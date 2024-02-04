Вертолет Ми-8 МЧС России пропал в Карелии

Эксперт: Университетские кампусы станут центром научной жизни России

Политолог Корякин: Университетские кампусы становятся не только научным, но и общественным центром городов

Tекст: Олег Исайченко

«В стране запущен процесс масштабной модернизации студенческой жизни. Благодаря президентскому нацпроекту «Наука и университеты» к 2030 году в России появится сеть из 25 современных кампусов. Кампусы обладают рядом существенных отличий от общежитий советских университетов. В первую очередь – шаговая доступность образовательной инфраструктуры и мест проживания студентов и преподавателей», – поясняет Станислав Корякин, политконсультант, член Общественного совета при Минприроды РФ, автор Telegram-канала «Смыслы и стратегии».

«Общежития, учебные объекты, досуговые учреждения помещаются в непосредственной близости друг от друга и образуют единый комплекс. Таким образом, студенты не будут тратить время на долгие и неудобные поездки в общественном транспорте. Час, который раньше уходил на дорогу, перераспределяется в пользу более важных дел», – отмечает эксперт.

«Это качественно повышает условия быта обучающихся и улучшает их продуктивность. У молодежи появляется возможность уделить внимание спорту, библиотекам, культурным мероприятиям. За счет эффективного процесса самореализации, который привносит система кампуса, будущие специалисты становятся более подготовленными к вызовам нового времени. Связи между студентами в таком случае также становятся крепче», – подчеркивает собеседник.

«В выгоде остаются и преподаватели. Зачастую в мировой практике многие из них также проживают на территории университетов. Общая и развитая система образовательной инфраструктуры снижает дистанцию между наставниками и их воспитанниками, что также положительно сказывается на процессе обучения», – уточняет он.

«Кроме того, кампус становится важной частью городского пространства. Можно с уверенностью сказать, что данная форма обустройства университетов превращает их не только в научно-интеллектуальный, но и общественный центр региона», – резюмирует Корякин.

В четверг Владимир Путин провел совещание по вопросам создания сети современных кампусов, а также по видео-конференц-связи принял участие в открытии объектов современных кампусов в нескольких регионах. Он сообщил, что программа по их развитию будет продлена. Об этом говорится на официальном сайте президента. Глава государства отметил, что именно поэтому совместно с регионами, бизнесом в стране реализуется целый ряд больших проектов по развитию образовательной инфраструктуры.

«У нас по оценкам демографов, на протяжении более чем десятилетия число молодых людей будет постоянно расти, и очень скоро ребята, которым 10–12 лет, придут учиться в техникумы и вузы. И, конечно, мы должны уже сейчас, сегодня работать над тем, чтобы предоставить им широкие, качественно новые условия для их самореализации», – сказал Путин.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин пригласил президента 1 сентября в МГТУ имени Н.Э. Баумана для того, чтобы вместе открыть новые корпуса университета. Путин же призвал Собянина «не жадничать» прилегающих территорий для развития таких крупных учебных заведений, как «Бауманка».

Программа по созданию сети кампусов в России стартовала в 2021 году в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Путин поручил правительству совместно с госкорпорацией «ВЭБ.РФ» создать 25 кампусов при отечественных образовательных учреждениях к 2030 году. Проект «Создание сети университетских кампусов» реализуется в том числе на основе государственно-частного партнерства.

По словам министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, «кампусы – это не просто стены, это особое уникальное пространство, как было справедливо отмечено, для учебы, исследований, инноваций». «Это одновременно новые точки роста для городов и регионов. Они будут привлекать талантливых ребят со всей страны, станут центрами генерации знаний в интересах отечественной науки и экономики на пользу нашим гражданам», – пояснил он.

Фальков подчеркнул, что для обеспечения высокого уровня создаваемых объектов был разработан единый стандарт кампуса и его оснащения. Данный подход позволяет учесть все нюансы еще на этапе проектирования: требования к условиям проживания, учебы, творчеству и спорту.

По его словам, требования к инфраструктуре включают в себя создание условий для быта семей с детьми, а также игровых комнат, где аспиранты и молодые преподаватели могут оставить малышей на время занятий. «В целом весь проект создания кампусов ориентирован на людей, на их потребности и запросы», – заметил Фальков.