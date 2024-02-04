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    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Америка не выдержала бремя лидерства

    США направили все ресурсы – военные, политические, экономические – на подавление Москвы и Пекина, а заодно Ирана и других несогласных. Но мировое лидерство так не сохраняют. Так можно только разжечь очередные войны.

    13 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Фермеры Западу больше не нужны

    Фермеры – это социальный вид, который западному миру больше не нужен. И от него будут избавляться. А вот нам в России это надо иметь в виду. Тут целую большую программу переселения нужно бы запустить.

    24 комментария
    4 февраля 2024, 07:24 • Новости дня

    В Турции двое пилотов погибли в крушении полицейского вертолета

    В Турции разбился полицейски вертолет, двое пилотов погибли

    Tекст: Денис Тельманов

    Вертолет департамента авиации генерального управления полиции Турции потерпел крушение в турецкой провинции Газиантеп на юго-востоке страны, сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая.

    «Вертолет,.. вылетевший из Хатая в Газиантеп, потерпел крушение у деревни Картал провинции Газиантеп», – приводит РИА «Новости» сообщение министра.

    По его словам, последний контакт с вертолетом был в 22.49 субботы.

    Ерликая подчеркнул, что два пилота вертолета погибли, техник получил ранения, но выжил. Министр пожилал полицейскому выздоровления.

    Причины авиакатастрофы пока не называются.

    1 февраля 2024, 14:42 • Новости дня
    Стало известно об американцах в расчете сбившего Ил-76 ЗРК Patriot

    ТАСС: В расчете ЗРК Patriot, атаковавшего Ил-76, могли быть американцы

    Стало известно об американцах в расчете сбившего Ил-76 ЗРК Patriot
    @ NURPHOTO/REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Атаковавший Ил-76 расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, вероятнее всего, состоял не только из украинцев, но также из американцев, сообщил источник в оперативных службах.

    Источник ТАСС заявил, что обычно это смешанные расчеты, причем украинцы занимают там нижние должности. Западные специалисты, включая американцев, находятся на управлении и станциях наведения, а украинские боевики допускаются как водители или на транспортно-заряжающие машины.

    В настоящее время Россия устанавливает лиц, которые входили в расчет ЗРК, сбивший российский самолет, добавил представитель оперативных служб.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова заявила, что действия американского президента Джо Байдена сделали американцев соучастниками кровавой трагедии с атакой ВСУ на самолет Ил-76.

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    2 февраля 2024, 12:27 • Новости дня
    Стало известно о «засаде» ВСУ перед атакой на Ил-76

    ТАСС: ВСУ подготовили атаку на Ил-76 с украинскими пленными заранее

    Стало известно о «засаде» ВСУ перед атакой на Ил-76
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Атака на российский самолет Ил-76 с украинскими пленными на борту была подготовлена вооруженными силами Украины заранее, зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot работал из засады, сообщили в силовых структурах.

    Источник ТАСС пояснил, что у ПВО есть понятие засады, когда установка перемещается в позиционный район заранее. В этой ситуации, по его данным, так и было, причем ЗРК стоял с отключенной РЛС, не выдавая себя.

    Украинской стороне, по словам источника, были известны данные по эшелону, поскольку с Киевом они согласовывались.

    «Затем расчету передали команду на уничтожение, и они его атаковали», – сообщил представитель силовых структур, добавив, что система Patriot требует достаточно много времени для развертывания.

    Накануне сообщалось, что атаковавший Ил-76 расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, вероятнее всего, состоял не только из украинцев, но также из американцев. Причем, по этим данным, на управлении обычно находятся именно западные специалисты, украинцев допускают только как водителей.

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    1 февраля 2024, 18:03 • Новости дня
    Эксперты: Украина сбила Ил-76 «рейгановской» ракетой MIM-104A

    Генерал-лейтенант Бижев: Ил-76 мог бы пережить удар MIM-104A при отсутствии повреждений топливных баков и систем управления

    Эксперты: Украина сбила Ил-76 «рейгановской» ракетой MIM-104A
    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Ракета MIM-104A применяется на американском комплексе Patriot и предназначена для поражения авиации на больших высотах. Несмотря на это, Ил-76 достаточно живуч и мог бы выстоять во время атаки при условии отсутствия повреждений баков и систем управления. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал генерал-лейтенант Айтеч Бижев. Ранее Следственный комитет России заявил, что ВСУ сбили Ил-76 двумя ракетами MIM-104A.

