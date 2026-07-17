Телефонный мошенник побеждает, когда человек принимает навязанный темп и начинает выполнять команды. Тревожная информационная кампания действует так же, только вместо звонка человека удерживает бесконечная новостная лента. Разрушить этот сценарий можно паузой.0 комментариев
Атакованный беспилотником в Черном море танкер прибыл в Турцию
Поврежденный дроном СПГ-танкер прибыл в турецкий порт Трабзон после пожара
Поврежденный дроном СПГ-танкер успешно достиг побережья Трабзона для проведения планового ремонта после возгорания из-за удара беспилотного аппарата, сообщило турецкое Управление мореходства.
Информацию о прибытии пострадавшего корабля официально подтвердило турецкое Управление мореходства, передает РИА «Новости». Накануне танкер GAS NERO запросил экстренную помощь спасателей из-за серьезного возгорания.
«СПГ-танкер GAS NERO, ранее эвакуировавший двоих раненых филиппинцев-членов экипажа атакованного БПЛА 15 июля ... судна GAS AURA, запросил помощь из-за пожара в одной из цистерн после атаки БПЛА в Черном море», – говорится в профильном заявлении ведомства.
Пострадавших моряков оперативно эвакуировали на вертолете береговой охраны. Возгорание ликвидировали при поддержке пожарного катера из порта Самсун, после чего судно длиной 105 метров, идущее под флагом Панамы, прибыло в Трабзон на ремонтные работы.
Посол России в Турции Сергей Вершинин ранее отмечал, что украинские беспилотники регулярно осуществляют атаки на гражданские суда. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала готовность Москвы сотрудничать с Анкарой для стабилизации обстановки в черноморской акватории.
В Черном море ночью в пятницу дважды атаковали нефтяной танкер Nordic Zenith, следовавший к терминалу Каспийского трубопроводного консорциума, экипаж самостоятельно справился с возникшим пожаром.