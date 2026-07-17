  • Новость часаМинобороны сообщило о создании единой системы подготовки операторов БПЛА
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    Демография – не только рождаемость,но и доля дееспособных лет внутри жизни. Можно не наращивать количество людей, а удлинять эффективный срок уже живущих: сжимать болезнь к концу, отодвигать немощь, держать человека в силе дольше.

    3 комментария
    Андрей Манчук Андрей Манчук США открыли против Кубы «дело врачей»

    Деятельность кубинских медиков всегда вызывала у Вашингтона серьезное недовольство. Согласно оценке экономиста Рикардо Торреса, врачи ежегодно приносят Кубе около пяти миллиардов долларов, что составляет половину всего экспорта Кубы. Эти поступления остаются эффективным средством в борьбе против американской блокады.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ну и где эта ваша демократия

    Абсолютно далек от банального пропагандистского приема: «А у вас негров линчуют». Потому что плевать, что там у вас не так. Если бы не одно «но». Если бы под разговоры о некоей великой западной демократии не пытались растлить, развалить и деморализовать мою собственную страну.

    30 комментариев
    17 июля 2026, 20:07 • Новости дня

    Российские ударные дроны начали бить по Славянску

    Боец Ворчун сообщил о расширении зоны поражения российских дронов до Славянска

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Продвижение российских сил позволило взять под контроль трассы у Славянска с помощью беспилотников, увеличив дальность и точность поражения, сообщили в ВС России.

    Российские беспилотники теперь способны наносить удары по целям в районе Славянска, сообщает РИА «Новости». Начальник расчета беспилотного летательного аппарата «Молния-2» группировки войск «Запад» с позывным Ворчун заявил: «Одна из задач – это контроль трасс, которые подходят к населенному пункту Славянск. Уже есть возможность долетать до Славянска из-за того, что фронт двинулся, соответственно, мы сместились ближе, чем были раньше, и уже достаем до Славянска».

    Военнослужащий добавил, что дальность полета беспилотников значительно увеличилась, что позволяет вести более глубокую разведку и наносить точные удары. В связи с этим он рекомендовал украинским военным сложить оружие, отметив, что давление российской армии будет постоянно усиливаться.

    Напомним, Славянск находится на севере ДНР и вместе с соседними городами образует крупную агломерацию. Эта территория является важным транспортным и логистическим узлом, а также серьезным укрепленным районом украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные достигли окрестностей Славянска. Ранее штурмовые подразделения начали наступление к соседней Дружковке.

    За месяц до этого украинские власти ускорили эвакуацию стратегически важных производств из этих городов.

    17 июля 2026, 09:27 • Новости дня
    Минобороны назвало пораженные цели в портах Одессы и Черноморска

    ВС России поразили в портах Одессы и Черноморска цеха по сборке БПЛА и катер

    Минобороны назвало пораженные цели в портах Одессы и Черноморска
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В порту Одессы поражены резервуары с ГСМ, два цеха по сборке БПЛА, склад с боеприпасами, а в Черноморске уничтожены катер и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России продолжили нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными дронами, сообщает Минобороны.

    В порту Одессы поражены объекты портовой инфраструктуры, предназначенные для разгрузки горюче-смазочных материалов, а также резервуары с топливом для обеспечения ВСУ. Кроме того, на территории порта уничтожены два цеха по производству и сборке беспилотников, включая узловую сборку БПЛА средней дальности UJ-22 компании «Укрджет», и склад с боеприпасами.

    В порту Черноморска Одесской области ударам подверглись катер и резервуары с горюче-смазочными материалами, также предназначавшимися для снабжения украинских войск.

    Накануне российские военные нанесли массированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области.

    Днем ранее Вооруженные силы России поразили резервуары с топливом в портах Одессы и Черноморска.

    В прошлую субботу армия России уничтожила военную инфраструктуру ВСУ в логистических узлах Черноморска и Измаила.

