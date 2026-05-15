Моему собеседнику 28. Он выглядит на 45. Семь ранений, шестнадцать контузий. Он пошел воевать добровольцем в марте 2022 года. Как же они красивы эти люди двадцатого века, как отличаются они, словно нарисованы на темной доске не эфиром, а кровью.
Лавров оценил призывы США к Китаю повлиять на открытие Ормузского пролива
Стремление Вашингтона заставить Пекин повлиять на позицию Тегерана по Ормузскому проливу было охарактеризовано главой МИД Сергеем Лавровым как примитивная комбинация, недостойная служить примером для мировой дипломатии.
Глава российского внешнеполитического ведомства прокомментировал ситуацию по итогам визита в Индию, передает РИА «Новости».
Дипломат счел сомнительной тактику американской стороны.
«Знаете, такая простенькая комбинация, конечно. Я не думаю, что это тот пример, на который должна равняться международная дипломатия», – заявил Сергей Лавров журналистам. Речь идет о попытках Вашингтона заставить китайское руководство повлиять на решения Ирана касательно открытия Ормузского пролива.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры США и Китая договорились сохранить Ормузский пролив открытым для транзита энергоресурсов.
Иранские военные десятикратно увеличили зону своих операций в этой акватории.
Пекин ранее выразил готовность содействовать запуску мирных переговоров между Тегераном и Вашингтоном.