Почти треть британцев призналась в отказе от личной гигиены из-за расходов

Почти треть британцев призналась в отказе от гигиены из-за финансовых трат

Tекст: Тимур Шайдуллин

Почти треть жителей Британии за последний год были вынуждены пренебречь личной гигиеной ради экономии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование OnePoll, опубликованное в газете Mirror.

Британцы стали реже убираться дома, мыть руки, а некоторые из них даже стали использовать общие зубные щетки.

Согласно исследованию, 23% опрошенных столкнулись с финансовыми трудностями за прошедшие 12 месяцев. Из этого числа 76% жалуются на резкий рост стоимости жизни, 51% – на непредвиденные траты, а 43% – на снижение дохода.

В публикации отмечается: «Почти трое из десяти человек были вынуждены пренебречь своими базовыми потребностями в личной гигиене, что включает в себя покупку меньшего количества таких средств, как мыло для рук или лезвия для бритья, и сознательное решение сократить уборку дома, чтобы дольше использовать средства и сэкономить деньги».

Газета также указывает, что каждый десятый из тех, кто вынужден экономить на гигиене, прибегает к совместному использованию зубных щеток. В исследовании приняли участие 2 тыс. взрослых британцев, однако точные даты его проведения не уточняются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, при этом и британские СМИ продолжают убеждать жителей страны мыться как можно реже. Ранее в Европе людей также начали убеждать отказаться от частого купания и зимнего отопления на фоне энергетического кризиса.