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НАТО потребовало от Греции передать зенитные комплексы Patriot на Украину
Западные союзники настойчиво добиваются отправки украинским войскам нескольких батарей противовоздушной обороны и до 200 ракет, несмотря на сопротивление греческого руководства.
Североатлантический альянс и Евросоюз усилили давление на Афины, требуя передать Киеву часть из шести имеющихся зенитных ракетных комплексов Patriot. Украинская сторона рассчитывает получить до 200 ракет PAC-2, срок годности которых в арсеналах ВВС Греции подходит к концу, пишет ТАСС со ссылкой на греческую газету Kathimerini.
Предполагается, что Афины продадут боеприпасы Норвегии, а та переправит их украинским военным. Однако греческое руководство пока не дало согласия на эту сделку, опасаясь серьезно ослабить собственную обороноспособность.
Сейчас противовоздушная оборона юго-восточного фланга НАТО обеспечивается преимущественно греческими силами. Комплексы Patriot развернуты на Крите, Карпатосе и в области Эврос, а также защищают критически важную нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии.
Изъятие такого количества ракет создаст опасную брешь в защите страны на фоне сохраняющихся региональных угроз, отмечает греческое издание. Кроме того, от Афин настойчиво требуют полностью избавиться от российских систем С-300, которые базируются на Крите.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Украины Владимир Зеленский планировал экстренный визит в Афины для обсуждения передачи систем Patriot и истребителей Mirage.
Ранее власти США также оказывали усиленное давление на Грецию по вопросу отправки Киеву размещенных в Саудовской Аравии зенитно-ракетных комплексов. До этого премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отказался передавать украинской стороне ЗРК Patriot и С-300 из-за их важности для защиты собственного воздушного пространства.