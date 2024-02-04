  • Новость часаВертолет Ми-8 МЧС России пропал в Карелии
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    В Госдуме назвали слова президента Польши о Крыме сигналом Украине
    В Мариуполе восстановлены практически все многоквартирные дома
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС предсказуемо продавил Орбана на помощь Украине

    Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Америка не выдержала бремя лидерства

    США направили все ресурсы – военные, политические, экономические – на подавление Москвы и Пекина, а заодно Ирана и других несогласных. Но мировое лидерство так не сохраняют. Так можно только разжечь очередные войны.

    17 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Фермеры Западу больше не нужны

    Фермеры – это социальный вид, который западному миру больше не нужен. И от него будут избавляться. А вот нам в России это надо иметь в виду. Тут целую большую программу переселения нужно бы запустить.

    29 комментариев
    4 февраля 2024, 22:29 • Новости дня

    Вертолет Ми-8 МЧС России пропал в Карелии

    Вертолет Ми-8 МЧС России исчез с радаров над акваторией Онежского озера в Карелии

    Tекст: Денис Тельманов

    Вертолет Ми-8, принадлежащий МЧС России, пропал над Онежским озером в Карелии с тремя членами экипажа на борту.

    «Перестал выходить на связь вертолет Ми-8 ФГБУ «Северо-Западный авиационно-спасательный центр МЧС России», – передает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

    Отмечается, что борт пропал ориентировочно в районе населенного пункта Деревянное Прионежского района республики. В момент инцидента он совершал тренировочный полет.

    Проводятся поисково-спасательные работы.

    Ранее сообщалось, что в Турции двое пилотов погибли в крушении полицейского вертолета. Борт, вылетевший из Хатая в Газиантеп, потерпел крушение у деревни Картал провинции Газиантеп. Техник выжил, но получил ранения.

    3 февраля 2024, 20:40 • Новости дня
    Российский офицер помог отбить захваченное ВСУ село, спрятавшись на чердаке

    Российский офицер помог отбить захваченное ВСУ село, спрятавшись на чердаке дома

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командир батареи самоходных гаубиц 2С3 «Акация» Вооруженных сил России Николай Никонов помог освободить село Попасное под Луганском, сидя на чердаке дома на окраине населенного пункта.

    Так как ВСУ, используя средства радиоэлектронной борьбы, не давали российским военным пользоваться беспилотниками для разведки территории, Никонов забрался на чердак деревянного дома в ста метрах от позиций противника и при помощи бинокля и радиостанции корректировал огонь гаубиц. Об этом военнослужащий рассказал в видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны, передает RT.

    По словам Никонова, с чердака дома открывался прекрасный обзор на позиции ВСУ, близлежащие опушки и овраг. Остаться незамеченным офицеру не удалось – украинцы обнаружили Никонова и открыли огонь, он получил тяжелое ранение. В свою очередь, российские войска зашли на территорию села и укрепились на рубежах.

    Ранее сообщалось, что российский оператор беспилотника вывел украинского военного на подконтрольную РС России территорию, подсказав правильное направление движения через минное поле.

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    2 февраля 2024, 20:10 • Новости дня
    На Украине начали опасаться нового наступления России на Киев

    Генерал ВСУ Марченко: Россия может снова пойти в наступление на Киев

    На Украине начали опасаться нового наступления России на Киев
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия может предпринять новое наступление на Киев и обладает необходимыми для этого силами и средствами, заявил генерал-майор вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко, пишут украинские СМИ.

    В ответ на вопрос журналиста, допускает ли он новую попытку взятия украинской столицы, Марченко заявил, что «предполагает все», пишет издание «Страна». Он также призвал не расслабляться, поскольку ВС России «ушли не просто так».

    «Они отошли для того, чтобы переоценить обстановку, сделать выводы, перегруппировать войска – и снова пойти. Поэтому мы должны сделать все, чтобы подготовиться к этому», – заявил он.