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    17 июля 2026, 08:31 • Новости дня
    Жена российского бойца решила удочерить сироту из Константиновки
    Жена российского бойца решила удочерить сироту из Константиновки
    @ malvovabelova

    Tекст: Вера Басилая

    Супруга российского военнослужащего, участвовавшего в эвакуации десятилетней сироты Софии из Константиновки, намерена оформить опеку и в дальнейшем ее удочерить, сообщили в региональных органах опеки.

    Супруга российского военного намерена взять под опеку спасенную из Константиновки осиротевшую девочку Софию, передает РИА «Новости».

    Сейчас с ребенком продолжают работать специалисты, состояние девочки оценивается как стабильное.

    Министерство обороны  8 июля проинформировало об эвакуации десятилетней Софии из Константиновки. Девочка осталась без попечения родителей.

    Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова ранее уточняла, что мать ребенка умерла, отца она не помнит, а бабушка с дедушкой погибли от ран после попадания украинского дрона в их дом.

    Российский военнослужащий с позывным «Бритва» в одиночку вступил в бой с четырьмя украинскими солдатами в Константиновке, защищая оставшуюся без попечения родителей десятилетнюю девочку.

    Бойцы Южной группировки войск эвакуировали девочку из освобожденного города в безопасное место.

    Детский омбудсмен Мария Львова-Белова взяла ситуацию со спасенным ребенком на личный контроль.

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    16 июля 2026, 13:13 • Видео
    Трамп назвал новый срок окончания конфликта на Украине

    Президент США Дональда Трамп считает, что конфликт с Россией вокруг Украины завершится до конца его президентства. Он неслучайно отодвинул сроки так далеко в будущее.

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    17 июля 2026, 07:59 • Новости дня
    ВС России поразили порты Одессы и Черноморска
    ВС России поразили порты Одессы и Черноморска
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные провели атаку на порты в Одессе и Черноморске, поражены критически важные логистические узлы, места производства дронов и склады ГСМ, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы Российской Федерации продолжили атаковать порты на Украине, задействованные в снабжении украинской армии, указало ведомство в Max.

    Для выполнения боевых задач применялось высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотные аппараты.

    В результате ночных атак в Одессе и Черноморске поражены места разгрузки и хранения военных грузов, а также ГСМ, предназначенных для обеспечения ВСУ.

    Кроме того, ликвидированы цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов.

    Отдельно отмечается уничтожение техники на воде. В порту Черноморска точным попаданием поражен пожарный катер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российский беспилотник «Герань-2» поразил судно с военным грузом на пути в Черноморск.

    В тот же день Вооруженные силы России нанесли массированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области.

    Днем ранее Министерство обороны отчиталось об уничтожении цехов сборки дронов и резервуаров с топливом в портах Одессы и Черноморска.

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    17 июля 2026, 14:33 • Новости дня
    Зеленский заявил о повреждениях объектов «Нафтогаза» в результате взрывов

    Зеленский: Объекты «Нафтогаза» получили ощутимые повреждения после взрывов

    Зеленский заявил о повреждениях объектов «Нафтогаза» в результате взрывов
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объекты компании «Нафтогаз» получили серьезный ущерб в результате взрывов, сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «К сожалению, есть ощутимые повреждения», – написал украинский лидер в своем Telegram-канале. При этом он не стал уточнять, где именно находятся пострадавшие объекты.

    В начале июля масштабные пожары вспыхнули на добывающих площадках компании в Полтавской, Харьковской и Сумской областях.

    В конце июня производственные мощности предприятия пострадали в центральной части и на востоке страны.

    В мае нефтегазовые объекты на северо-востоке Украины загорелись из-за существенных повреждений.

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    17 июля 2026, 00:18 • Новости дня
    Эксперт объяснил использование ВСУ видео прилетов по российским объектам

    Журналист Медведев: ИИ противника учится на кадрах ударов по российским объектам

    Tекст: Антон Антонов

    Публикация кадров ударов ВСУ по российским объектам позволяет ИИ противника анализировать уязвимости ПВО России, сообщил журналист Андрей Медведев.

