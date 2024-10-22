В Грузии готовят крайние меры

Главный плюс возможного назначения министра спорта Дегтярева президентом Олимпийского комитета состоит в том, что министр спорта не будет конфликтовать с президентом ОКР. Исчезнут споры об отправке или не отправке атлетов на международные соревнования под нейтральным флагом.

Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.

Как ОАЭ стали важным торговым партнером для России В три раза выросла торговля России с Объединенными Арабскими Эмиратами за последние три года. ОАЭ стали крупнейшим торговым партнером для Москвы среди стран арабского мира. Почему торговля так резко выросла, как этому способствовали санкции и какую роль сыграл в этом Абу-Даби? Подробности Перейти в раздел

Молдаване смогут дважды отомстить Санду за украденные выборы «Перед лицом гибридных тактик России Молдова показала, что она независима, сильна и хочет европейского будущего». Так воскресное голосование в Молдавии оценивает глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, защищая свою протеже – пока еще президента Майю Санду – от обвинений в фальсификациях. Правда ли, что у молдаван украли выборы? Что с этим делать? Подробности Перейти в раздел

Как построить второй Военно-морской флот России Впервые в истории корабли береговых охран России и Китая провели совместное патрулирование в Арктике. Бросается в глаза разница между российскими и китайскими кораблями, участвовавшими в данных учениях. Чему Китай научился у Береговой охраны СССР – и как российские пограничные корабли могли бы стать дублером и помощником Военно-морского флота России? Подробности Перейти в раздел

Кризис Boeing имеет значение для спецоперации Американская авиакосмическая корпорация Boeing предпринимает титанические усилия для своего выживания. Речь идет и о многомиллиардных займах, и о резком повышении зарплат персоналу, и о новых контрактах. В числе последних – контракты на поставку систем вооружений для Украины. А значит, кризис «Боинга» имеет отношение в том числе и к происходящему на поле боя в зоне спецоперации. Подробности Перейти в раздел

Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности Перейти в раздел

В Грузии готовят крайние меры Самый влиятельный и богатый человек Грузии Бидзина Иванишвили рассказал, как Запад предлагал ему начать войну с Россией и как он планирует вести себя с Западом дальше. Парламентские выборы в ближайшее воскресенье могут закончиться госпереворотом, поэтому грузинская власть тоже поднимает ставки.

Майя Санду выиграла или проиграла? Подсчет голосов на президентских выборах и референдуме о членстве в ЕС в Молдавии показал настоящие чудеса математики. Формально президент Майя Санду может праздновать промежуточную победу. Но настроение у нее нерадостное, и это не случайно.

Макрон назначил Зеленскому лимит Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал, чтобы страны ЕС выделили Украине не более 20 млрд евро из пятидесятимиллиардного кредита от «Большой семерки». В том, что касается мер поддержки Киева, Макрон вообще погрустнел. Что это – победа разума или победа жадности? Ни то ни другое. Перейти в раздел