    Ранее Украине предрекли поражение в первой половине 2024 года.

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    4 февраля 2024, 02:58 • Новости дня
    Захарова назвала ситуацию с «Би-2» попыткой сорвать переговоры по заложникам

    Захарова: «Шоу» вокруг группы «Би-2» могло подставить израильских дипломатов, занимающихся освобождением заложников

    Захарова назвала ситуацию с «Би-2» попыткой сорвать переговоры по заложникам
    @ Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Шоу с возвращением из Таиланда участников группы «Би-2» в Израиль могло быть инсценировано с целью подставить израильских дипломатов, занимающихся освобождением заложников и сотрудничающих по этому вопросу с Россией, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    По ее словам, в тот день, когда в Израиле проходила пресс-конференция «Би-2» с участием израильских дипломатов, в Москве находилась делегация из Израиля, представители которой «просили оказать им помощь через наши дипломатические учреждения для того, чтобы повлиять на ситуацию с заложниками», сказала Захарова в эфире «ТВ Центр», передает ТАСС.

    Она отметила, что сложившаяся ситуация могла «подставить людей, которые сейчас в Израиле должны заниматься спасением жизней своих граждан».

    «Их просто замешали, испачкали в этой грязи», – подчеркнула Захарова.

    По ее словам, в ситуации с Би-2 было очень много лжи и антироссийских выпадов, одной из причин которых может стать попытка помешать России организовать для россиян возможность проголосовать на выборах президента России во всех странах.

    При этом контакты России с ХАМАС также  были представлены в негативном свете, хотя российские дипломаты пытаются решить вопрос с освобождением заложниками, причем, не деля их «ни по национальности, ни по гражданской принадлежности».

    Ранее сообщалось, что украинский актер и певец Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, заявил, что власти Объединенных Арабских Эмиратов пожизненно запретили ему въезд в страну не по собственному желанию, а по «указанию российской верхушки».

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    3 февраля 2024, 18:10 • Новости дня
    ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами могут быть десятки человек

    Глава ЛНР Пасечник: ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, пострадали мирные жители

    ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами могут быть десятки человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская армия обстреляла пекарню в городе Лисичанске Луганской народной республики, в результате пострадали несколько мирных жителей, еще десятки человек могут оставаться под завалами здания, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

    «Наши враги, не имея успехов на фронте, в очередной раз нанесли удар по мирному населению Луганской народной республики. Зная, что в выходной день жители Лисичанска приходят в пекарню, где организована выпечка хлеба, они открыли огонь по зданию», – написал Пасечник в своем Telegram-канале.

    В военной комендатуре ЛНР сообщили, что в результате удара ВСУ по пекарне погибли два человека, еще шесть пострадали и доставлены в больницу, передает ТАСС. Под завалами разрушенного здания могут находиться до 40 человек.

    На месте происшествия работают сотрудники МЧС и военной комендатуры, предпринимаются попытки спасти пострадавших, добавил Пасечник.

    В среду в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ пострадали четыре человека.

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    3 февраля 2024, 20:57 • Новости дня
    СК: ВСУ могли обстрелять пекарню в Лисичанске из РСЗО HIMARS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Удар по пекарне в городе Лисичанске Луганской народной республики, в результате которого погибли восемь человек и десять получили ранения, был нанесен, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщили военные следователи.

    «Военные следователи СК России зафиксировали преступления, совершенные ВФУ (вооруженные формирования Украины) в отношении мирного населения ЛНР. <…> Обстрел со стороны ВФУ производился, предположительно, из РСЗО HIMARS. Информация о пострадавших продолжает уточняться», – сообщили ТАСС военные следователи СК.

    В Минздраве ЛНР сообщили, что число погибших при ударе по пекарне в Лисичанске выросло до восьми человек. Число пострадавших также увеличилось – ранены десять человек.

    По данным правительства ЛНР, еще десять мирных жителей, предположительно, обнаружены под завалами. Среди них также имеются погибшие.