    По словам Медведева, задержания людей, снимающих удары по российским объектам, в будущем станут чаще. «Не от кровожадности какой-то, а потому что для боевой работы врага и для военного ИИ, нужны не только снимки со спутника», – сообщил Медведев в Telegram.

    Медведев отметил, что для работы врага и военного искусственного интеллекта недостаточно снимков со спутников. По его словам, особенно ценны именно видеозаписи с земли, обеспечивающие объективный контроль. Эти материалы дополняются другими данными и превращаются в основу аналитики.

    Журналист указал, что военный ИИ на основе таких кадров изучает уязвимости российской системы ПВО и упущения в боевом управлении. Кроме того, на этой базе, подчеркнул Медведев, может подбираться наиболее удачное время для новых атак. Он сделал вывод, что каждый, кто снимает и выкладывает видео прилетов, сознательно или нет помогает противнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранители Татарстана вычислили и задержали мужчину, который выложил в открытый доступ кадры с поврежденным промышленным предприятием в Нижнекамске, нарушив региональный запрет на распространение подобной информации.

    Эксперты по безопасности атак БПЛА на российские города напомнили о важности цифровой гигиены и опасности публикации кадров ударов в соцсетях.

    Генерал-майор полиции в отставке Владимир Ворожцов заявил о способности публикации результатов ударов беспилотников помогать противнику совершенствовать тактику и технологии действий.

    Глава ЦКБР и разработчик БПЛА Игорь Кузякин призвал россиян не выкладывать в сеть фото и видео инцидентов с украинскими дронами и соблюдать режим тишины вокруг таких атак.

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    17 июля 2026, 17:24 • Новости дня
    Минобороны сообщило о создании единой системы подготовки операторов БПЛА
    Минобороны сообщило о создании единой системы подготовки операторов БПЛА
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Вооруженных силах России сформирована единая система обучения специалистов по управлению беспилотниками, рассказал заместитель министра обороны Алексей Криворучко на заседании коллегии военного ведомства.

    «Всего за первое полугодие 2026 года подготовлены более 8 тыс. специалистов», – подчеркнул замглавы Минобороны. Его слова приводит канал ведомства в Max.

    В ведомстве пояснили, что учебные центры теперь готовят не только отдельных операторов, но и целые подразделения. В рамках обучения военнослужащие проходят полноценное боевое слаживание с применением штатной техники.

    Ранее в Вооруженных силах России создали новый род войск беспилотных систем. Генеральный штаб запланировал подготовить более 70 тыс. специалистов для этих подразделений в 2026 году.

    Военнослужащие проходят боевое слаживание на полигонах Московского военного округа после трех месяцев обучения.

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    16 июля 2026, 21:34 • Новости дня
    Статистика обменов телами шокировала жителей Украины

    Обмен телами погибших вызвал сильный резонанс на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Регулярная публикация данных о возвращенных телах военнослужащих провоцирует острую реакцию украинского общества и заставляет задуматься о реальных потерях вооруженных сил страны, отметили в российских силовых структурах.

    Очередной обмен телами погибших солдат вызвал сильный резонанс на Украине, сообщили РИА «Новости» представители российских силовых структур. Они обратили внимание на реакцию граждан соседнего государства после проведения процедуры возвращения останков военнослужащих. Очередной подобный процесс вызвал серьезный резонанс в обществе, подчеркнули в силовых ведомствах.

    «Статистика обменов погибшими каждый раз вызывает шок среди украинских жителей, которые сразу же вспоминают о реальных потерях ВСУ в конфликте. Из российских моргов вернули 501 труп, на родину вернулись останки 31 нашего героя», – рассказал собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российская и украинская стороны провели очередной обмен телами погибших военнослужащих, в результате которого на родину вернули 31 погибшего россиянина. Ранее в начале июля Украина отказалась забирать тела своих погибших военных из Константиновки.

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    17 июля 2026, 17:46 • Новости дня
    Минобороны сообщило о создании цифровой вертикали в армии
    Минобороны сообщило о создании цифровой вертикали в армии
    @ Анастасия Зубкова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В российской армии началось формирование новой цифровой вертикали, сообщил заместитель министра обороны России Дмитрий Щербинин на заседании коллегии военного ведомства.