    «MIM-104A – это управляемая ракета класса «земля – воздух», используемая на ЗРК Patriot американского производства. Стоит на вооружении как в самих США, так и в странах НАТО. Предназначена для уничтожения воздушных судов различного назначения, в том числе транспортных самолетов. Поражает цели на больших высотах, на расстоянии около 80 км», – сказал Айтеч Бижев, бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО стран СНГ, генерал-лейтенант запаса.

    «По Ил-76 было выпущено две ракеты, потому что согласно правилам применения ЗРК, для уничтожения особенно важных целей необходимо использовать именно такое количество боеприпасов. Одним выстрелом можно обойтись только в том случае, если расчет убедился, что он сможет гарантированно уничтожить объект без повторного удара», – отмечает собеседник.

    «Следует отметить, что у Ил-76 были шансы выжить после атаки. Этот самолет достаточно крепок, чтобы устоять под ударом Patriot. Ракета обычно взрывается рядом с целью и поражает ее осколками. Если при этом не поражены топливные баки и системы управления, а также не погиб экипаж, то борт мог бы уцелеть», – резюмировал Бижев.

    Ранее Следственный комитет России сообщил, что фрагменты, изъятые с места крушения самолета Ил-76 в Белгородской области, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A американского комплекса Patriot.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что ракета была разработана корпорациями Raytheon и Hughes и произведена в Raytheon. Такие выводы сделаны на основе проведенного анализа конструктивных особенностей полученных фрагментов, их геометрических характеристик и имеющихся маркировок.

    Между тем военный эксперт Илья Крамник в своем Telegram-канале отмечает, что контракт на закупку таких ракет был заключен еще при президенте США Рональде Рейгане в 1986-1987 годах. «Интересно, раньше считалось, что самые старые из переданных американцами – MIM-104D (PAC-2)», – подчеркнул он.

    Уточняется, что по самолету было выпущено две ракеты с надписями и маркировками на английском языке. Запуск был осуществлен украинскими военными из района н. п. Липцы Харьковской области. «На смывах с объектов обнаружены следы гексогена с примесями до 10% октогена, что характерно для взрывчатых веществ иностранного производства», – сообщает СК.

    В оперативных службах отметили, что атаковавший Ил-76 расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, вероятнее всего, состоял не только из украинцев, но и из американцев. Отмечается, что западные специалисты, включая граждан США, управляют системой и находятся на станциях наведения.

    Действия президента США Джо Байдена сделали американцев соучастниками кровавой трагедии с атакой ВСУ на самолет Ил-76, подчеркнула официальный спикер МИД Мария Захарова. Она отметила, что граждане Штатов должны знать, на что идут их деньги.

    Госдума, в свою очередь, приняла обращение к Конгрессу США в связи с терактом, в результате которого был сбит российский самолет Ил-76. Депутаты призвали американских парламентариев отказаться от поддержки Украины, подчеркнув, что атака на самолет «была преднамеренным и осознанным убийством», так как обмен пленными между РФ и Украиной и маршрут их доставки были согласованы.

    Напомним, 24 января в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в Минобороны РФ, всего на борту находились 74 человека. Из них – 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в регион для обмена. Кроме них на борту были шесть членов экипажа и трое сопровождающих, уточнили в ведомстве.

    «Пилот смог увести горящий Ил-76 от домов деревни Яблоново, борт упал в поле», – сообщило Минобороны. На место ЧП выехала комиссия Воздушно-космических сил для установления причин катастрофы. Никто из местных жителей не пострадал.