    В субботу ВСУ обстреляли пекарню в городе Лисичанске Луганской народной республики. Сообщалось о семи погибших и восьми пострадаших.

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    3 февраля 2024, 18:42 • Новости дня
    В Бельгии придумали способ изымать замороженные активы России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Брюссель презентовал представителям западных стран и Группы семи (G7) план изъятия замороженных российских активов, пишет британская газета Financial Times (FT).

    Бельгийское правительство выступило с инициативой выпуска долговых обязательств, с помощью которых будут привлекаться средства для восстановления Украины, пишет FT, передает ТАСС.

    По задумке, коалиция, поддерживающая Киев, будет требовать от Москвы погасить долг по выпущенным обязательствам и в случае отказа будет изымать замороженные активы, пишет издание.

    «Среди прочего это позволит отложить решение вопроса о том, что будет происходить с суверенными российскими активами, хотя они и будут использованы в качестве залога», – приводит газета слова источника, знакомого с ходом переговоров.

    Ранее в ЕС предварительно согласовали использование доходов активов России на Украину.

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    3 февраля 2024, 22:48 • Новости дня
    Экс-педиатр Буянова не признала вину в распространении фейков о российской армии

    Бывший московский педиатр Надежда Буянова не признала себя виновной по делу о распространении фейков об армии России

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший педиатр московской поликлиники Надежда Буянова, которую обвиняют в распространении ложной информации о российской армии, не признала себя виновной и считает, что ее оговорили.

    В результате суд прислушался к доводам защиты и не стал отправлять Буянову в СИЗО, избрав меру пресечения в виде запрета определенных действий, рассказал ТАСС ее адвокат Оскар Черджиев.

    По его словам, в квартире Буяновой проводился обыск, на который адвоката не пускали, а потом «пожилую женщину допрашивали всю ночь». При этом ни протокола обыска, ни аудиозаписи допроса следствие суду не предоставило.

    «Дело высосано из пальца и подлежит прекращению за отсутствием состава преступления», – уверен адвокат.

    При этом он сообщил, что руководство поликлиники уволило врача «якобы за грубое нарушение» и подчеркнул, что защита Буяновой намерена обжаловать.

    «Руководство, поддавшись панике, уволили мою подзащитную с работы, якобы за грубое нарушение. Они даже не разобрались в ситуации, и мы будем увольнение обжаловать», – сказал Черджиев.

    По версии стороны обвинения, Буянова на приеме в детской больнице некорректно высказалась об отце ребенка, погибшем в зоне специальной военной операции.

    Ранее сообщалось, что Тушинский суд Москвы избрал меру пресечения Буяновой в виде запрета определенных действий. Ей вменяется публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. Следствие требовало ареста для врача.

    По словам 34-летней Анастасии, которая сообщила на приеме, что отца ее детей убили на СВО, врач ответила: «Ну, милочка, чего же вы хотите, ваш муж был законной целью Украины». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить против врача уголовное дело.



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    3 февраля 2024, 21:53 • Новости дня
    Число погибших при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске выросло до девяти человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Число погибших в результате обстрела пекарни в городе Лисичанске Луганской народной республики со стороны ВСУ выросло до девяти человек, сообщили в оперативных службах республики.

    Там добавили, что работа по разбору завалов продолжается, количество жертв может вырасти, передает ТАСС. В правительстве региона сообщили, что разбор завалов будет вестись всю ночь.

    Первый зампредседателя правительства ЛНР Юрий Говтвин назвал атаку ВСУ на пекарню в Лисичанске терактом.

    «Укрофашисты совершили очередной теракт. Мы находимся возле здания хлебопекарни, совмещенной с кафе. Выходной день – суббота, после рабочей недели жители города Лисичанска пришли в кафе, чтобы отдохнуть с семьей, поесть пирожных. В этот момент очередной теракт унес жизни наших граждан», – приводит его заявление Telegram-канал правительства республики.

