеканал ABC, посол Китая в Австралии был вызван в австралийский МИД для разъяснений.

    Напомним, в январе 2019 года официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин подтвердила информацию о задержании в Китае гражданина Австралии, австралийско-китайского писателя Ян Хэнцзюня, которого заподозрили в деятельности, представляющей угрозу национальной безопасности страны.

    Коментарии (10)
    5 февраля 2024, 09:17 • Новости дня
    Yandex N.V. заключила сделку по продаже «Яндекса»

    Нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже «Яндекса»

    Yandex N.V. заключила сделку по продаже «Яндекса»
    @ Anton Belitsky/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Нидерландская Yandex N.V. договорилась о продаже российского бизнеса консорциуму частных инвесторов и менеджеров компании, сумма сделки составит 475 млрд рублей, сообщили в компании.

    При этом сумма сделки не учитывает дисконт в размере не менее 50% от рыночной стоимости в соответствии с требованиями комиссии по контролю за иностранными инвестициями, пишет РБК.

    Согласно достигнутым договоренностям, в срок до 31 июля 2024 года Yandex N.V. должна прекратить использовать бренды «Яндекса» и сменить название.

    Новой головной компанией группы вместо Yandex N.V. станет Международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс», зарегистрированная в Калининградской области. Ее основными владельцами будут ЗПИФ «Консорциум. Первый» во главе с менеджерами «Яндекса». Другими пайщиками станут, по информации издания, структуры основателя венчурного фонда Leta Capital Александра Чачавы, главы депозитария «Инфинитум» Павла Прасса, группы «Лукойл» и предпринимателя Александра Рязанова. Доли не уточняются.

    Сделку должны одобрить собрание акционеров Yandex N.V. и регуляторы.

    Ранее сообщалось, что головная компания российского «Яндекса» – нидерландская Yandex N.V. – рассматривает возможность продать все свои российские активы за один раз.

    Коментарии (14)
    4 февраля 2024, 15:50 • Новости дня
    Венгрия отказалась накладывать вето на финансирование Украины из фонда ЕС
    Венгрия отказалась накладывать вето на финансирование Украины из фонда ЕС
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Венгрия не станет накладывать вето на увеличение Европейского фонда мира, из которого финансируются поставки вооружений на Украину, заявил в интервью бельгийскому телеканалу VRT министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    При этом он напомнил, что для самой Венгрии поставки вооружения являются красной чертой, сама страна не станет принимать в этом участие, передает ТАСС.

    В то же время Сийярто признал, что Венгрия «не может и не будет мешать другим делать это», поскольку страны ЕС сами несут за это ответственность.

    Сийярто также напомнил, что Венгрия – «одна из немногих стран ЕС, которая не направляет оружие на Украину».

    До этого Сийярто заявил, что Будапешт по-прежнему не намерен выделять деньги на покупку оружия для Украины, но готов вместо этого оплачивать поставки ей военного снаряжения.

    Ранее лидеры стран ЕС согласовали выделение 50 млрд евро Украине на четыре года.

    Коментарии (13)
    5 февраля 2024, 12:23 • Новости дня
    Провоз украинской взрывчатки в Россию через Грузию координировал кандидат в депутаты Одессы от «Слуги народа»
    Провоз украинской взрывчатки в Россию через Грузию координировал кандидат в депутаты Одессы от «Слуги народа»
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    СГБ Грузии предотвратила провоз взрывчатки в Воронеж транзитом через Грузию из Одессы, сообщил на брифинге представитель Службы государственной безопасности, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По данным СГБ Грузии, 19 января через участок границы с Турцией на автомобиле, который принадлежит гражданину Украины, в Грузию ввезли 14 кг взрывчатки и детонаторы.

    СГБ отмечает, что это взрывчатка типа С-4 – и вероятно, все изготовлено и подготовлено профессионально. Взрыв привел бы к масштабным жертвам и разрушениям.

    Ее везли через Румынию, Болгарию и Турцию.

    Часть ее хотели вывезти в Воронеж через грузино-российскую границу, а часть, не исключено, оставить в Тбилиси.

    По этому делу в результате спецмероприятий задержаны семь граждан Грузии, три – Украины, два – Армении, им пока грозит от трех до шести лет, но если дело переквалифицируют в подготовку террористического акта, то от 10 до 15. Не исключено, что они не знали, что везут взрывчатку, которая была спрятана в автомобильные аккумуляторы.