    «В первом полугодии началось выполнение отдельных положений концепции, а также утверждены частные концепции видов и родов войск Вооружённых сил Российской Федерации. В рамках формирования новой цифровой вертикали в Вооружённых силах в значительной части центральных органов военного управления назначены заместители руководителей по цифровой трансформации», – приводит «Интерфакс» слова Щербинина.

    Основная цель изменений – удержание военно-технического превосходства за счет внедрения искусственного интеллекта и современных технологий. В ведомстве уже развернута локальная справочная система на базе большой языковой модели, которая активно применяется в повседневной работе с опережением графика.

    Параллельно внедряется единая информационная среда для управления финансами, логистикой и имуществом. Использование системы ситуационной осведомленности в зоне спецоперации повысило эффективность ведения боевых действий, обеспечив военным доступ к цифровым сервисам в реальном времени.

    В первом полугодии завершено развертывание функциональных сервисов с обеспечением их безопасности. Во второй половине года планируется внедрение новых инструментов и подключение дополнительных пользователей к инфраструктуре проекта «СВОД».

    В мае президент России назначил Дмитрия Щербинина заместителем министра обороны по цифровым технологиям. В конце июня глава ведомства Андрей Белоусов анонсировал приоритетное внедрение искусственного интеллекта в армии.

    Накануне командующий группировкой войск «Центр» Константин Нечаев доложил об успешном применении информационной системы «Свод».

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    17 июля 2026, 18:48 • Новости дня
    Армия России поразила пять сухогрузов с грузами для ВСУ в Николаеве и Одессе

    Tекст: Денис Тельманов

    Удары беспилотников пришлись по морским целям в Николаеве и Одесской области в момент выгрузки снабжения, предназначенного для украинских войск.

    Российские войска успешно атаковали объекты противника, передает ТАСС. В военном ведомстве отметили результативность налетов на портовую инфраструктуру.

    «Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту Николаев (государственное предприятие «Николаевский морской торговый порт») в момент выгрузки четыре сухогруза, осуществлявших доставку грузов для ВСУ», – заявили в министерстве.

    Кроме того, атаке подверглось еще одно судно в Одесской области. Военные уточнили, что на территории порта Южный был поражен сухогруз, который также перевозил необходимые для украинской армии материалы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за неделю российские военные поразили 24 используемых в интересах ВСУ морских судна. Ночью Вооруженные силы России атаковали портовую инфраструктуру в Одессе и Черноморске.

    Накануне беспилотник «Герань-2» ударил по направлявшемуся в Черноморск с партией вооружения кораблю.

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    17 июля 2026, 03:51 • Новости дня
    Захарова рассказала об устроенном Киевом «цирке на колесах» вокруг переговоров

    Захарова: Киев устроил цирк на колесах вокруг переговоров в Стамбуле

    Tекст: Антон Антонов

    Представители киевского режима, включая Владимира Зеленского, продемонстрировали настоящий «цирк на колесах» вокруг переговоров с Россией в Стамбуле летом 2025 года, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Была направлена соответствующая делегация во главе с господином (помощником президента России Владимиром) Мединским, которая состояла из экспертов. Потом мы увидели вот этот цирк на колесах в прямом смысле слова», – заявила Захарова в эфире Первый канал.

    По словам Захаровой, под «цирком на колесах» она имела в виду поведение представителей киевского режима, включая Зеленского. Украинская сторона, отметила дипломат, выражала недовольство составом и уровнем российской делегации, а Зеленский публично язвил по этому поводу, передает РИА «Новости».

    При этом переговоры в Стамбуле все же состоялись и завершились конкретными результатами, подчеркнула представитель МИД. В их числе она назвала договоренности по обменам между сторонами.

    «Дальше точно так же аррогантно, как киевский режим эти переговоры запросил и начал, точно так же они их и завершили», – добавила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае 2025 года по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле глава российской делегации сообщил о договоренности провести обмен пленными с Киевом по формуле «1000 на 1000».