    Ранее военные следователи СК России сообщили, что ВСУ могли обстрелять пекарню в Лисичанске из РСЗО HIMARS.

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    2 февраля 2024, 18:39 • Новости дня
    Суд ООН отклонил возражения России по иску Украины из-за спецоперации
    Суд ООН отклонил возражения России по иску Украины из-за спецоперации
    @ NURPHOTO/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международный суд ООН отклонил шесть возражений российской стороны и постановил, что обладает юрисдикцией на рассмотрение иска, который в 2022 году был подан Украиной против России из-за специальной военной операции.

    Как заявила в ходе заседания председатель суда Джоан Донохью, суд 15 голосами против одного решил, что обладает юрисдикцией по рассмотрению дела на основании статьи 9-й Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него, передает РИА «Новости».

    Кроме того, отклонены шесть возражений, которые ранее представила Россия, призвав суд признать иск неприемлемым и вынести решение о том, что у суда нет юрисдикции на рассмотрение дела.

    При этом суд принял решение не рассматривать ряд претензий украинской стороны к России по иску относительно применения конвенции о геноциде, в котором Киев отмечал, что применение Москвой силы в ходе спецоперации противоречило этому документу. Однако суд посчитал, что принятие решения по этой части дела находится вне его компетенции.

    В феврале 2022 года Киев направил в Международный суд ООН в Гааге иск против России о нарушении конвенции о геноциде в связи со специальной военной операцией. На днях суд ООН отклонил основные претензии по иску Украины к России.

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    3 февраля 2024, 15:37 • Новости дня
    Минобороны назвало число сдавшихся за неделю в плен украинских военных

    Tекст: Валерия Городецкая

    За прошедшую неделю 26 украинских солдат сдались в плен российским войскам, сообщило Министерство обороны России.

    «В течение недели сдались в плен 26 украинских военнослужащих», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

    Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск за неделю поразили семь пусковых установок ЗРК, в том числе пять С-300, французскую SAMP-T и IRIS-T производства ФРГ.

    Кроме того, поражены три радиолокационные станции ЗРК NASAMS норвежского производства, два радиолокатора ЗРК С-300, одна радиолокационная станция ЗРК IRIS-T и шесть украинских складов с боеприпасами.

    За неделю авиация и российская ПВО сбили 20 авиационных управляемых ракет, в том числе четыре противорадиолокационные ракеты HARM, авиабомбу JDAM, 53 снаряда РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха», а также 423 беспилотника.

    Всего с начала СВО уничтожено 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 678 БПЛА, 462 ЗРК, 14 893 танка и других бронемашин, 1 215 РСЗО, 7 952 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 18 179 единиц спецтехники.

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    2 февраля 2024, 20:03 • Новости дня
    МИД: Киев выстрелил себе в ногу поданным в суд ООН иском против России
    МИД: Киев выстрелил себе в ногу поданным в суд ООН иском против России
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев потерпел неудачу в деле «Украина против России» и на рассмотрении суда ООН остался лишь один вопрос – совершала ли Украина геноцид в Донбассе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Комментируя решение Международного суда ООН по иску Украины против России о нарушении Конвенции о геноциде, Захарова заявила, что «состряпанное» Киевом дело развалилось, а все обвинения в отношении России в якобы нарушении Конвенции были полностью отвергнуты судом, передает ТАСС.

    «Суд внял предварительным возражениям России и согласился, что выдвинутые Киевом обвинения не имеют отношения к Конвенции. Ведь речь идет вовсе не о совершении Россией геноцида или невыполнении обязательств по его предотвращению: наоборот, Киев утверждает, что Россия якобы слишком «рьяно» исполняла Конвенцию, начав СВО для защиты Донбасса от геноцида без достаточных доказательств», – говорится в заявлении дипломата, опубликованном на сайте МИД.

