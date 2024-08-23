На Украине запретили Украинскую православную церковь. Это беспрецедентный в истории акт, когда в стране, где большинство населения исповедует православие, поставили под запрет каноническую Православную церковь. Но мы помним, с чего – вернее, с кого – всё началось.0 комментариев
Минобрнауки рекомендовало фиксировать на видео сдачу экзамена по русскому мигрантами
Организациям, проводящим экзамен по русскому языку для мигрантов, рекомендовано обеспечить полную видеофиксацию всей процедуры, сообщило министерство науки и высшего образования России.
Соответствующие методические рекомендации были разработаны по поручению правительства с учетом позиций МВД, Минпросвещения, Рособрнадзора и практики проведения языкового экзамена, передает ТАСС.
«В рамках исполнения рекомендаций организациями обеспечивается осуществление полной видеофиксации всей процедуры проведения экзамена, в том числе письменной части процедуры сдачи экзамена», – сообщило Минобрнауки.
Кроме того, рекомендовано установить единую стоимость экзаменов для мигрантов по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства во всех регионах, добавили в ведомстве.
Ранее представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что количество пунктов сдачи экзаменов по русскому языку иностранцами в России сократилось в пять раз с декабря из-за выявленных нарушений.