    В июле 2025 года Россия и Украина договорились об обменах военных и гражданских лиц.

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    16 июля 2026, 22:53 • Новости дня
    Соловьев указал на долговую ловушку для стран Европы из-за Украины

    Соловьев: Страны Европы сами загоняют себя в долговую ловушку из-за Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Наращивая военные расходы на поддержку Украины и вложения в оборонную промышленность, европейские страны сами загоняют себя в долговую ловушку и создают предпосылки для дальнейшей эскалации конфликта с Россией, заявил телеведущий Владимир Соловьев.

    Отвечая на вопрос, почему большая война в Европе становится неизбежной, Соловьев выразил уверенность, что европейские государства тратят на военные цели средства, которыми не располагают. «Вы сами загоняете себя в долговую ловушку. У вас нет таких денег, которые вы инвестируете в эту войну», – заявил Соловьев в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.

    Он отметил, что на фоне спада промышленного производства европейские государства пытаются поддержать экономику военными заказами, увеличивая вложения в ВПК и беря на себя новые оборонные обязательства, передает ТАСС.

    По его словам, европейцы решили тратить более 70 млрд евро в год только на Украину, а также подписали соглашение с Соединенными Штатами, по которому 5% их ВВП должны идти на военные расходы. Соловьев подчеркнул, что таким образом правительства ставят себя в положение, когда им придется каким-то образом вернуть эти инвестиции, и назвал это оценкой рисков.

    По мнению телеведущего, сейчас Европой управляет поколение политиков, которое не может уйти в отставку из-за «исключительной коррумпированности». Он заявил, что европейские лидеры вложились в «поджигателей войны», работающих в интересах ВПК и компаний нового типа, подобных американской Palantir, и финансируют приход к власти новых политиков, заинтересованных лишь в росте военных бюджетов. Эта «машина для зарабатывания денег», предупредил он, приведет к большому кровопролитию.

    Он напомнил, что Москва не инициировала наращивание боевых действий: Россия была готова остановиться на переговорах в Стамбуле, украинская сторона согласилась, но Борис Джонсон, который занимал пост премьера Британии, и президент Франции Эммануэль Макрон настаивали на продолжении войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российской делегации на Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ Юлия Жданова заявила о почти 60-процентном росте военных расходов стран ЕС с 2022 по 2025 год и о подготовке Европы к крупному конфликту против России.

    Британская газета Times сообщила о планах НАТО использовать систему искусственного интеллекта Maven компании Palantir для отслеживания передвижений российских войск у западных границ России.

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    17 июля 2026, 06:58 • Новости дня
    В моргах Чернигова оказались сотни тел украинских военных
    В моргах Чернигова оказались сотни тел украинских военных
    @ Mykola Myalshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В моргах Чернигова и Черниговской области Украины остаются сотни тел военных ВСУ.

    Среди тел есть уже опознанные родственниками, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    «Работники медицинских учреждений сообщают о лимитах ежедневных захоронений: в сутки родным положено отдавать останки не более пяти военнослужащих ВСУ «для минимизации рисков роста упаднических настроений среди местных жителей», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина не планирует забирать и хоронить оставленные в Константиновке тела погибших военных ВСУ.

    Киевские власти отказались от предложенной Москвой гуманитарной акции по передаче тел военнослужащих ВСУ из Константиновки.

    В Сумах из морга военного госпиталя неожиданно пропали несколько десятков тел уничтоженных националистов после визита командования 14-го армейского корпуса ВСУ.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    16 июля 2026, 23:53 • Новости дня
    Российские войска нанесли ракетные удары по целям в Одессе

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы России атаковали ракетами цели в Одессе, сообщают местные власти и украинские СМИ.

    О ракетной атаке сообщают в соцсетях глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак и глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотник «Герань-2» поразил судно с грузом для ВСУ в Черном море.

    Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по трем сухогрузам в портах Одессы и Южном.