    В итоге Киев сам оказался на скамье подсудимых и суду осталось лишь выяснить, совершала ли Украина геноцид в Донбассе, резюмировала Захарова. «Остается только поаплодировать киевским «умельцам» и их западным покровителям: они «выстрелили себе в ногу», – добавила она.

    Ранее суд ООН счел беспочвенными почти все претензии Киева к России по конвенции о финансировании терроризма.

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    3 февраля 2024, 14:22 • Новости дня
    В Британии потребовали не допустить победы России на Украине

    Глава Минобороны Британии Шаппс: Мир не может позволить себе победу Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международное сообщество не может себе позволить, чтобы президент России Владимир Путин одержал победу в конфликте на Украине, заявил министр обороны Британии Грант Шаппс.

    На своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России) Шаппс написал, что Британия поддерживает решение Евросоюза о выделении дополнительных средств Украине, и призвал не допустить победу России в украинском конфликте, передает РИА «Новости».

    «Великобритания решительно приветствует наших европейских партнеров, присоединившихся к нам в выделении большего финансирования для Украины. Мир не может позволить себе победу Путина», – написал министр.

    В комментариях под публикацией Шаппса призвали не провоцировать Россию и заявили, что Путин не является врагом.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему в странах НАТО призывают готовиться к войне с Россией.

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    4 февраля 2024, 00:15 • Новости дня
    В Лисичанске из-под завалов извлекли 20 погибших, детей среди них нет

    Число погибших в Лисичанске увеличилось до 20 человек, детей среди них нет

    Tекст: Денис Тельманов

    Детей среди погибших в кафе-булочной в ходе удара ВСУ нет, средний возраст жертв от 30 до 40 лет, сообщили в оперативных службах ЛНР.

    «Детей на данный момент среди погибших нет, но разбор завалов еще продолжается», – приводит ТАСС слова представителя оперативных служб ЛНР.

    Отмечается, что спасатели извлекли из под завалов здания тела 20 человек.

    Всего, по оценкам МЧС, под завалами могут находиться до 40 человек.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обстрел кафе доказательством преступной сущности киевского режима. При этом она подчеркнула, что граждане ЕС должны знать, как используются их налоги – «на них закупают смертоносные системы вооружений и отправляют киевскому режиму, который с их помощью убивает мирных жителей».

    Ранее военные следователи сообщили, что ВСУ могли обстрелять пекарню в Лисичанске из РСЗО HIMARS.





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    2 февраля 2024, 13:40 • Новости дня
    Эксперт: Университетские кампусы станут центром научной жизни России

    Политолог Корякин: Университетские кампусы становятся не только научным, но и общественным центром городов

    Эксперт: Университетские кампусы станут центром научной жизни России
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Идея университетских кампусов заключается в размещении всех значимых объектов инфраструктуры в шаговой доступности, в результате студенты уделяют больше времени самореализации и учебе. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Станислав Корякин. Ранее Владимир Путин провел совещание по вопросу создания сети современных студенческих кампусов.

    «В стране запущен процесс масштабной модернизации студенческой жизни. Благодаря президентскому нацпроекту «Наука и университеты» к 2030 году в России появится сеть из 25 современных кампусов. Кампусы обладают рядом существенных отличий от общежитий советских университетов. В первую очередь – шаговая доступность образовательной инфраструктуры и мест проживания студентов и преподавателей», – поясняет Станислав Корякин, политконсультант, член Общественного совета при Минприроды РФ, автор Telegram-канала «Смыслы и стратегии».

    «Общежития, учебные объекты, досуговые учреждения помещаются в непосредственной близости друг от друга и образуют единый комплекс. Таким образом, студенты не будут тратить время на долгие и неудобные поездки в общественном транспорте. Час, который раньше уходил на дорогу, перераспределяется в пользу более важных дел», – отмечает эксперт.

    «Это качественно повышает условия быта обучающихся и улучшает их продуктивность. У молодежи появляется возможность уделить внимание спорту, библиотекам, культурным мероприятиям. За счет эффективного процесса самореализации, который привносит система кампуса, будущие специалисты становятся более подготовленными к вызовам нового времени. Связи между студентами в таком случае также становятся крепче», – подчеркивает собеседник.