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    1 февраля 2024, 13:15 • Новости дня
    ВСУ сбили российский Ил-76 двумя американскими ракетами MIM-104A комплекса Patriot

    СК: ВСУ сбили российский Ил-76 двумя ракетами MIM-104A американского комплекса Patriot

    ВСУ сбили российский Ил-76 двумя американскими ракетами MIM-104A комплекса Patriot
    @ Следственный комитет РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Фрагменты, изъятые с места крушения самолета Ил-76 в Белгородской области, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A американского комплекса Patriot, сообщили в Следственном комитете России.

    В заявлении в Telegram-канале ведомства сообщается, что ракета была разработана корпорациями Raytheon и Hughes и произведена в Raytheon. Такие выводы сделаны на основе проведенного анализа конструктивных особенностей полученных фрагментов, их геометрических характеристик и имеющихся маркировок.

    Уточняется, что по самолету было выпущено две ракеты с надписями и маркировками на английском языке. Запуск был осуществлен украинскими военными из района н. п. Липцы Харьковской области Украины.

    «На смывах с объектов обнаружены следы гексогена с примесями до 10% октогена, что характерно для взрывчатых веществ иностранного производства», – сообщает Следственный комитет.

    Напомним, после расшифровки бортовых самописцев военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области, сбитого ракетой ВСУ, составлен акт расследования крушения воздушного суда.

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    1 февраля 2024, 09:09 • Новости дня
    В Госдуму внесли проект обращения к Конгрессу связи с терактом против Ил-76
    В Госдуму внесли проект обращения к Конгрессу связи с терактом против Ил-76
    @ ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    В Госдуму внесен проект обращения к американскому Конгрессу в связи терактом киевского режима, в результате которого был сбит российский Ил-76 с украинскими военнопленными на борту.

    Депутаты нижней палаты российского парламента призвали членов Конгресса осудить преступления террористического киевского режима и отказаться от поддержки Украины, а также помочь привлечь исполнителей теракта к ответственности, передает РИА «Новости».

    Кроме того, депутаты Госдумы назвали путем в тупик замалчивание правды о жертвах преступных действий киевского режима.

    Напомним, военно-транспортный самолет Ил-76 был сбит в Белгородской области с использованием ЗРК Patriot. В Кремле заявляли, что расследование крушения Ил-76 продолжается.

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    2 февраля 2024, 09:39 • Новости дня
    В Турции назвали США врагом

    Председатель партии «Родина» Перинчек назвал США врагом Турции

    Tекст: Ольга Никитина

    Турция должна увидеть реальность и осознать, что Соединенные Штаты являются врагом для нее, заявил председатель турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек.

    «Америка против нас. Америка – враг Турции. Она создала базы по всему побережью Греции», – сказал политик РИА «Новости».

    По его словам, США пытаются внедрить в сознание тезис о том, что являются «арбитром наверху», что могут выступать посредником между Грецией и Турцией.

    Однако, отметил Перинчек, недавний инцидент в Метине (север Ирака), в результате которого погибли девять турецких военных, говорит об обратном. «США напрямую сбили наши самолеты (беспилотник). И в рейде на Метину участвовали американские солдаты вместе со своими командирами и офицерами спецназа», – сказал он.

    Напомним также, в конце января Пентагон заявил, что возвращение Турции в программу по производству американских истребителей пятого поколения F-35 в настоящее время не является предметом обсуждения.

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    2 февраля 2024, 09:43 • Новости дня
    Администрация президента не получала обращений Киева о передаче тел погибших при крушении Ил-76
    Администрация президента не получала обращений Киева о передаче тел погибших при крушении Ил-76
    @ t.me/sledcom_press

    Tекст: Ольга Никитина

    В администрацию российского президента не поступало обращений со стороны Киева с просьбой о передаче тел украинских военнопленных, погибших при крушении российского Ил-76 в Белгородской области, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «В администрацию – нет», – передает ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос.

    Ранее представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов сообщил, что Киев якобы обратился к России с просьбой о передаче тел пленных.

    В четверг СК России сообщил, что все погибшие при крушении Ил-76 в Белгородской области, включая 65 украинских военнопленных, идентифицированы.