    В ночь на субботу российские войска нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности и дронами по предприятиям военной промышленности на Украине. В Киеве были поражены предприятия по производству беспилотников, а в Одесской области – объекты портовой инфраструктуры.

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    17 июля 2026, 03:18 • Новости дня
    Пушилин сообщил об укреплении ВСУ позиций в Славянске

    Пушилин: Освобождение Славянска будет непростым

    Пушилин сообщил об укреплении ВСУ позиций в Славянске
    @ Sergii Kharchenko/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские силы продолжают укреплять позиции в Славянске, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    «Мы понимаем, что в дальнейшем освобождение Славянска будет непростым. Противник давно готовился к обороне города и продолжает укреплять позиции в текущий период», – приводит слова главы ДНР ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные достигли окрестностей Славянска и начали заход на позиции, ежедневно уничтожая технику противника.

    Пушилин заявил о взятии под огневой контроль значительной части славянско-краматорской агломерации и продвижении российских войск вдоль Северского Донца.

    Помощник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о превращении Славянска в крепость с заминированными подступами и укрепленными районами в жилой застройке.

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    16 июля 2026, 23:11 • Новости дня
    Захарова раскритиковала саммит Украина – Юго-Восточная Европа

    Захарова: Саммит Киева и стран Юго-Восточной Европы поддержал русофобскую линию

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала так называемый саммит Украина – Юго-Восточная Европа, который прошел 15 июля в Киеве.

    Как отмечается на сайте МИД, половина лидеров приглашенных государств не приехала на мероприятие, а «звездным» гостем стала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Действительно, собрать участников на высшем уровне у киевского режима, как и прежде, не получилось», – заявила Захарова. По ее словам, из девяти приглашенных стран только примерно половина была представлена первыми лицами.

    При этом сама встреча не отклонилась от «генеральной линии» Брюсселя на продолжение «русофобских игрищ» и наращивание конфронтации с Россией. Это, как указала дипломат, отразилось в итоговой декларации, где содержатся призывы ужесточить санкции против России, увеличить военную и финансовую помощь Киеву и содействовать его евроатлантической интеграции.

    Захарова напомнила, что схожие по смыслу антироссийские заявления ранее были одобрены по итогам заседания «коалиции желающих» в Париже. Она указала, что с трибуны саммита фон дер Ляйен объявила о выделении киевским властям еще 1 млрд евро из двухлетнего кредита Евросоюза в размере 90 млрд евро.

    Речь идет о соглашении, подписанном главой Еврокомиссии и Владимиром Зеленским, которое, по словам Захаровой, направлено на дальнейшее сближение военно-промышленных возможностей Украины и ЕС.

    Документ предусматривает наращивание до конца 2026 года совместного производства, в том числе на территории Европы, беспилотников и средств борьбы с ними. Евросоюз, подчеркнула она, фактически становится распределителем военных заказов в интересах ВСУ.

    Представитель МИД заявила, что такая политика ведет к выпуску продукции для нанесения ударов по мирному населению и гражданским объектам России и демонстрирует растущую вовлеченность ЕС в конфликт.

    Она также выразила уверенность, что общественность стран Юго-Восточной Европы хорошо понимает суть западных планов, которые несут риск развязывания полномасштабного конфликта в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фон дер Ляйен посетила в Киев для обсуждения инициатив по интеграции военных индустрий ЕС и Украины.

    Во время визита фон дер Ляйен пообещала предоставить Киеву безопасные заводы в ЕС для производства беспилотников для ударов по территории России.

    Еврокомиссия направляет Киеву первый транш в 3,2 млрд евро из нового кредита на 90 млрд евро на финансовую поддержку и развитие производства беспилотников.

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      2 комментария
    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Ну и где эта ваша демократия

      Абсолютно далек от банального пропагандистского приема: «А у вас негров линчуют». Потому что плевать, что там у вас не так. Если бы не одно «но». Если бы под разговоры о некоей великой западной демократии не пытались растлить, развалить и деморализовать мою собственную страну.

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