    СГБ сообщает, что организацией занимался уроженец Батуми, гражданин Украины из Одессы Андрей Шарашидзе, который баллотировался в местные депутаты в этом городе от «Слуги народа» в 2020 году.

    Эксперты отмечают высокий профессионализм сотрудников грузинской СГБ, которые раскрыли транснациональную преступную группу.

    Коментарии (7)
    4 февраля 2024, 17:59 • Новости дня
    США решили нанести новые удары на Ближнем Востоке

    Салливан: США решили нанести новые удары на Ближнем Востоке

    США решили нанести новые удары на Ближнем Востоке
    @ U.S. Navy/REUTERS

    Tекст: д

    Соединенные Штаты планируют нанести дополнительные удары в качестве ответа на атаку на свои силы в Иордании, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

    Как указал Салливан в эфире NBC, США предпримут дополнительные действия, чтобы ясно дать понять, что Соединенные Штаты отвечают на атаки против своих сил и на убийство своих людей, передает ТАСС.

    Ранее хуситы заявили, что авиация США и Британии в ночь на воскресенье нанесла 48 ударов по шести провинциям Йемена. Накануне США нанесли удары по проиранским силам в Ираке и Сирии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что США, по мнению экспертов, плохо просчитали свою операцию и во вред себе развязывают масштабный конфликт на всем Ближнем Востоке.

    Коментарии (18)
    5 февраля 2024, 11:43 • Новости дня
    Грузия изъяла у направляющегося в Россию украинца 14 кг взрывчатки
    Грузия изъяла у направляющегося в Россию украинца 14 кг взрывчатки
    @ REUTERS/David Mdzinarishvili

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Спецслужбы Грузии изъяли 14 кг взрывчатки, которую гражданин Украины вез из Одессы в Воронеж, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Об этом сообщил представитель службы на брифинге в понедельник.

    Напомним, утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны грузового поезда. В результате теракта погибли четыре человека.

    По данным ФСБ, взрывное устройство, закамуфлированное в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой, в начале августа отправили из морского порта Одессы в болгарский Русе, затем его переправили в порт Поти (Грузия) и растаможили в Ереване. В октябре на зарегистрированном в Грузии грузовом автомобиле DAF 4 груз пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс». 6 октября груз был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира.

    По данным российских спецслужб, теракт на Крымском мосту организовал руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов.

    Коментарии (13)
    5 февраля 2024, 10:37 • Новости дня
    Полиция заинтересовалась BDSM-вечеринкой в Екатеринбурге

    «Коммерсант»: В Екатеринбурге силовики пришли на эротическую вечеринку

    Tекст: Ольга Никитина

    Управление МВД по Свердловской области провело «плановый профилактический рейд» в клубе «Фабрика» в Екатеринбурге, где проходила закрытая BDSM-вечерника. Сотрудники полиции проверили 270 посетителей заведения, составлено несколько административных протоколов.

    Вечеринки Blue Velvet с элементами BDSM в Екатеринбурге проводятся уже несколько лет. Одно из таких мероприятий, которое проходило в ночь на 4 февраля, было прервано полицией, пишет «Коммерсант».

    Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых назвал рейд обычной плановой проверкой, которая направлена на стабилизацию оперативной обстановки в столице Среднего Урала. Других подробностей он не уточнил, сообщив, что подобные рейды будут проводиться на регулярной основе.

    В заведении обнаружили двоих несовершеннолетних, в отношении родителей которых составлены административные протоколы о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей (ст. 5.35 КоАП РФ). Кроме того, троих заподозрили в употреблении наркотиков.

    Коментарии (12)
    4 февраля 2024, 22:29 • Новости дня
    Вертолет Ми-8 МЧС России пропал в Карелии

    Вертолет Ми-8 МЧС России исчез с радаров над акваторией Онежского озера в Карелии

    Tекст: Денис Тельманов

    Вертолет Ми-8, принадлежащий МЧС России, пропал над Онежским озером в Карелии с тремя членами экипажа на борту.

    «Перестал выходить на связь вертолет Ми-8 ФГБУ «Северо-Западный авиационно-спасательный центр МЧС России», – передает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

    Отмечается, что борт пропал ориентировочно в районе населенного пункта Деревянное Прионежского района республики. В момент инцидента он совершал тренировочный полет.

