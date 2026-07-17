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Россия выразила протест Эстонии за уничтожение воинских могил
МИД выразил протест Эстонии после сноса мемориала советским воинам
Официальная Москва жестко отреагировала на разрушение памятника над братской могилой почти 800 советских солдат в эстонской деревне Йыгевесте.
Временному поверенному в делах Эстонии заявлен решительный протест в связи со сносом памятника советским воинам-освободителям, сообщает МИД РФ. «Эстонские власти продолжают свою кощунственную линию на уничтожение советского мемориального наследия», – заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Она отметила, что в деревне Йыгевесте Валгаского уезда разрушен памятник на братской могиле 795 солдат и офицеров Советской армии, освобождавших Эстонию от фашистов в годы Великой Отечественной войны. Дипломат добавила, что судьба останков красноармейцев остается неизвестной, а публичные данные об их эксгумации полностью отсутствуют. Разрушенный монумент располагался всего в нескольких метрах от исторической усыпальницы полководца Барклая де Толли.
С 2022 года рабочая группа эстонского правительства рекомендовала демонтировать 244 мемориала, около 200 объектов уже уничтожены. Российская сторона осуждает подобные неонацистские проявления и считает их грубым нарушением международного гуманитарного права.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Эстонии снесли памятник на братской могиле в деревне Йыгевесте.
Ранее российское внешнеполитическое ведомство осудило демонтаж надгробий с могил советских военных в Таллине. До этого отечественные дипломаты выразили протест временному поверенному прибалтийской республики из-за акта вандализма на военном кладбище.