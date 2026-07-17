Эксперт назвала съедобные растения, которые дачники зря считают сорняками

Эксперт Иванкевич: Крапива, лебеда и одуванчик вкусны и пригодны в пищу

Tекст: Татьяна Косолапова

«Съедобные сорняки я бы разделила на две группы: окультуренные и совсем дикие. У окультуренных листья крупнее, а вкус мягче, но суть остается той же самой. К такой категории я отношу, например, портулак, который бывает и диким, и садовым. Есть можно тот и другой», – говорит Иванкевич.

Она поясняет, что садовый портулак ей нравится больше из-за более крупных и сочных листьев, но его вполне можно причислить к сорнякам, ведь стоит один раз посадить это растение у себя на участке, как потом оно распространяется повсюду.

Еще один съедобный и вкусный окультуренный сорняк – полевой салат. Собеседница напоминает, что еще в XVIII веке Андрей Болотов писал, как крестьяне собирали этот салат в полях после уборки зерновых, и он служил великолепной витаминной добавкой к рациону.

«По названию полевого салата (valerianella locusta) можно изучать историю русской внешней политики, начиная с XVIII века. Тогда его немецкое название было рапунцель, в XIX веке в каталогах семян мы находим его под французским названием маш-салат, а сейчас он именуется корн, по английскому варианту. Вкус у него потрясающий, ореховый, тонкий и мягкий. Он прекрасно зимует под снегом, а весной перед посевной можно пройти по полю и собрать свежую зелень», – делится эксперт.

Не менее вкусная, по мнению Иванкевич, и лебеда, которую многие считают лишь досадной помехой на грядках. На вкус она напоминает шпинат и может его заменять, листья садовой разновидности вырастают размером с женскую ладонь, что очень удобно для кулинарного использования.

К салатным растениям также относится одуванчик. Существует множество его видов, и каждый отличается по вкусу. У дикорастущих растений обычно более выраженная горчинка, тогда как у садовых сортов вкус мягче. Если листья одуванчика, растущего на дачном участке, кажутся слишком горькими, можно на несколько дней накрыть растения старой черепицей или глиняным горшком. Листья пожелтеют, а лишняя горечь уйдет, после чего их можно использовать для приготовления салатов. Из цветков одуванчика готовят ароматное варенье, а высушенные и перемолотые корни используют для приготовления чаев.

«Из совсем диких сорняков, которые никто не удосужился приручить, я особенно люблю крапиву и сныть. Крапиву все знают, в пищу идут молодые майские листья, из них делают зеленые щи и пироги. А у сныти есть свой характер, свой вкус и особая гастрономическая нотка, которую узнаешь повсюду. Молодые листья, когда они еще бледно-зеленые и нежные, можно потушить в топленом или сливочном масле, добавить немного чеснока, и получится фантастический гарнир», – говорит Иванкевич.

Она также рассказала о других дикорастущих растениях, которые можно использовать в кулинарии. По ее словам, у мокрицы настолько нежные молодые листья, что они идеально подходят для салатов. Молодые побеги лопуха можно слегка отварить — по вкусу они напоминают артишок. Кровохлебка малая, или пимпинель, придает блюдам аромат и вкус свежего огурца, поэтому ее листья хорошо подходят в качестве приправы к мясу и салатам. Отдельно собеседница отметила колокольчик репчатый, который в XVIII веке выращивали на огородах как овощную культуру, а позднее он одичал и распространился в полях, сохранив небольшой веретенообразный корень размером с молодой редис.

Ранее агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов в беседе с газетой ВЗГЛЯД дал дачникам рекомендации по правильному поливу огорода во время жаркого сезона. Он также назвал мифом то, что если поливать растения во время жары, то капли прожгут их листья.