    Проводятся поисково-спасательные работы.

    Ранее сообщалось, что в Турции двое пилотов погибли в крушении полицейского вертолета. Борт, вылетевший из Хатая в Газиантеп, потерпел крушение у деревни Картал провинции Газиантеп. Техник выжил, но получил ранения.

    Коментарии (10)
    5 февраля 2024, 11:18 • Новости дня
    Политолог назвал три кризиса Зеленского после слов о желании уволить Залужного

    Политолог Чеснаков: Слова Зеленского о желании уволить Залужного говорят о недоговороспособности украинской власти

    Политолог назвал три кризиса Зеленского после слов о желании уволить Залужного
    @ Marco Provvisionato/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Слова Зеленского являются чрезвычайно важным сигналом. Они свидетельствуют о кризисе легитимности, кризисе доверия и кризисе понимания в украинской власти. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал политолог Алексей Чеснаков. Ранее Зеленский впервые подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ Залужного.

    «Признание Зеленского в наличии желания уволить Залужного – чрезвычайно важный сигнал. Я бы даже сказал – чрезвычайный сигнал. Он фиксирует по меньшей мере три кризиса украинского руководителя и власти в целом», – написал в своем Telegram-канале политолог Алексей Чеснаков.

    Первым он называет «кризис легитимности». По его словам, если Зеленский, который де-факто является руководителем и верховным главкомом, не отправит Залужного в отставку в течение суток, «можно не считать его президентом и главнокомандующим». «Просто так. Пустое место. Бессилие политической воли. Как можно исполнять приказы человека, который не знает, что делает и публично доказывает, что у него нет плана в самом важном деле, которым он должен быть занят. Только размышления и сомнения», – поясняет эксперт.

    Также политолог отмечает «кризис доверия». «Если Зеленский говорит такое публично, то он свидетельствует и подтверждает, что он лично и его офис (все равно он) постоянно врали аудитории и действительно организовали негативную медийную кампанию против командующего ВСУ для набора собственных политических очков», – пояснил аналитик.

    Последний, по мнению Чеснакова, кризис заключается в «кризисе понимания». Он отмечает, что если Зеленский говорит об увольнении ключевого должностного лица в своих ВС в каком-то заведомо проходном интервью зарубежному СМИ, «то он либо дурак, либо ничего не понимает в политике».

    «С таким политиком и человеком точно нельзя ни о чем вести переговоры. Он не может быть договороспособен в принципе. Клиент «поплыл». Можно добивать. Сам же публично дал команду «фас» в отношении себя», – заключил Чеснаков.

    Ранее Владимир Зеленский впервые подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ Валерия Залужного. По его словам, он также думает о смене других руководящих лиц, и не только в армии. «Конечно, необходимы перезагрузка и новое начало», – сказал Зеленский в эфире итальянского телеканала Rai1.

    Размышляя об изменениях в высших кругах украинской власти, Зеленский предположил, что Киеву необходимо «двигаться в едином направлении» и «иметь позитивную энергию, оставив негативную дома».

    Напомним, сообщения об увольнении Залужного начали появляться в украинских СМИ 29 января. По их данным, в этот день между главкомом и Зеленским состоялся напряженный разговор. Зеленский предложил генералу новый пост, но тот, как утверждается, отказался от назначения на другую должность.

    По информации The Washington Post, Зеленский мотивировал необходимость уволить Залужного тем, что новый командующий «обновит ситуацию на фронте». По его словам, кадровые перестановки также могут повлиять на союзников, ослабивших в последнее время финансовую поддержку.

    Звучали и другие объяснения, почему Зеленский хочет уволить Залужного. Как заявлял американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, «ряд американцев полагает», что Зеленский знает о «секретных переговорах», которые Залужный с «прошлой осени напрямую или через помощников продолжил вести» с Западом.

    С этими переговорами Херш связывает и заявление Залужного о «тупике» в конфликте, высказанное в статье для британского издания The Economist. Херш сообщил, что один американский чиновник счел конфликт Зеленского и Залужного «старомодной борьбой за власть». Источник Херша полагает, что «Зеленскому настанет конец, если он попытается продолжать идти своим курсом с армией, которая находится на стороне генерала». «Его ожидает мятеж», – заявил чиновник.

    Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что в Белом доме не станут вмешиваться в ситуацию вокруг возможного увольнения главнокомандующего ВСУ.