    Коментарии (11)
    2 февраля 2024, 01:48 • Новости дня
    Россиянин арестован в Стамбуле после стрельбы в церкви

    Суд в Стамбуле арестовал 25 задержанных в связи со стрельбой в церкви

    Tекст: Антон Антонов

    В Стамбуле суд арестовал 25 человек, которых задержали в связи со стрельбой в церкви, среди арестованных есть гражданин России Давид Тандуев, сообщил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.

    Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация «Исламское государство». По данным СМИ, погибший в церкви был убит пулей, выпущенной из пистолета гражданина России, передает РИА «Новости».

    Было задержано 60 человек. 26 решено депортировать. Обвинение требовало арестовать более 30 человек. 25 подозреваемых арестованы «по обвинениям в членстве в террористической группировке и умышленном убийстве», девять – «отпущены на свободу под судебный контроль». Среди арестованных также есть гражданин Таджикистана Амирджон Хлигов.

    В январе произошло вооруженное нападение на католическую церковь в Стамбуле, погиб один человек.

    Коментарии (3)
    1 февраля 2024, 12:46 • Новости дня
    Составлен акт расследования крушения Ил-76

    В России после расшифровки черных ящиков составлен акт расследования крушения Ил-76

    Составлен акт расследования крушения Ил-76
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    После расшифровки бортовых самописцев военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области, сбитого ракетой ВСУ, составлен акт расследования крушения воздушного суда, сообщил представитель экстренных служб.

    Источник РИА «Новости» уточнил, что материалы направлены членам комиссии для ознакомления.

    Напомним, военно-транспортный самолет Ил-76 был сбит в Белгородской области с использованием ЗРК Patriot.

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    1 февраля 2024, 08:27 • Новости дня
    Турецкие банки начали закрывать счета российским компаниям

    «Ведомости»: Турецкие банки начали закрывать счета российским компаниям

    Tекст: Ольга Никитина

    Некоторые финансовые организации Турции начали закрывать российским компаниям счета и повысили требования к физическим лицам, которые хотят открыть карточку, сообщают СМИ.

    Об ужесточении политики турецких банков в отношении российских клиентов газете «Ведомости» рассказали бизнесмены, работающие с Турцией, финансовые консультанты и представители деловых объединений.

    Ранее уже сообщалось, что турецкие банки после выхода указа президента США Джо Байдена о вторичных санкциях отказываются работать с российскими кредитными организациями.

    Министерство торговли Турции составило список имеющихся проблемы с платежами из России компаний и заверило, что предпринимаются меры для устранения неполадок.

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    1 февраля 2024, 10:49 • Новости дня
    В Турции назвали препятствия для возвращения в проект F-35

    Yeni Safak: Наличие С-400 является не единственным препятствием для возвращения Турции в проект F-35

    Tекст: Александра Юдина

    Наличие у Турции российских ЗРС С-400 не является единственным препятствием для ее возвращения в программу производства самолетов пятого поколения F-35, сообщает проправительственная газета Yeni Safak.

    По данным источников, причиной турецких проблем с программой F-35 является не только российское вооружение, но целый комплекс вопросов, по которым у Анкары и Вашингтона есть серьезные разногласия, передает ТАСС.

    В частности, это ситуация в Восточном Средиземноморье, американская помощь Греции в вопросах ее вооружения, ситуация на Ближнем Востоке, поддержка Израиля со стороны США, а также деятельность курдских организаций в Сирии, которые, как заявляет Анкара, получают поддержку США.

    В этой связи необходимо найти решение по всем этим темам, а не только по С-400, чтобы говорить о возвращении Турции в проект F-35, подчеркивает издание.

    Ранее сообщалось, что Госдеп одобрил продажу Греции истребителей F-35 на 8,6 млрд долларов. Греция может получить 20 истребителей, 42 двигателя к ним, а также системы наведения и запасные части.

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    2 февраля 2024, 00:46 • Новости дня
    Захвативший заложников в пригороде Стамбула мужчина ликвидирован

    Турецкая полиция ликвидировала захватившего заложников на заводе Procter & Gamble в пригороде Стамбула мужчину

    Tекст: Антон Антонов

    Мужчина, который захватил в заложники семерых сотрудников предприятия американской компании Procter & Gamble в пригороде Стамбула, ликвидирован полицией, сообщил губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз.

