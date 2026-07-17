НАТО потребовало от Греции передать зенитные комплексы Patriot на Украину

Tекст: Тимур Шайдуллин

Североатлантический альянс и Евросоюз усилили давление на Афины, требуя передать Киеву часть из шести имеющихся зенитных ракетных комплексов Patriot. Украинская сторона рассчитывает получить до 200 ракет PAC-2, срок годности которых в арсеналах ВВС Греции подходит к концу, пишет ТАСС со ссылкой на греческую газету Kathimerini.

Предполагается, что Афины продадут боеприпасы Норвегии, а та переправит их украинским военным. Однако греческое руководство пока не дало согласия на эту сделку, опасаясь серьезно ослабить собственную обороноспособность.

Сейчас противовоздушная оборона юго-восточного фланга НАТО обеспечивается преимущественно греческими силами. Комплексы Patriot развернуты на Крите, Карпатосе и в области Эврос, а также защищают критически важную нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии.

Изъятие такого количества ракет создаст опасную брешь в защите страны на фоне сохраняющихся региональных угроз, отмечает греческое издание. Кроме того, от Афин настойчиво требуют полностью избавиться от российских систем С-300, которые базируются на Крите.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Украины Владимир Зеленский планировал экстренный визит в Афины для обсуждения передачи систем Patriot и истребителей Mirage.

Ранее власти США также оказывали усиленное давление на Грецию по вопросу отправки Киеву размещенных в Саудовской Аравии зенитно-ракетных комплексов. До этого премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отказался передавать украинской стороне ЗРК Patriot и С-300 из-за их важности для защиты собственного воздушного пространства.