    Коментарии (0)
    4 февраля 2024, 14:07 • Новости дня
    Песков объяснил, зачем Европа накачивает общество сообщениями о войне с Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    Страны Европы накачивают общественное мнение сообщениями о возможной войне с Россией, чтобы дальше лепить врага, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлу Зарубину.

    По его словам, странам Европы надо и дальше «лепить врага, делать это фактурно, выпукло, с тем, чтобы оправдывать и увеличение расходов», передает РИА «Новости».

    Также Песков добавил, что страны ЕС создают образ России как врага, чтобы отвлечь внимание жителей от экономических проблем в своих странах. По его словам, для ЕС выделение 50 млрд, с одной стороны, сумма не очень серьезная, а с другой стороны, она все равно ощутимая на фоне тех кризисных явлений, которые проявляются в экономике стран Евросоюза.

    В четверг лидеры стран Евросоюза согласовали выделение 50 млрд евро Украине на четыре года.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия призывает западные страны не приписывать ей намерения устроить войну в Европе.

    Коментарии (13)
    Главное
    Рогов разоблачил «визит Зеленского в Работино»
    Полицейский в Днепре назвал замначальника полиции «гнидой с Майдана»
    Пленный наемник из Польши решил примкнуть к ВС России
    Emirates Airline обвинила Boeing в «прогрессирующем» снижении качества самолетов
    Австралийского писателя Яна Хэнцзюня приговорили в Китае к смертной казни
    Полиция заинтересовалась BDSM-вечеринкой в Екатеринбурге
    Возможной причиной крушения Ми-8 в Карелии назвали резкое обледенение вертолета

    Китайские автоконцерны развяжут ценовые войны в России

    Первый месяц года обычно считается провальным на автомобильном рынке. Однако в этом году январь оказался неожиданно бурным: было продано на 62% больше новых легковых машин. Конкуренция среди китайцев только нарастает. Удастся ли авторынку повторить бурный рост прошлого года? И почему это во многом зависит от действий Центробанка? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина стала предметом торга и шантажа внутри ЕС

    Евросоюз с опозданием в полтора месяца согласовал выделение Украине 50 млрд евро. Однако эта сумма отправится офису Зеленского не сразу, а частями и при соблюдении ряда условий, которые Брюсселю навязал Виктор Орбан. В чем заключается суть этих условий и сможет ли Украина тем самым закрыть дыры в своем бюджете? Подробности

    Перейти в раздел

    Командир отряда «Днестр»: Участвуем в СВО ради спасения Молдовы

    «Молдаване приходят добровольцами в наш отряд с тем, чтобы быть готовыми защищать свои интересы. Эти интересы прямо связаны с победой России в ходе спецоперации». Командир добровольческого казачьего отряда «Днестр» и лидер молдавской Партии регионов Александр Калинин объяснил газете ВЗГЛЯД, как и зачем он организовал собственное подразделение в зоне спецоперации. Подробности

    Перейти в раздел

    Фермеры заставили пересмотреть отношение Евросоюза к Украине

    Концепция зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом терпит крах на наших глазах. Приговор ей фактически вынесли протесты французских, бельгийских, испанских и прочих фермеров, охватившие европейские столицы. Лидеры стран ЕС открыто признают, что интересы собственных фермеров им гораздо дороже, чем Украина. Подробности

    Перейти в раздел

    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Германия разонравилась немцам

      В Германии быстро растет количество желающих переехать в другую страну. В возрастной группе от 19 до 39 лет таких 36-37%, а еще полтора года назад было почти вдвое меньше. Причины такого положения вещей понятны, но для многих прозвучат, как откровение: сверхразвитость ФРГ осталась в прошлом.

    • Залужный пытается спастись

      Командующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал новую статью на английском языке, в которой пересмотрел собственное мнение о том, что боевые действия на Украине зашли в тупик. Чтобы остаться на своей должности, Залужный готов пообещать «перемогу», если ему дадут еще людей и роботов, а террор против России усилится.

    • Украину послали в Гааге, но дали денег

      Международный суд в Гааге отклонил почти все требования Украины к России, назвав ее обвинения домыслами. Однако Киеву, где «гаагское правосудие» стало предметом культа, «подсластили пилюлю»: Евросоюз все-таки согласовал выделение ему более 50 млрд евро, переубедив Венгрию с помощью «кнута», а не «пряника».

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............