    Сообщалось, что мужчина захватил заложников, протестуя против военной операции Израиля в секторе Газа, передает ТАСС со ссылкой на NTV.

    Явуз сообщил, что мужчина «обезврежен», было «сделано необходимое». Заложники освобождены. У мужчины было оружие и пояс со взрывчаткой, но он «ничего не успел сделать, все произошло мгновенно», сказал Явуз.

    В январе произошло вооруженное нападение на католическую церковь в Стамбуле.

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    2 февраля 2024, 22:45 • Новости дня
    Глава ЦБ Турции подала в отставку

    Глава ЦБ Турции Эркан попросила Эрдогана об отставке из-за давления на ее семью

    Tекст: Антон Антонов

    Глава ЦБ Турции Хафизе Гайе Эркан сообщила, что обратилась к президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой освободить ее от должности из-за давления на семью.

    Эркан в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) заявила, что против нее «организована масштабная кампания по нанесению ущерба репутации». По словам Эркан, она подала в отставку, чтобы ее «семья, а тем более безгрешный ребенок, которому еще не исполнилось и полутора лет, не пострадали от этого процесса еще больше». Эркан отметила, что «с честью выполняла» обязанности главы ЦБ, передает РИА «Новости».

    При этом Эркан заявила, что сейчас «экономическая программа начала приносить плоды», о чем свидетельствуют «увеличение резервов, экономические показатели, тренд инфляции», передает ТАСС со ссылкой на TRT.

    Министр финансов Турции Мехмет Шимшек заявил, что Эркан приняла решение об отставке исключительно по личным мотивам, «президент полностью поддерживает и доверяет экономической команде и ее программе».

    Эркан стала объектом критики и насмешек в соцсетях, когда посетовала на высокие цены на аренду недвижимости в Стамбуле, оставляющие позади расценки на Манхэттене в Нью-Йорке.

    Позднее стало известно, что Эрдоган после отставки Эркан назначил руководителем регулятора ее бывшего заместителя Фатиха Карахана.

    Напомним, после выборов, на которых Эрдоган смог одержать победу, президент закончил двухлетний экономический эксперимент, принесший Турции десятизначную инфляцию и девальвацию лиры. Обновился финансовый блок правительства. В частности, новым главой ЦБ Турции стала Эркан – единственная женщина в возрасте до 40 лет, занимавшая пост гендиректора в 100 крупнейших банках Америки.

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    2 февраля 2024, 14:32 • Новости дня
    В Кремле раскрыли тему предстоящих переговоров Путина и Эрдогана

    Песков: Путин и Эрдоган обсудят в Анкаре двустороннее сотрудничество стран и ситуацию с Украиной

    Tекст: Александра Юдина

    Двустороннее сотрудничество России и Турции, региональная повестка и Украина станут темами переговоров российского и турецкого лидеров во время визита президента Владимира Путина в Анкару, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, лидеры в первую очередь обсудят двусторонние российско-турецкие отношения, а также торгово-экономическое сотрудничество стран, передает ТАСС.

    Песков добавил, что на повестке дня значатся региональная проблема и Украина.

    Касательно даты визита Путина в Турцию, Песков заверил, что она будет объявлена своевременно.

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    1 февраля 2024, 13:31 • Новости дня
    Песков назвал причину проблем российских клиентов в банках Турции

    Песков: Проблемы российских клиентов в банках Турции связаны с давлением США

    Tекст: Ольга Никитина

    Кремлю известно о проблемах, с которыми сталкиваются российские клиенты – компании и физические лица – банков Турции, Москва находится в контакте с Анкарой по данному вопросу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что с турецкой стороной ведется активный диалог, проблемы обсуждаются, передает ТАСС.

    Источник проблем, по словам Пескова, понятен: это неприкрытое и агрессивное давление представителей США на Турцию.

    Ранее сообщалось, что некоторые финансовые организации Турции начали закрывать российским компаниям счета и повысили требования к физическим лицам, которые хотят открыть карточку.

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    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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