    «В выгоде остаются и преподаватели. Зачастую в мировой практике многие из них также проживают на территории университетов. Общая и развитая система образовательной инфраструктуры снижает дистанцию между наставниками и их воспитанниками, что также положительно сказывается на процессе обучения», – уточняет он.

    «Кроме того, кампус становится важной частью городского пространства. Можно с уверенностью сказать, что данная форма обустройства университетов превращает их не только в научно-интеллектуальный, но и общественный центр региона», – резюмирует Корякин.

    В четверг Владимир Путин провел совещание по вопросам создания сети современных кампусов, а также по видео-конференц-связи принял участие в открытии объектов современных кампусов в нескольких регионах. Он сообщил, что программа по их развитию будет продлена. Об этом говорится на официальном сайте президента. Глава государства отметил, что именно поэтому совместно с регионами, бизнесом в стране реализуется целый ряд больших проектов по развитию образовательной инфраструктуры.

    «У нас по оценкам демографов, на протяжении более чем десятилетия число молодых людей будет постоянно расти, и очень скоро ребята, которым 10–12 лет, придут учиться в техникумы и вузы. И, конечно, мы должны уже сейчас, сегодня работать над тем, чтобы предоставить им широкие, качественно новые условия для их самореализации», – сказал Путин.

    В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин пригласил президента 1 сентября в МГТУ имени Н.Э. Баумана для того, чтобы вместе открыть новые корпуса университета. Путин же призвал Собянина «не жадничать» прилегающих территорий для развития таких крупных учебных заведений, как «Бауманка».

    Программа по созданию сети кампусов в России стартовала в 2021 году в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Путин поручил правительству совместно с госкорпорацией «ВЭБ.РФ» создать 25 кампусов при отечественных образовательных учреждениях к 2030 году. Проект «Создание сети университетских кампусов» реализуется в том числе на основе государственно-частного партнерства.

    По словам министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, «кампусы – это не просто стены, это особое уникальное пространство, как было справедливо отмечено, для учебы, исследований, инноваций». «Это одновременно новые точки роста для городов и регионов. Они будут привлекать талантливых ребят со всей страны, станут центрами генерации знаний в интересах отечественной науки и экономики на пользу нашим гражданам», – пояснил он.

    Фальков подчеркнул, что для обеспечения высокого уровня создаваемых объектов был разработан единый стандарт кампуса и его оснащения. Данный подход позволяет учесть все нюансы еще на этапе проектирования: требования к условиям проживания, учебы, творчеству и спорту.

    По его словам, требования к инфраструктуре включают в себя создание условий для быта семей с детьми, а также игровых комнат, где аспиранты и молодые преподаватели могут оставить малышей на время занятий. «В целом весь проект создания кампусов ориентирован на людей, на их потребности и запросы», – заметил Фальков.

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    2 февраля 2024, 14:14 • Новости дня
    Депутат: Политика Путина позволяет укрепить связь молодежи со страной и историей

    Депутат Аршинова: При поддержке президента «Движение первых» сформировалось как живая организация

    Депутат: Политика Путина позволяет укрепить связь молодежи со страной и историей
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Дети крайне восприимчивы и при этом они – будущее страны. Политика президента, направленная на молодежь, позволяет в подрастающем поколении укреплять связь с государством и его историей. В этом плане «Движение первых» показало себя как живая и современная организация. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала депутат Госдумы Алена Аршинова. В четверг Владимир Путин выступил перед участниками съезда «Движения первых».

    «Владимир Путин держит реализацию идеи о создании детско-юношеского движения на личном контроле. Президент понимает, что дети восприимчивы и важно, чтобы росло ответственное поколение. Ведь в этом будущее нашей страны», – отметила Алена Аршинова, первый заместитель председателя комиссии Госдумы по просвещению.

