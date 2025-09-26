Нидерланды договорились депортировать нелегалов в Уганду

Tекст: Дмитрий Зубарев

Соглашение между Нидерландами и Угандой предусматривает депортацию африканских мигрантов, чьи заявки на убежище были отклонены, сообщает Bloomberg.

Центр временного размещения откроют в Уганде, где мигранты будут находиться до возвращения в свои страны. Власти подчеркивают, что возвращение должно происходить добровольно, но возможен и принудительный транзит, если мигранты или их государства не согласятся на обратный выезд.

Министр по делам миграции и иностранных дел Нидерландов Давид ван Веел заявил: «Мы должны посмотреть, что возможно. Именно поэтому мы делаем этот шаг вместе с Угандой, чтобы справиться с миграцией».

Соглашение заключено на фоне растущего недовольства голландских избирателей миграционной политикой и готовящихся внеочередных выборов, назначенных на 29 октября после распада правительства Дика Схуфа. По данным опросов, партия свободы Гертта Вилдерса, выступающая против миграции, набирает популярность.

В марте Евросоюз объявил о планах разрешить странам-членам возвращать нелегалов в центры третьих стран и создать «Европейский приказ о возвращении», предусматривающий признание решений о высылке на уровне ЕС. Идея использования центров в третьих странах вызвала споры и была приостановлена в Италии и Британии из-за судебных исков.