    Она напомнила о проводимом Путиным на протяжении многих лет курсе в этом вопросе. «Глава государства, в частности, подчеркивает роль наставников в становлении ребенка. Он неоднократно рассказывал и о своих учителях, и о методах воспитания в своей семье. Владимир Путин делает все, чтобы укрепить связь поколений, связь молодежи со страной, ее историей», – подчеркнула собеседница.

    Аршинова также напомнила о том, как президент вместе с детьми исполнил а капелла гимн Российской Федерации. «Это был несрежиссированный, абсолютно искренний и трогательный момент. Мне кажется, чувство единения с огромной страной испытали не только те, кто находился на ВДНХ, но и все, кто смотрел трансляцию или увидел ролик позднее», – указала Аршинова.

    По ее мнению, этот момент дети запомнят на всю жизнь. «Представляете, спеть вместе с президентом, который любит свою Родину и стоит на страже интересов страны, имеет очень серьезную репутацию во всем мире. На мой взгляд, Владимир Путин подарил участникам организации чувство, что они – единая команда», – подчеркнула собеседница.

    «Я уверена, что каждому из почти 5 млн участников движения уже есть, чем гордиться. Они занимаются хорошими и важными делами: пишут письма нашим бойцам, собирают книги для ребят из Донбасса и Новороссии, сажают деревья. Они делают вклад не только в настоящий день, но в будущее», – считает парламентарий.

    «Поэтому можно однозначно говорить, что «Движение первых» при поддержке президента состоялось как полноценная живая и современная организация, участники которой, я убеждена, сделают еще очень многое и внесут свой вклад в объединение общества и укрепление государства», – заключила Аршинова.

    Накануне Владимир Путин выступил на закрытии II съезда всероссийского движения детей и молодежи «Движение первых». Мероприятие проходило на выставке «Россия» на ВДНХ. Как отметил президент России, «Движение первых» объединяет уже около 5 млн ребят, а в мероприятиях, организованных движением, приняло участие 7 млн человек. «Это огромная армия», – сказал Путин.

    Он поблагодарил участников организации за проделанную работу, а также пожелал им удачи в будущих проектах. «Вы сделали за последний год очень много, я уже сказал: 2 млн деревьев посадили ко Дню народного единства, 3 млн писем направили нашим бойцам на передовую, людям, которые себя не жалеют, не щадят себя, защищая интересы Родины в рамках специальной военной операции; 400 тыс., около этого, книг собрали для своих сверстников и направили в Донбасс и Новороссию. Это все совершенно конкретные, абсолютно осязаемые вещи. И конечно, вы много-много еще сделаете в будущем», – сказал глава государства.

    Путин упомянул и выставку-форум «Россия» на ВДНХ. «Мы хотели здесь показать, что сделано нашей страной за последние несколько лет, за последние 10, 15, 20 лет. И нам есть чем гордиться. Но вот что интересно: то, что здесь представлено, было когда-то чьей-то мечтой», – заметил президент.

    В этой связи он вспомнил почтовые открытки начала прошлого века во Владивостоке. «Там изображен мост, о котором люди мечтали, они мечтали, что он когда-то будет. И это было в самом начале прошлого века. Сегодня есть и этот мост, мы его построили, и еще один, еще больше, чем тот, о котором люди мечтали, и еще много достижений, о чем даже и мечтать в свое время не могли. Я уверен, что, если вы будете так же уверенно чувствовать себя, целенаправленно идти к своей цели, осуществлять свою мечту – у нас получится еще больше», – обратился Путин к участникам «Движения первых».

    Отметим, что Путин посетил выставку «Россия» уже в четвертый раз. В этот раз он осмотрел павильон ИТ-компании VK, где представлена информация о работе соцсети «ВКонтакте» и основных продуктах, в том числе о сервисах в области онлайн-образования – VK Education и платформе дошкольного образования «Учи.ру».

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